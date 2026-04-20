Giày đế xuồng đang trở lại: Cách gia nhập đường đua xu hướng mùa Hè 2026

Nhiều người nghĩ rằng giày đế xuồng không được tính là giày cao gót và chúng thường là lựa chọn của những cô gái không quen đi giày gót nhọn. Đặc biệt là không mang lại cảm giác đôi chân dài ra và khiến cho dáng đi uyển chuyển hơn. Nó chỉ là một đôi giày thiết thực để giúp tăng chiều cao và khá dễ di chuyển, thoải mái đi lại mà không đau chân.

Nhưng gần đây, giày đế xuồng đã được làng mốt làm mới hoàn toàn. Các thương hiệu lớn như Salvatore Ferragamo, Maison Margiela, Balmain, BOSS... đã mang chúng lên sàn diễn với những thiết kế thanh lịch, hình dáng kiến ​​trúc và những chi tiết bất ngờ, khiến giày đế xuồng trông mô đen hết cỡ. Đủ mọi kiểu dáng, từ thấp và tối giản, đến cao chót vót và táo bạo.

Trên sàn diễn BOSS - đôi giày này thật hợp với các outfit nữ tổng tài.

Sàn diễn Maison Margiela.

Các sàn diễn thời trang hầu như tràn ngập những đôi giày đế xuồng. Các nhà thiết kế đã trình làng vô số lựa chọn, từ những kiểu đế xuồng ngược thách thức trọng lực, đến những kiểu dáng thanh lịch gợi nhớ đến giày búp bê Barbie nhưng cá tính hơn nhiều.

Nhà mốt Balmain.

Một thiết kế của Salvatore Ferragamo.

Sự sáng tạo về kiểu dáng của các nhà mốt đối với giày đế xuồng là vô tận. Những đôi sandal tối giản, dép xỏ ngón, sandal quai hậu mũi nhọn... tất cả đều được thiết kế với đế xuồng, mang vibe thanh lịch, giúp chúng trông sang trọng hơn trước đây một cách bất ngờ.

Rồi đến những kiểu dáng ấn tượng và lộng lẫy hơn, như đôi dép mules bằng satin vừa bay bổng vừa lãng mạn. Sự phối hợp màu sắc cũng là chi tiết đáng để bàn luận, chỉ 2 màu trắng đen mà họ đã làm cho đôi giày trông cuốn hút hơn, bởi độ uốn lượn cấu trúc của đế giày.

Với mức độ đầu tư chất xám cho chủ đề giày đế xuồng như vậy, có lẽ càng nhà mốt đang cùng khẳng định rằng đôi giày này sẽ nhanh chóng đứng đầu xu hướng.