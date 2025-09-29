Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu ông chú trong 'Tử chiến trên không'

Thiên Tú sinh năm 1991, mới đây cô bất ngờ vào vai diễn cô nàng đỏng đảnh yêu ông chú tên Chuột (nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc) trong "Tử chiến trên không". Trong phim, Thiên Tú diện trang phục đúng style quý cô thời thượng ở Sài Gòn những năm 70 nhưng tính cách lại "chỏng lỏn", chua ngoa. Sau vai diễn này cô nhận được đánh giá cao về diễn xuất tròn vai.

Đời thực, cô nàng diễn viên sinh năm 1991 lại chọn phong cách thời trang đúng tuổi, dịu dàng nhưng không kém phần tươi trẻ.

Người đẹp thỉnh thoảng lại phá cách sexy với đầm hở bạo.

Có lúc, Thiên Tú hóa thân thành công chúa khi diện đầm trắng xòe với phần cúp ngực khoe khéo vẻ đẹp tròn đầy.

Hoặc tại một sự kiện, cô khoe đầm đen cá tính nhưng vẫn làm nổi bật bờ vai thon gọn.

Khi đi du lịch, nữ diễn viên lại chọn cho mình style nàng thơ để hòa mình với thiên nhiên trong trẻo.

Nhưng trước ánh đèn sân khấu, Thiên Tú lại thể hiện cá tính với bộ trang phục màu đen khoe eo thon.

Có thể nói, cô cũng như nhiều nữ nghệ sĩ khác, việc đa dạng trong style thời trang cũng giúp Thiên Tú ghi điểm trong mắt khán giả. Ở hình ảnh này, nữ diễn viên lại tạo cảm giác thiện cảm với khán giả khi diện đầm 2 dây nhẹ nhàng.

Hoặc có lúc, Thiên Tú "hack tuổi" với đầm jeans gọn gàng, năng động.

Thiên Tú từ 15 tuổi đã gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn con gái thứ 2 của Trương Ngọc Ánh trong "Áo lụa Hà Đông". Sau "Áo lụa Hà Đông", Thiên Tú đóng chính phim "Huyền thoại bất tử" (2009). Năm 2012, cô tiếp tục đóng chính phim "Dành cho tháng Sáu" (2012) của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn. Với gương mặt thanh tú và lối diễn tự nhiên, Thiên Tú được săn đón ở nhiều dự án cần diễn viên diễn nội tâm tốt. Vào nửa đầu thập niên 2010, Thiên Tú thuộc nhóm các diễn viên nữ triển vọng của điện ảnh Việt, bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận), Thùy Anh (Đập cánh giữa không trung) hay Thanh Tú (Dịu dàng).

Ảnh: FBNV