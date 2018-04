Hoa khôi Nam Bộ 2018 chấp nhận thí sinh sửa răng, sửa mũi

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 16:55 PM (GMT+7)

Hoa khôi Áo dài Việt Nam Sự kiện:

"Ban tổ chức có thể bị thí sinh qua mặt, nhưng không thể qua mặt được hội đồng giám khảo." - BTC Hoa khôi Nam Bộ nói về quy định phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngày 22.4, buổi lễ công bố cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2018 đã được diễn ra. Trong phần hỏi đáp với giới báo chí truyền thông, những yếu tốt mới của Hoa Khôi Nam Bộ 2018 cũng được bật mí. Trưởng Ban tổ chức, ông Võ An Nguyên cho biết tân hoa khôi mùa thứ hai sẽ được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Cầu – Miss Globe 2018, một trong ba Á khôi cũng sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa Hậu Di Sản Toàn Cầu – Miss Heritage 2018.

Top 3 Hoa Khôi Nam Bộ 2017.

Ông Võ An Nguyên chia sẻ thêm: “Năm nay sẽ tập trung vào hoạt động ngoài trời, hoạt động ngoại khóa thiện nguyện mà chủ yếu diễn ra ở An Giang. Tại cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2018, chúng tôi sẽ mở rộng quy chế tuyển sinh hơn. Đó là chấp nhận những thí sinh đã phẫu thuật y tế như sửa răng, sửa mũi do tai nạn… và có giấy xác nhận của bác sĩ. Còn trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ vẫn không được chấp nhận theo quy chế chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Khi được đặt vấn đề rằng việc cho phép phẫu thuật y tế, mặc dù có giấy chứng nhận của bác sĩ nhưng vẫn rất dễ tạo ra lỗ hổng hành lang cho các thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, đại diên BTC cũng thẳng thắn trình bày: "Ban tổ chức có thể bị thí sinh qua mặt, nhưng không thể qua mặt được hội đồng giám khảo. Chúng có một đội ngũ bác sĩ chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ để đánh giá và kiểm tra điều kiện tham gia cuộc thi của thí sinh. Tránh những tình trạng đáng tiếc về việc khi vào những vòng gần chung kết, chương trình nhận được những thư nặc danh về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ của thí sinh”.

Khi nói về trường hợp của người đẹp Nguyễn Thị Thành từng giải trình việc sửa răng cho tai nạn nhưng vẫn bị tước danh hiệu ở một cuộc thi nhan sắc, ông Võ An Nguyên giải thích: "Lý do vì Nguyễn Thị Thành không có giấy chứng nhận của bác sĩ hoặc bệnh viện. Nếu có thí sinh mắc phải trường hợp phẫu thuật y tế thì trong bộ hồ sơ ngày từ ban đầu của các bạn đã phải có giấy chứng nhận. Chứ không phải đến lúc ban tổ chức phát hiện ra thì mới đi tìm giấy tờ bổ sung và giải thích thì chúng tôi cũng không chấp nhận trường hợp đó".

Chia sẻ về vương miệng dành cho Hoa khôi Nam Bộ năm 2018, ông Võ An Nguyên cho biết sẽ được giữ nguyên một số thiết kế mang tính biểu tượng về người phụ nữ Nam Bộ nói riêng cũng như phụ nữ Việt Nam nói chung như tà áo dài và chiếc nón lá. Phần dưới sẽ được thay đổi thiết kế theo hướng hiện đại hơn, trẻ trung hơn.

Tân Hoa Khôi Nam Bộ 2018 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn cầu - Miss Globe 2018, cuộc thi mà Khánh Ngân đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu năm vừa qua.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2018 sẽ có những hoạt động đầu tiên tại An Giang, quê hương của Hoa khôi Nam bộ 2017 Nguyễn Thị Hải Yến. Vòng chung kết cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra tại TP.HCM vào đầu tháng 10.2018.