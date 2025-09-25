‘Tử chiến trên không’ vượt 100 tỷ đồng

Đến 15h ngày 24/9, phim Tử chiến trên không chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng, theo số liệu của đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam.

Riêng trong ngày, bộ phim có 4.282 suất chiếu, bán được 94.825 vé, bỏ túi gần 8 tỷ đồng. Thành tích này giúp bộ phim của Điện ảnh Công an Nhân dân trụ vững ở vị trí số 1 phòng vé, bỏ xa dự án Mưa đỏ (gần 1,4 tỷ đồng).

Cuối tuần qua, bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé với 57,5 tỷ đồng, tạo cơn sốt mới ở rạp Việt. Tuy nhiên so với Mưa đỏ, Tử chiến trên không có đà tăng tương đối chậm. Trước đó, tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất chỉ mất 3 ngày đạt 100 tỷ đồng và vượt cột mốc 200 tỷ đồng sau 6 ngày ra rạp.

Diễn xuất của Thái Hòa là điểm sáng trong phim Tử chiến trên không.

Với tình hình bán vé hiện tại, Tử chiến trên không được giới chuyên môn dự đoán đạt doanh thu 200-300 tỷ đồng.

Tử chiến trên không là bộ phim hành động lấy cảm hứng từ 2 vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Nhóm không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu, cùng đồng bọn gồm Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định, con trai Long) và Dần (Ray Nguyễn) đã giả dạng hành khách, bí mật mang vũ khí lên chuyến bay HVN 602.

Sau khi lên máy bay, nhóm không tặc nhanh chóng khống chế hai tiếp viên, buộc phi hành đoàn thay đổi hành trình để chúng có thể tẩu thoát ra nước ngoài.

Trong thời lượng 118 phút, bộ phim khiến khán giả nghẹt thở với nhiều pha hành động gay cấn, kịch tính, đẩy nhân vật vào ranh giới sinh tử. Diễn xuất của dàn cast như Thái Hòa, Lợi Trần, Thanh Sơn… được cho tròn vai.

Hiện, Tử chiến trên không là bộ phim nhận được phản hồi tích cực. Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ tiếc nuối khi đường dây câu chuyện của phim còn hạn chế. Một cái kết hoàn hảo khiến người xem Tử chiến trên không rơi vào hụt hẫng, cho rằng còn nhiều tình tiết chưa hợp lý.