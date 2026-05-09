Á hậu Ngọc Thảo sau vai diễn trong phim trăm tỷ

Sau vai diễn sơ Thanh trong bộ phim Hẹn em ngày nhật thực , Á hậu Ngọc Thảo tham gia nhiều sự kiện. Sau khi xuất hiện ở họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Thảo dự sự kiện tổ chức ở Hà Nội. Cô diện bộ váy trễ vai màu trắng, khoe vẻ yêu kiều. Người đẹp bày tỏ sự háo hức khi Hoa hậu Việt Nam trở lại sau một năm. Cô cảm ơn sân chơi nhan sắc quốc gia đã mang lại cho cô danh hiệu và những cơ hội mới trong cuộc sống, nghề nghiệp.

Bộ phim Hẹn em ngày nhật thực mà cô tham gia sau khi ra mắt nhận được sự yêu mến của công chúng, có doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Năm ngoái, cô đã đầu tư thêm thời gian học diễn xuất và sau vai sơ Thanh, người đẹp mong có nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh. Ngọc Thảo chia sẻ cô sẽ casting vai diễn phù hợp với bản thân, không quá đặt nặng vấn đề vai chính hay phụ. Cô thừa nhận mình còn khuyết điểm là thoại nhanh và biểu cảm khi diễn xuất bị cuốn theo cách nói chuyện.

Ngọc Thảo nói cô không đặt áp lực cho mình. Trong tương lai, người đẹp hứa hẹn thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng. Người đẹp cho biết tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô đã thay đổi từ cô bé nhút nhát trở nên tự tin.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An sánh đôi tại sự kiện. Phương Nga cho biết thời gian gần đây cô ít xuất hiện vì lịch trình cá nhân dày đặc. Cô thường xuyên phải di chuyển giữa Hà Nội và TPHCM. Phương Nga nói cô muốn tập trung cho việc học và phát triển những dự án riêng trong tương lai. Hiện Phương Nga đã hoàn thành việc học ở đại học thứ hai, mong muốn học lên thạc sĩ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh thanh lịch, sang trọng trong bộ váy màu đen. Cô được khen ngày càng trẻ trung dù đã bước sang tuổi 50.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy dát vàng lấp lánh. Người đẹp hội ngộ nam ca sĩ Isaac ở sự kiện.

Hoa hậu Ngọc Châu, Bùi Quỳnh Hoa diện trang phục tôn vóc dáng.

Nhã Phương diện đầm tối giản, tôn vóc dáng mảnh mai sau khi sinh con thứ ba. Trong thời gian mang bầu bé Joy, diễn viên không tăng cân nhiều. Cô nhanh chóng trở lại công việc.

Diễn viên Jun Vũ, Quỳnh Kool, Diệp Lâm Anh, Trương Quỳnh Anh đọ sắc trên thảm đỏ.

Diễn viên Linh Nga, ca sĩ Hòa Minzy chọn những gam màu nhẹ nhàng, thanh lịch.

Dàn diễn viên VFC như Việt Anh, Quỳnh Nga, B Trần hội ngộ.