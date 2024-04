Helmut Lang tiết lộ chiến dịch độc đáo

Kể từ khi thành lập vào năm 1986, Helmut Lang luôn đại diện cho trái tim của mọi người với cốt lõi tối giản, phù hợp với mọi bản sắc. Là một thương hiệu có trụ sở tại New York, bản sắc hướng đến con người của nhà mốt thậm chí còn mang lại cảm giác sâu sắc hơn về sự thoải mái linh hoạt trong nhiều tầng lớp xã hội ở thành phố lớn. Kể từ khi Peter Do được bổ nhiệm vào vai trò giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế này đã giới thiệu lại và tiếp thêm sinh lực cho những yếu tố cốt lõi này của nhãn hiệu Helmut Lang. Vì vậy, để tiếp tục nỗ lực cho mùa mốt Xuân/Hè 2024, thương hiệu đã hé lộ chiến dịch mới “People of Helmut Lang”.

Để làm sống động toàn bộ tiêu đề của chiến dịch, nỗ lực này đã tranh thủ sự giúp đỡ của nhiều bản sắc New York khác nhau để tạo nên các hình ảnh. Tham gia chiến dịch này có nghệ sĩ Minjae Kim, tác giả/nhà thiết kế/người mẫu Linda Rodin, giáo sư/nhà thiết kế/tác giả Mindy Seu, nhà sản xuất/biên tập viên ẩm thực Sophia Roe, nhiếp ảnh gia John Yuyi, nghệ sĩ Devin B. Johnson,... Tất nhiên, danh mục này cho thấy tất cả các tác phẩm sáng tạo nói trên đều mặc những món đồ từ bộ sưu tập Helmut Lang Ss24.

Từ những bộ trang phục bằng da và may đo sang trọng cho đến vải denim màu chàm đậm, bộ sưu tập kết hợp các yếu tố theo chủ nghĩa tối giản dứt khoát của Lang với những nốt hương phong cách vượt thời gian nhưng vẫn hấp dẫn. Ngoài ra, chiến dịch còn được chụp tại thành phố New York bởi nhiếp ảnh gia Huy Luong.

Hãy xem chiến dịch SS24 “People of Helmut Lang” của Helmut Lang trong thư viện ở dưới.

