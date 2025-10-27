Dàn hoa hậu đổ bộ Thái Lan

Đại diện Venezuela - ứng viên sáng giá của châu Mỹ đã lên đường sang Thái Lan để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ mùa giải thứ 74. Stephany Abasali diện trang phục thanh lịch, kín đáo ở sân bay. Cô năm nay 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ. Người đẹp cũng là người mẫu ở quê nhà. Trước khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2024, Abasali thi Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Du lịch Thế giới.

Đại diện Argentina - Aldana Masset diện suit tông màu tím thanh lịch, sang trọng khi ra sân bay. Cô ghi điểm với gương mặt khả ái, rạng rỡ. Người đẹp năm nay 25 tuổi, là ca sĩ và chuyên gia tư vấn hình ảnh. Aldana được xem là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Mỹ.

Đại diện Brazil - Gabriela Lacerda mặc vest trắng thanh lịch ở sân bay. Cô cũng thuộc nhóm thí sinh tiềm năng của châu Mỹ. Người đẹp 21 tuổi, cao 1,78 m, là sinh viên ngành báo chí. Cô từng giành ngôi á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Brazil 2021.

Đại diện Chile - Inna Moll khoe eo thon ở sân bay. Cô 28 tuổi, là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Inna có trang cá nhân Instagram với gần một triệu người theo dõi. Hiện cô được đánh giá là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Inna Moll sinh trưởng trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật và sắc đẹp. Mẹ của cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Chile 1987.

Đại diện Bờ Biển Ngà được nhiều fan ra sân bay tiễn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Olivia Yacé đang được xem là ứng viên sáng giá cho vương miện nhờ thành tích thi sắc đẹp ấn tượng. Olivia từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Bờ Biển Ngà 2021, Hoa hậu Thế giới châu Phi 2021, giải thưởng Người mẫu thời trang của Miss World và á hậu 2 Miss World 2021.

Đại diện Cộng hòa Congo khoe chân dài ở sân bay. Cô là ứng viên gây chú ý ở châu Phi.

Đại diện Honduras cũng chọn trang phục tông trắng sang trọng để ra sân bay khởi hành đi Thái Lan. Cô 31 tuổi, đã có bằng Quan hệ Quốc tế và bằng thạc sĩ Truyền thông Doanh nghiệp. Cô tâm huyết với việc đấu tranh cho nhân quyền và sức khỏe tâm thần.

Đại diện Ecuador - Nadia Mejia được săn đón ở sân bay. Cô là thí sinh nổi bật của khu vực châu Mỹ. Người đẹp năm nay 29 tuổi, là người mẫu. Cô từng được biết đến với danh hiệu Miss California USA 2016, sau đó thi Hoa hậu Mỹ vào top 5. Năm ngoái cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Ecuador 2024 và dừng chân ở danh hiệu á hậu 1.

Đại diện Curacao - Camille Thomas mặc trang phục màu tím ở sân bay. Cô có gương mặt khả ái, nụ cười tươi.

Người đẹp Peru - Karla Bacigalupo nổi bật ở sân bay. Người đẹp năm nay 34 tuổi, là người mẫu và diễn viên. Karla đã có bằng chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý tại Đại học Lima, Peru. Cô đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh tại Mỹ. Năm 2022, cô ra mắt với bộ phim ngắn giả tưởng The Devil, do Marie Rouhban đạo diễn. Sau đó, cô xuất hiện trong loạt phim ngắn The Devil Wears Desire cùng các diễn viên Ilca Andrade, Nick Bardin và David Blindauer.

Người đẹp Paraguay - Yanina Gómez mang theo nhiều hành lý sang Thái Lan thi sắc đẹp.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra từ đầu tháng 10 đến 21/11 với chung kết tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Cuộc thi bị ảnh hưởng bởi sự kiện quốc tang ở Thái Lan sau khi Vương thái hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93. Ông Nawat - Giám đốc điều hành cuộc thi Miss Universe - cho biết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vẫn diễn ra theo kế hoạch nhưng được điều chỉnh lại về quy mô và các phần thi để phù hợp với tình hình của đất nước.