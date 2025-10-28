Cập nhật những xu hướng trang điểm sắp được yêu thích trong mùa Đông 2025

Phong cách trang điểm tự nhiên luôn đứng top xu hướng

Phong cách no-makeup vẫn được ưa chuộng hàng đầu vì ai cũng muốn vẻ đẹp tự nhiên của mình được tỏa sáng. Đây cũng là kiểu trang điểm hằng ngày hoàn hảo nhất nhưng cũng công phu nhất, vì nó cần một làn da khỏe mạnh và sạch sẽ, tươi sáng. Nói là no-makeup nhưng không thể thiếu đường kẻ mắt tinh tế, một màu son nhẹ nhàng và đôi má ửng hồng tự nhiên.

Vào những ngày cần tạo ấn tượng, hãy làm nổi bật phong cách no-makeup bằng lớp nền hoàn hảo, dùng kem dưỡng ẩm có màu và che khuyết điểm tinh tế, thêm một chút phấn má hồng dạng kem tông màu ấm áp để nó tệp vào làn da một cách tự nhiên. Nhấn mắt với bảng màu tone đất của mùa Thu và kẻ lông mày nâu nhạt để giữ sự đồng nhất.

Trang điểm quyến rũ, nhẹ nhàng

Sự quyến rũ này không phải để tìm kiếm sự chú ý trong một bữa tiệc, mà là tạo nên sự cân bằng giữa việc tôn lên những nét đẹp nữ tính, gợi cảm mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch và chín chắn. Nó phụ thuộc phần lớn vào màu phấn mắt, son môi và shape của lông mày. Về phần mắt, nên chọn những màu trung tính, tông ấm, lông mày được kẻ nhẹ nhàng, không quá sắc nét để tạo cảm giác gần gũi và trẻ trung.

Màu son môi sẽ làm nhiệm vụ tạo sự tương phản, khiến makeup look trở nên thú vị, sinh động và thu hút hơn. Hãy chọn những tone màu đầy quyến rũ như đỏ cổ điển, đỏ burgundy, hoặc màu nude và vẽ viền môi nâu.

Để nâng tầm lớp trang điểm, hãy sử dụng phấn tạo khối tông ấm để tạo chiều sâu cho khuôn mặt và thoa một chút highlighter nhẹ lên gò má để tăng thêm sự rạng rỡ. Sự quyến rũ trong cách trang điểm này chủ yếu sẽ làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt, đồng thời giữ được vẻ thanh lịch và tinh tế để bạn họa mặt hằng ngày.

Makeup look cảm hứng dạ hội

Đừng vội nghĩ phong cách trang điểm lấy cảm hứng dạ hội chỉ dành cho những bữa tiệc, đám cưới hay sự kiện đặc biệt. Chúng ta hoàn toàn có thể tiết chế ánh kim và những đường kẻ đậm, chỉ giữ lại tinh thần tươi vui, tiệc tùng với kiểu makeup mắt khói, eyeliner sắc nét, làn da rạng rỡ và đôi môi đỏ nổi bật. Phong cách này giúp bạn toát lên vẻ tự tin và ấn tượng giữa thời tiết se lạnh. Kết hợp với style thời trang sang trọng, quý phái sẽ càng làm nổi bật gu thẩm mỹ riêng biệt của bạn.