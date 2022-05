Khánh My diện váy xẻ cao, ngày càng đẹp khi độc thân

Khánh My được mệnh danh là "mỹ nhân sở hữu vòng 3 đẹp nhất Việt Nam" nhờ "cắm trại" trong phòng tập gym.

Khánh My là nữ người mẫu, diễn viên được nhiều người biết đến nhờ body bốc lửa cùng số đo 3 vòng lý tưởng, đặc biệt là vòng 3 hơn 1 mét. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu khối tài sản "khủng", đặc biệt, cô đã xây hẳn một tòa nhà mang tên mình ở TP.HCM.

Mới đây, hình ảnh người đẹp diện váy xẻ hông cao hun hút, để lộ vòng 3 "trái đào" hiếm có nhận được nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, rất nhiều người dành lời khen ngợi cho vóc dáng của Khánh My. Vốn được biết đến là người đẹp nghiện tập gym. Thậm chí, cô cũng từng thừa nhận, nếu có thời gian rảnh rỗi, cô sẽ tập gym cả 7 ngày.

Khánh My được mệnh danh là "mỹ nhân sở hữu vòng 3 đẹp nhất Việt Nam".

Đối với người đẹp, bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể chính là vòng eo, vòng 3, sau đó là chân và vai. Cô không tập các bài thân trên quá nhiều để tránh cho tay bị lên cơ quá đà mà chủ yếu chú trọng cho các bài tập từ vòng eo trở xuống.

"Ngày nào My cũng tập cardio, yoga, tập bụng, mông để giữ dáng. Ăn khá thoải mái và chịu khó tập. My tập mỗi ngày, một tuần 7 ngày thì tập 6 ngày chỉ nghỉ khi mệt mỏi hoặc có công việc. Phải lặp lại thói quen đó mỗi ngày", Khánh My chia sẻ.

Với Khánh My, nhịn ăn không phải là phương pháp giảm cân khoa học. Thay vào đó, các chị em nên chăm luyện thể thao.

Là một người đẹp có phương pháp ăn uống và giảm cân khoa học, Khánh My cho rằng việc tập luyện đều đặn, thường xuyên sẽ giúp các cô gái có một thân hình chuẩn mực nhất, thay vì nhịn ăn. Bên cạnh việc tập gym, cô còn kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là bổ sung nhiều protein. Đối với người tập gym lâu năm, protein hàng ngày là khoảng 0,8 gam/kg trọng lượng cơ thể. Ngoài ra, Khánh My ăn rất nhiều rau cũng như trái cây tương đương với nửa đĩa trong mỗi bữa ăn và ăn các loại chất béo lành mạnh, không bão hòa có trong quả hạch, các loại hạt, quả bơ, ô liu, dầu thực vật.

