Hoa hậu tóc tém đầu tiên của showbiz Việt, bỏ hào quang sang Mỹ giờ ra sao?

Năm 1989, Việt Nam lần đầu tiên có người đẹp tóc tém đăng quang cuộc thi sắc đẹp, chính là Đỗ Kiều Khanh. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp cá tính, trong khi đó thời bấy giờ chuộng tóc dài nữ tính điệu đà.

Vẻ đẹp đặc biệt của thập niên 90

Sinh năm 1969, Kiều Khanh đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam 1989 khi vừa tròn 20 tuổi. Đây là cột mốc lịch sử bởi khi là năm đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại TP.HCM. Khác với vẻ đẹp tóc dài thùy mị phổ biến thời bấy giờ, Kiều Khanh gây ấn tượng với mái tóc tém, gương mặt thanh tú và chiều cao 1,64m.

Đặc biệt, câu trả lời ứng xử trong chung kết về việc "yêu sự thủy chung, ghét giả dối" của cô đã để lại ấn tượng sâu đậm, giúp cô chiếm trọn tình cảm của công chúng.

Kiều Khanh đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam 1989.

Hành động của Kiều Khanh sau khi nhận tiền thưởng cũng gây bất ngờ khi tặng hết cho người nghèo. Bản thân cô không giữ lại cho mình đồng tiền thưởng nào. Với Kiều Khanh, vinh quang là may mắn lớn và cô muốn chia sẻ may mắn đó cho những mảnh đời bất hạnh hơn ngay từ những ngày đầu giữ vương miện.

Danh hiệu hoa hậu giúp cô gái 20 tuổi "đổi đời". Rất nhiều khán giả ái mộ biết đến Kiều Khanh, mang hoa, quà đến tận nhà để tặng.

Hình ảnh quen thuộc của Kiều Khanh là tóc tém và đeo hoa tai to bản.

Sau khi đăng quang, Kiều Khanh cũng tạo nên cuộc cách mạng về phong cách. Từng có thời điểm, 100.000 tấm bưu thiếp in hình Kiều Khanh bán sạch. Đây là sự kiện đến giờ nhiều người vẫn chưa quên. Thập niên 1990, hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên các tấm bưu thiếp và lịch treo tường, lập kỷ lục về số lượng phát hành lúc bấy giờ.

Làm mẹ đơn thân, vẫn nóng bỏng ở tuổi U60

Sau vài năm hoạt động nghệ thuật, Kiều Khanh bất ngờ từ bỏ hào quang để kết hôn và sang Mỹ định cư. Kể từ đó, nàng hận chọn cuộc sống bình lặng, kín tiếng.

Về đời tư, Hoa hậu Áo dài Việt Nam không giữ được hạnh phúc trọn vẹn. Sau đổ vỡ hôn nhân, Kiều Khanh làm mẹ đơn thân nuôi 3 người con đều sống ở Mỹ.

Hiện hai con lớn của cô đã trưởng thành và lập nghiệp tại New York, trong khi con trai út vẫn sống cùng mẹ tại California. Nàng hậu từng chia sẻ rằng các con chính là nguồn động lực lớn nhất và là "tài sản" quý giá nhất của cô sau nhiều năm bươn chải nơi xứ người. Cô rất tự hào vì các con đều ngoan ngoãn, hiếu thảo.

Hoa hậu Kiều Khanh bên 3 con.

Sau gần 4 thập kỷ đăng quang, Kiều Khanh bước sang tuổi U60 nhưng vẫn duy trì được vóc dáng nóng bỏng và thần thái rạng rỡ. Từng là mỹ nhân hàng đầu, cô lựa chọn cuộc sống bình lặng, mưu sinh bằng việc kinh doanh quán phở tại nước ngoài.

Ngoài ra, công việc chính giúp cô có nguồn thu nhập ổn định là quản lý các viện dưỡng lão. Cô không nề hà công việc lao động chân tay hay bận rộn quán xuyến tiệm ăn, bởi cô quan niệm lao động là niềm vui và sự tự lập chính là giá trị cao nhất của người phụ nữ.

Khi có thời gian rảnh, Kiều Khanh vẫn gặp gỡ bạn bè, nghệ sĩ cùng thời để trò chuyện, ôn kỷ niệm thời còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Nàng hậu vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My. Hai người đẹp thỉnh thoảng hẹn hò, tụ họp khi Kiều Khanh về Việt Nam hoặc những lần Diễm My sang Mỹ.

Kiều Khanh vẫn trẻ trung, nóng bỏng ở tuổi 57.

Trong một cuộc phỏng vấn, Kiều Khanh nói thú vui của cô là chăm sóc khu vườn nhỏ sau nhà, trồng đủ loại rau, cây trái mang hương vị quê nhà. Sống ở Mỹ nhưng Kiều Khanh vẫn duy trì thói quen ăn uống của người Việt.

Ngoài ra, nàng hậu chăm chỉ tập thể dục để giữ vóc dáng săn chắc, thon gọn. Cô quan niệm việc làm đẹp cũng là cách tự yêu thương bản thân, giúp tinh thần luôn tích cực.