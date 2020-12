Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tái xuất truyền hình, ngày càng mặn mà sau 16 năm đăng quang

Chủ Nhật, ngày 27/12/2020 11:33 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình sau nhiều năm, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng mặn mà và quyến rũ.

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bất ngờ xuất hiện trong talk show về phim điện ảnh, thuộc khuôn khổ Tuần phim Việt 2020. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện trên sóng truyền hình sau rất nhiều năm.

Không ăn vận quá lộng lẫy và cầu kỳ mà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí đi giày thể thao nhưng công chúng vẫn xuýt xoa bởi nhan sắc và thần thái ngày càng mặn mà của cô sau 16 năm đăng quang.

