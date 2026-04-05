Hoa hậu Mỹ từ bỏ danh hiệu

Hoa hậu Thế giới Mỹ 2025 Athenna Crosby tuyên bố từ bỏ danh hiệu khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, cô đại diện Mỹ tham dự Hoa hậu Thế giới 2025 và lọt vào top 20.

Athenna Crosby cho biết cô từ bỏ danh hiệu vì vẫn chưa có thông tin nào về quy trình tuyển chọn người sẽ đại diện cho nước Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 được tổ chức tại Việt Nam và điều này đã ảnh hưởng tới lịch trình tương lai của cô.

"Sau hơn một năm cống hiến, với sự mơ hồ về thời gian và kế hoạch tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Mỹ 2026, tôi quyết định sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình để theo đuổi những cơ hội và con đường khác trong cuộc sống", cô viết.

Người đẹp bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tổ chức Miss World America vì sự hỗ trợ trong suốt nhiệm kỳ. Cô khẳng định việc đại diện cho nước Mỹ tại Hoa hậu Thế giới là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời và cô đã cống hiến hết mình cho danh hiệu này.

"Hành trình này đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vô cùng biết ơn những người tôi đã gặp, những trải nghiệm tôi đã có và đặc biệt là sáng kiến ​​sắc đẹp vì mục đích của tôi tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025", cô chia sẻ.

Athenna Crosby đã vượt qua 40 thí sinh để giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Mỹ, trở thành đại diện của Mỹ ở Hoa hậu Thế giới 2025. Cô 26 tuổi, là người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ gốc Venezuela.

Athenna Crosby là người tận tụy với việc hỗ trợ cho những người khuyết tật. Ngoài công việc người mẫu và diễn xuất, cô còn là nhà báo, ca sĩ và người dẫn chương trình truyền hình.

Athenna là gương mặt quen thuộc với các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành giải Miss California Teen USA, tham gia cuộc thi Miss Teen USA 2016 và lọt vào top 15. Cô cũng tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Mỹ 2023 và giành danh hiệu á hậu 1.

Cuộc thi Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam. Đại diện chủ nhà là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Hiện đã có 62 quốc gia tìm được đại diện tham dự Hoa hậu Thế giới 2026.

Việc Mỹ chậm trễ trong việc tổ chức tìm kiếm đại diện tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 trong khi thời gian đã cận kề khiến nhiều fan sắc đẹp nước này lo lắng và đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Miss World lần thứ 73 tổ chức tại Việt Nam dự kiến quy tụ thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đến Việt Nam tranh tài, mang đến một mùa giải với chuỗi hoạt động đa dạng, trải dài trong nhiều tuần.

Với quy mô quốc tế và sức lan tỏa mạnh mẽ, Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới.