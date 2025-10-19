Á hậu Trịnh Mỹ Anh tự xin đi thi Hoa hậu Trái Đất

Tại lễ trao sash và cử đại diện Việt Nam đến Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) 2025, ông Phạm Duy Khánh nói lý do Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh được chọn để ra quốc tế. Trong khi đó, Hoa hậu Trái Đất Việt Nam năm nay tiếp tục trau dồi, chuẩn bị cho Miss Earth 2026.

Ngoài việc nhìn nhận tài năng của Trịnh Mỹ Anh, ông Khánh nói điều đặc biệt là hành trình đến với Miss Earth của Trịnh Mỹ Anh không phải qua lựa chọn hay đề cử, mà bắt đầu từ chính lời xin đi thi của Á hậu 3 Hoa hậu Trái Đất Việt Nam.

“Trịnh Mỹ Anh là cô gái bản lĩnh và chủ động. Chính việc cô ấy tự xin đi thi đã làm chúng tôi thấy rõ sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của một đại diện Việt Nam xứng đáng”, Trịnh Mỹ Anh nói.

Khoảnh khắc Trịnh Mỹ Anh được trao vương miện, sash đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025.

Sau khi nhận sash và vương miện chính, Trịnh Mỹ Anh gửi lời tri ân đến khán giả. Cô khẳng định tình yêu với hành tinh xanh và khát vọng chinh phục đỉnh cao mới đã khiến cô mạnh dạn chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để tìm cơ hội đến với Miss Earth 2025.

“Tôi muốn dùng tiếng nói, hành động và niềm tin của mình để khơi dậy ý thức cộng đồng, cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh, sạch, bền vững cho hôm nay và mai sau”, Mỹ Anh chia sẻ.

Tại phần giao lưu, Trịnh Mỹ Anh kể lại quá trình chuẩn bị cho hành trình quốc tế. Cô cho biết kể từ sau khi đăng quang Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025, cô không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện hình ảnh để sẵn sàng đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp lớn thứ tư thế giới.

“Kể từ giây phút đăng quang đến nay, tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng từng ngày. Đây là cơ hội quý giá không chỉ cho cá nhân tôi mà còn là trách nhiệm với danh hiệu và niềm tin của khán giả”, cô nói.

Không chỉ chú trọng hình ảnh và phong thái, Trịnh Mỹ Anh còn đầu tư cho dự án môi trường mang đến Miss Earth 2025. Cô cho biết đây là dự án tái chế rác thải điện tử, chủ đề còn khá mới tại Việt Nam.

“Tôi đã tìm hiểu kỹ và nhận ra rác thải điện tử là nguồn gây ô nhiễm lớn nhưng chưa được khai thác nhiều. Tôi muốn bắt đầu từ pin, dây điện, thiết bị điện tử cũ... để tìm giải pháp tái chế và tái sử dụng hiệu quả hơn. Hy vọng chủ đề này được cộng đồng quan tâm nhiều hơn trong tương lai”, Mỹ Anh chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về áp lực kế thừa thành tích của các đại diện Việt Nam trước đây, Trịnh Mỹ Anh thẳng thắn: “Tôi có áp lực, nhưng đó là động lực tích cực để mình cố gắng tỏa sáng. Mỗi đại diện đều có thế mạnh riêng và tôi muốn khẳng định màu sắc của riêng mình”.

Sắc vóc Trịnh Mỹ Anh tại buổi nhận sash, vương miện chuẩn bị cho hành trình Miss Earth 2025.

Đề cập đến vấn đề thiên tai, bão lũ, đặc biệt tại Việt Nam và Philippines - nước chủ nhà Miss Earth 2025, Mỹ Anh kể gia đình cô ở Hà Nội từng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão và hiểu rõ tác động của thiên tai. “Tôi tự hào vì tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau và cả các quốc gia bạn khi họ gặp khó khăn. Tôi mong mình có thể lan tỏa tinh thần yêu thương, hợp tác ấy đến bạn bè quốc tế”.

Từ khi trở thành Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025, Trịnh Mỹ Anh tham gia nhiều hoạt động dọn dẹp, khôi phục thiên nhiên và lan tỏa thông điệp xanh. Người đẹp nói rằng “những bước đi nhỏ, khi được thực hiện cùng nhau, có thể tạo ra làn sóng thay đổi mạnh mẽ”.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, có chiều cao 1,75 m cùng số đo 85-64-95 (cm), gương mặt thanh thoát cùng nụ cười sáng. Cô theo học tại Đại học Thương mại Hà Nội, thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0), từng đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và Học sinh thanh lịch thời phổ thông.

Miss Earth là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn của thế giới tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn vì môi trường. Cuộc thi Miss Earth 2025 diễn ra tại Philippines, quy tụ gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 5/11.