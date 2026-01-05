Cô gái 20 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái Đất Mỹ

Chung kết Hoa hậu Trái Đất Mỹ 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Gia Soleil Espinoza. Cô giành quyền tham dự Hoa hậu Trái Đất 2026 tổ chức ở Philippines. Gia Soleil Espinoza là đại diện đầu tiên của Mỹ tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm nay.

Chiến thắng của Gia Soleil Espinoza nhận được sự đồng tình từ khán giả. Sau đêm đăng quang, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế.

Tân Hoa hậu Trái Đất Mỹ năm nay 20 tuổi, là sinh viên chuyên ngành Tư pháp hình sự. Cô từng dự thi Miss Earth USA 2025 và dừng chân ở Top 12.

Người đẹp có sắc vóc thanh mảnh, quyến rũ với vòng eo con kiến. Trong đêm chung kết, Gia Soleil Espinoza mặc bộ váy dạ hội lấy cảm hứng từ nội y với phần cut-out khoe vòng hai táo bạo. Thiết kế được đính kết tỉ mỉ trên nền vải xuyên thấu mang lại vẻ lộng lẫy, sang trọng.

Ngoài đời thường, Gia Soleil Espinoza có phong cách ăn mặc gợi cảm, hiện đại. Cô ưa thích các trang phục bó sát, tôn đường cong.

Người đẹp thường xuyên đăng ảnh mặc áo tắm, khoe vóc dáng nóng bỏng trên trang cá nhân. Cô cũng gây chú ý khi có một số hình xăm nhỏ trên cơ thể.

Gia Soleil hiện điều hành các doanh nghiệp cá nhân, trong đó có xưởng in ấn và dòng sản phẩm thời trang và thể thao mang tên cô.

Cô cũng được biết đến là người có tình yêu dành cho động vật. Người đẹp sáng lập và điều hành một trung tâm cứu hộ, phục hồi động vật.

Gia Soleil còn là đồng sáng lập của Cars & Canines, hoạt động nhận nuôi các chú chó từ các khu trại nuôi nhốt, cung cấp microchip miễn phí và giáo dục cộng đồng về việc triệt sản.

Người đẹp khuyến khích việc nhận nuôi, hỗ trợ phúc lợi động vật và giảm thiểu tác động tới môi trường của các hoạt động nhân giống động vật thiếu trách nhiệm.

Cô cũng chuẩn bị nhập học tại Học viện Cảnh sát El Paso với mục tiêu trở thành người vận động chống bạo lực gia đình, sử dụng tiếng nói của mình để nâng cao ý thức và bảo vệ cộng đồng.

Năm ngoái, người đẹp Cộng hòa Cezch - Natálie Puškinová - đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất. Đại diện Mỹ là người đẹp Haley Poe không giành thành tích.

Mỹ từng đăng quang Hoa hậu Trái Đất vào năm 2020 với thành tích của người đẹp Lindsey Coffey. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức online do dịch COVID-19.