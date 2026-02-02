Chiếc váy làm lu mờ thảm đỏ Grammy 2026

Tối 1/2 (giờ địa phương), lễ trao giải Grammy diễn ra tại nhà thi đấu đa năng Crypto.com ở Los Angeles, Mỹ. Như thường lệ, thời trang thảm đỏ nhận được sự chú ý lớn của truyền thông thế giới. Nếu năm 2025 có màn xuất hiện khỏa thân của vợ Kanye West làm lu mờ tất cả, danh hiệu gây sốc nhất năm nay chắc chắn thuộc về Chappell Roan. Ảnh: Getty Images.

Nữ ca sĩ sinh năm 1998 luôn nổi tiếng với phong cách dị biệt và táo bạo. Lần này, cô xuất hiện với chiếc váy xuyên thấu mỏng tang một trước ống kính truyền thông. Tuy nhiên, ngoài việc thu hút sự chú ý, thiết kế của nhà mốt Mugler không được đánh giá cao về mặt thời trang. Roan bị xếp vào danh sách sao mặc xấu nhất Grammy 2026. Ảnh: Getty Images.

Lady Gaga trông quyền lực và bí ẩn với váy lông vũ đen của Matières Fécales. Ảnh: Getty Images.

Bộ ba Ejae (giữa), Audrey Nuna (phải) và Rei Ami. Năm qua, nhờ Kpop Demon Hunters, họ từ những nghệ sĩ vô danh trở thành gương mặt quen thuộc của những sự kiện giải trí hàng đầu thế giới. Ảnh: Getty Images.

Sabrina Carpenter như cô dâu với chiếc váy của Valentino. Ảnh: Getty Images.

Rosé mặc váy đen - trắng Giambattista Valli Haute Couture. Giọng ca chính của BlackPink thường lựa chọn những màu sắc này cho những lần đi thảm đỏ quốc tế. Phong cách của cô khá an toàn và đơn giản. Ảnh: Getty Images.

Trang phục của Tyla đến từ thương hiệu Dsquared2. Ảnh: Getty Images.

Nhóm nhạc Katseye, đến từ Los Angeles. Họ mặc váy trắng - bạc của nhà mốt Ludovic de Saint Sernin. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, những cô gái nhóm Flo chọn sắc xanh navy của nhà Luar, khoe vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Ảnh: Getty Images.

Ngôi sao truyền hình Canada Keltie Knight táo bạo và quyến rũ với váy cắt xẻ. Ảnh: Getty Images.

Ca sĩ Thụy Điển Zara Larsson nổi bật trong chiếc váy vàng phong cách nàng tiên cá của Germanier. Ảnh: Getty Images

Ari Lennox (trái) và Kehlani đều chọn thương hiệu Valdrin Sahiti, nhưng bộ cánh của Ari được đánh giá cao hơn. Kehlani bị xếp vào dàn sao mặc xấu. Ảnh: Getty Images

Miley Cyrus từng nhiều lần thống trị thảm đỏ với những thiết kế quyến rũ, nữ tính. Tuy nhiên, bộ đồ Celine mà cô mặc tại Grammy 2026 lại không để lại nhiều ấn tượng tốt, bị đánh giá là xấu. Ảnh: Getty Images.

Billie Eilish mặc đồ của Hodakova. Ảnh: Getty Images.

Vợ chồng Justin và Hailey Bieber ton-sur-ton trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Heidi Klum mặc váy làm từ chất liệu latex của Marina Hoermanseder. Siêu mẫu Đức chắc chắn thu hút sự chú ý, nhưng không phải theo hướng tích cực. Cô cũng bị xếp vào danh sách sao mặc xấu. Ảnh: Getty Images