Tử chiến trên không: Cảnh vệ đẹp trai gây "sốt" là con trai của "ông hoàng phòng vé"

Bộ phim Tử chiến trên không không chỉ thu hút bởi sự trở lại của Thái Hòa trong vai Long, thủ lĩnh nhóm không tặc, mà còn gây bất ngờ khi có sự góp mặt của con trai anh, Hồ Thái Thiên Minh (tên thân mật là Bom). Lần đầu thử sức với điện ảnh, con trai Thái Hòa đã nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, trong vai một học viên cảnh vệ và có cảnh hành động ở đầu phim, trong phân cảnh hành động đối đầu trực diện với nhóm không tặc, Thiên Minh thể hiện lối diễn xuất tự nhiên, kịch tính, tạo cảm giác chân thực cho người xem. Tuy chỉ có vai trò "thoáng qua" nhưng Hồ Thái Thiên Minh vẫn thành công chiếm sự chú ý của người xem nhờ gương mặt nổi bật, thân hình vạm vỡ khác xưa rất nhiều.

Theo chia sẻ của Thái Hòa, anh không phải người đã đưa con trai đến với Tử Chiến Trên Không. Trong một lần tình cờ xem video Thái Hòa chia sẻ và thấy Hồ Thái Thiên Minh, đạo diễn Hàm Trần đã ấn tượng với vẻ ngoài cao to, săn chắc nhờ tập luyện của anh nên đã quyết định mời thử vai.

Thiên Minh được chọn ngay lập tức và trải qua vài buổi tập cùng cascadeur, hoàn thành tốt cảnh đánh nhau kịch tính. Đạo diễn Hàm Trần nhận xét: "Cậu ấy học hỏi nhanh, tiếp thu tốt và nhập vai rất tự nhiên".

Không phải dạng phản diện hầm hố bắn súng loạn xạ, Thái Hòa hóa thân thành một không tặc mang trong mình tổn thương, lý tưởng và có thể là sự ngụy biện cho hành động sai trái.

Thái Hòa cho biết, sau vai diễn đầu tay, nhiều nhà sản xuất đã ngỏ lời mời Bom tham gia các dự án mới. Anh khuyên con nếu coi đây là cơ hội, con cần học hỏi nghiêm túc. Hiện con trai anh đã theo học diễn xuất, hai bố con cũng thường xuyên trò chuyện về vai diễn.

Hồ Thái Thiên Minh sinh năm 2004 (hay còn có tên thân mật là Bom), là con trai đầu lòng của Thái Hòa và Cát Phượng. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh sống chủ yếu với mẹ. Bom được nhận xét có gương mặt trông giống hệt bố.

Nhiều cư dân mạng cảm thấy ngạc nhiên khi đứa bé nhỏ nhắn, đáng yêu năm nào giờ đã trưởng thành, "lột xác" với ngoại hình cao lớn. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Thiên Minh còn khiến gia đình tự hào với thành tích học tập đáng nể.

Năm 2022, Cát Phượng từng tự hào chia sẻ con trai tốt nghiệp thủ khoa khối 12 tại một trường quốc tế.

Nữ nghệ sĩ không đặt nặng điểm số, chỉ mong con sống tốt, biết phấn đấu và kiên trì với mục tiêu riêng. Ban đầu, chị muốn con đi du học sau cấp 3, nhưng Thiên Minh từ chối. Cát Phượng tôn trọng quyết định và khẳng định: "Con học cho mình chứ không phải cho mẹ. Thích gì thì mẹ ủng hộ, không ép buộc cũng không so sánh với ai".

Cát Phượng xem con trai như người bạn, người tri kỷ trong cuộc sống.

Hiện tại, ngoài việc học công nghệ thông tin, Thiên Minh còn giỏi công nghệ, chủ động xây dựng kênh TikTok, YouTube hỗ trợ mẹ.

Bên cạnh đó, Thiên Minh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn thử sức với điện ảnh. Vai diễn nhỏ trong Tử chiến trên không có thể là bước khởi đầu hứa hẹn, mở ra con đường nghệ thuật cho Thiên Minh. Ngoại hình sáng, thành tích học tập ấn tượng cùng tinh thần cầu tiến, con trai Thái Hoà được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt.