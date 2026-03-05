Show Dior tại Paris: Nhiệt Ba "lỡ hẹn" phút chót, Jisoo BLACKPINK vẫn là tâm điểm

Tâm điểm Paris Fashion Week mùa Thu Đông 2026 ngày thứ 2 thuộc về nhà mốt Christian Dior. Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson chọn Vườn Jardin des Tuileries làm địa điểm giới thiệu BST dành cho nữ.

Hyunjin Stray Kids là nam idol Hàn Quốc duy nhất tới Paris xem show trực tiếp. Mỹ nam bảnh bao trong bộ trang phục từ BST nam mới nhất của nhà mốt mới ra mắt tháng 1.

Trước đó, tại sân bay, Hyunjin diện loạt thiết kế thuộc BST Dior Winter 2026/2027 dành cho nam. Trong đó, nhiều mẫu sản phẩm như áo khoác, giày, túi và móc khóa keychain đều chưa được công khai bán chính thức.

Hiệu ứng truyền thông ấn tượng trong hai lần dự show của Hyunjin StrayKids, cùng với sự ưu ái về trang phục của Dior dành cho nam idol được cho là tín hiệu tích cực. Người hâm mộ hy vọng Hyunjin sẽ sớm "chốt đơn" hợp đồng đại sứ Dior.

Bộ đôi LingOrm tiếp tục khẳng định sức hút ngày trở lại Paris. Cặp sao Thái Lan gây ấn tượng khi lựa chọn xuất hiện với phong cách đối lập. Orm đổi mới hình tượng qua kiểu tóc mullet sói hoang, phối áo đan ruy băng lạ mắt cùng quần be ống rộng. Trong khi đó, Lingling duy trì tinh thần thanh lịch, tối giản đậm chất tiểu thư.

Vương Sở Nhiên được "thăng chức" lên làm đại sứ thương hiệu Dior ngay trước thềm show diễn Thu Đông 2026 dành cho nữ. Tại sự kiện, sao Hoa ngữ chọn đầm đen cổ điển với chi tiết hoa trang trí. Phong độ của sao nữ sinh năm 1999 trong lần tham dự Paris Fashion Week này được khen ngợi nhờ vẻ thanh lịch, nữ tính.

Lý Quân Nhuệ lần thứ ba trở lại Paris, ghi dấu ấn với diện mạo quý ông Dior thời đại mới. Nam diễn viên kết hợp áo sơ mi caro xanh đậm điểm tua rua ánh bạc ở cầu vai cùng quần nhung nâu. Các thiết kế đến từ BST Nam Thu Đông 2026, pha trộn giữa tinh thần cổ điển và lãng tử.

Như thường lệ, Jisoo BLACKPINK vẫn được đón tiếp nồng hậu bởi bà Mathilde Favier - Giám đốc PR của Dior. Nữ đại sứ toàn cầu tiếp tục ưu ái trang phục tông màu đen, làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Đây là công thức quen thuộc, an toàn mà "chị cả" BLACKPINK thường lựa chọn trong nhiều năm qua tại Paris Fashion Week.

Tại sự kiện, Jisoo BLACKPINK được truyền thông săn đón, có khoảnh khắc tương tác đáng chú ý với "bà đầm thép" Anna Wintour cùng nhiều lãnh đạo của tập đoàn LVMH như Antoine Arnault hay Delphine Arnault.

Trước đó, Jisoo BLACKPINK có tạo hình sân bay gây sốt. Nữ đại sứ diện "cây đồ" Dior phối theo phong cách trẻ trung, khoe chân dài miên man. Trạng thái tươi tắn, rạng rỡ của nữ idol qua ống kính truyền thông Hàn Quốc được so sánh với thời kỳ mới debut, Jisoo gần như không già đi.

Địch Lệ Nhiệt Ba vắng mặt đầy đáng tiếc dù đã xác nhận lịch trình cũng như khởi hành sang Pháp từ nhiều ngày trước. Nguyên nhân được công bố là do nữ đại sứ mắc kẹt tại sân bay trung chuyển ở Dubai trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông.

Phía công ty Gia Hành xác nhận đại diện thương hiệu toàn cầu an toàn, buộc hủy lịch trình tham dự Paris Fashion Week vì lý do bất khả kháng. Người hâm mộ chỉ trích công ty thiếu chuyên nghiệp, bày tỏ lo ngại về tình trạng hiện tại của Nhiệt Ba.