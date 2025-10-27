5 hoạt chất dùng vào buổi tối khiến da xấu đi

Ban đêm là thời điểm da tái tạo mạnh mẽ nhất, nhưng không phải sản phẩm nào cũng phù hợp để sử dụng lúc này. Theo bác sĩ Michele Green, chuyên gia da liễu thẩm mỹ nổi tiếng tại New York (Mỹ), với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và trẻ hóa da không xâm lấn, việc chọn sai sản phẩm buổi tối có thể khiến da bị quá tải trong quá trình tái tạo, dẫn đến kích ứng, mẩn đỏ hoặc nổi mụn.

Vitamin C - chỉ nên dùng ban ngày

Các sản phẩm chứa vitamin C được khuyên dùng vào ban ngày.

Vitamin C, đặc biệt dạng L-ascorbic acid, là hoạt chất nổi tiếng giúp làm sáng da và chống oxy hóa. Tuy nhiên, bác sĩ Green nói, vitamin C phát huy hiệu quả tối đa khi da tiếp xúc với ánh nắng và ô nhiễm môi trường - thời điểm làn da cần chống lại gốc tự do. "Ban đêm, vitamin C không còn nhiều tác dụng bảo vệ và thậm chí có thể gây kích ứng nếu kết hợp cùng retinol", bà cho biết. Chuyên gia khuyên nên thoa vitamin C vào buổi sáng và chuyển sang niacinamide hoặc peptide vào buổi tối để phục hồi da nhẹ nhàng hơn.

AHA, BHA, PHA - không nên lạm dụng mỗi tối

Acid tẩy tế bào chết như AHA, BHA hay PHA giúp loại bỏ lớp sừng già, làm da mịn màng hơn. Tuy nhiên, nếu dùng mỗi tối, chúng có thể khiến hàng rào bảo vệ da bị bào mòn. Bác sĩ Michele Green lưu ý: "Khi lớp màng ẩm tự nhiên bị phá vỡ, da sẽ khô, rát và dễ bắt nắng hơn". Do đó, acid chỉ nên được dùng 2-3 lần/tuần, xen kẽ với các đêm dưỡng ẩm hoặc phục hồi.

Tinh dầu và hương liệu mạnh - 'kẻ thù' của làn da nhạy cảm

Nhiều sản phẩm dưỡng da buổi tối chứa tinh dầu như cam, chanh, bạc hà hay lavender để tạo cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm thành phần dễ gây kích ứng và viêm da tiếp xúc, nhất là với làn da nhạy cảm. Chuyên gia da liễu khuyến nghị chọn sản phẩm "fragrance-free" hoặc "hypoallergenic" cho chu trình chăm sóc da ban đêm, để tránh làm gián đoạn quá trình phục hồi tự nhiên của da.

Caffeine - làm tỉnh táo cả làn da và cơ thể

Không nên dùng các sản phẩm chứa caffeine vào buổi tối vì có thể thẩm thấu qua da, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Caffeine thường có trong các sản phẩm dưỡng vùng mắt để giảm sưng, bọng mắt hoặc sản phẩm tẩy tế bào chết, mặt nạ. Bác sĩ Green khuyến cáo không nên dùng sản phẩm chứa caffeine trước giờ ngủ, vì chất này có thể kích thích nhẹ hệ thần kinh và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Buổi tối, hãy ưu tiên các loại kem mắt chứa peptide hoặc hyaluronic acid giúp dưỡng ẩm và phục hồi vùng da mỏng manh quanh mắt.

Kết hợp sai hoạt chất - nguy cơ 'quá tải' cho da

Retinol là thành phần nên dùng buổi tối, nhưng nếu kết hợp sai - như thoa cùng vitamin C hoặc acid - sẽ dễ gây kích ứng. Bác sĩ Green cho biết: "Mỗi đêm chỉ nên chọn một hoạt chất điều trị chính. Ví dụ, nếu dùng retinol, hãy tránh acid và vitamin C; thay vào đó, bổ sung kem dưỡng phục hồi chứa ceramide hoặc niacinamide". Cách này giúp da tái tạo ổn định, giảm đỏ rát và bong tróc.

Bác sĩ Michele Green tốt nghiệp Đại học Yale và Trường Y Mount Sinai, hiện điều hành phòng khám tư tại Upper East Side - nơi được nhiều người nổi tiếng và người mẫu quốc tế tin tưởng. Bà được vinh danh trong danh sách New York’s Best Doctos nhiều năm liền, đồng thời là chuyên gia tư vấn cho các tạp chí lớn như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar và Allure. Bác sĩ Green nổi tiếng với quan điểm: "Làn da khỏe đẹp bắt đầu từ sự cân bằng và kiên trì".