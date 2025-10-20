Đẳng cấp phu nhân giàu nhất Hong Kong: sở hữu 1.000 túi Hermes, đi xe biển 'thửa'

Gần đây, Trần Khải Vận tham gia một show thời trang ở Hong Kong. Cô đăng ảnh bên lề sự kiện và viết: "Tối qua có rất nhiều bạn hỏi tôi, có phải mặc Hermès total look không? Mọi người thử đoán xem?". Cô ngồi hàng ghế đầu, tay xách chiếc Smile Bolide 1923 phiên bản 2020 của thương hiệu Hermès trị giá hơn một triệu NDT. Đây là thiết kế cổ điển với dáng oval bo tròn, được tùy chỉnh thêm phụ kiện thiết kế riêng.

Hồi tháng 8, khi đi xem buổi hòa nhạc của bạn thân Trịnh Tú Văn, Trần Khải Vận cũng dùng một chiếc túi Hermès Kelly màu hồng mới tậu.

Trần Khải Vận dự sự kiện đầu tháng 9. Ảnh: Instagram

Theo Elle Hong Kong, vợ ông trùm bất động sản Lưu Loan Hùng hiện có hơn 1.000 món đồ Hermès, một số trong đó là những thiết kế đặc biệt, độc nhất. Cô vượt qua Quan Chí Lâm - người có hơn 100 chiếc túi xách và Lý Gia Hân - hiện có hơn 300 chiếc.

Một số nguồn tin nói, Trần Khải Vận rất thích Hermès Penguin (hình ảnh chim cánh cụt) nên nhãn hàng đã mở một dây chuyền sản xuất độc quyền hàng năm để thiết kế và sản xuất "túi xách Penguin" dành riêng cho phu nhân tỷ phú.

Cô dành riêng một phòng lớn trong biệt thự để trưng bày hàng nghìn món đồ Hermes. Gần đây, khi chia sẻ quà Chanel tặng mình trên Instagram, cô đã vô tình để lộ những hộp đồ Hermès trong nhà. Loạt hộp Hermès màu cam chồng lên nhau, lấp đầy cả một bức tường.

Một nguồn tin khác nói Khải Vận và chồng có bộ sưu tập hơn 1.500 chiếc túi Hermès, giúp họ được giới thời trang gọi là "nhà sưu tập Hermès đẳng cấp thế giới". Trang phục thường ngày của họ hầu như đều là những mẫu Hermès được đặt may độc quyền. Năm 2023, vợ chồng doanh nhân từng hợp tác với Sotheby's để đấu giá 77 món đồ từ bộ sưu tập Hermès, mỗi chiếc đều độc nhất vô nhị. Buổi đấu giá được cho là "lớn nhất châu Á", với chiếc túi Kelly bằng len do biểu tượng thời trang Jean-Paul Gaultier thiết kế hay túi Birkin có khóa được làm từ khoảng 68,4 gram vàng trắng 18 carat và đính 40 viên kim cương trắng tròn cắt brilliant. Khóa kim loại trên túi được khảm hơn 200 viên kim cương, tổng cộng khoảng 10 carat.

Ngoài việc có bộ sưu tập túi đình đám, Trần Khải Vận gần đây còn gây chú ý khi lái chiếc MPV nội địa cao cấp, Zeekr 009, với biển số xe "EVERGO". Trước đó, cô thường lái xe sang của Đức như Mercedes-Benz S-Class và Maybach 62 series, với biển số cá nhân hóa như "I LOVE YOU".

Bức tường Hermes màu cam được dựng từ các hộp Hermes trong nhà của Trần Khải Vận. Ảnh: Instagram

Đẳng cấp của cựu phóng viên còn được thể hiện qua trang phục, trang sức. Cô thường mặc đồ Hermès và Chanel, đi giày Chanel hoặc giày bệt Roger Vivier, tuy nhiên chọn loại không có logo. Tại các sự kiện thượng lưu, cô đeo bộ trang sức kim cương cao cấp của Harry Winston hoặc Van Cleef & Arpelstuy, tuy nhiên hiếm khi khoe trước công chúng.

Gần đây, cô thường mặc áo len móc từ thương hiệu đan móc thủ công Happy Yarn của mình.

Trần Khải Vận kết hợp túi Hermes và áo len móc cùng tone. Ảnh: Instagram

Trần Khải Vận và con gái. Ảnh: Instagram

Trần Khải Vận là vợ của ông Lưu Loan Hùng, tỷ phú nổi tiếng tại Hong Kong, sinh năm 1951. Theo Forbes, năm 2025 ông đứng thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản lên đến hơn 13,1 tỷ USD.

Lưu Loan Hùng thường xuất hiện trên các trang giải trí Hong Kong vì chuyện tình với các minh tinh hàng đầu. Theo HK01, ông từng hẹn hò Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Thái Thiếu Phân... Tỷ phú trải qua hai cuộc hôn nhân, ly hôn vợ đầu năm 1992. Vợ hiện tại của ông là Trần Khải Vận, kết hôn năm 2016. Ông có sáu người con.