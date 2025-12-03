Áo kèm khăn - món đồ tạo vẻ 'giàu ngầm'

Theo Vogue, áo khoác đồng điệu khăn quàng là một trong những xu hướng đang gây sốt toàn cầu. Kiểu thiết kế này được hãng Toteme tiên phong lăng xê từ năm 2021 theo xu hướng sang trọng thầm lặng (giàu ngầm). Nhiều mẫu còn may liền khăn với cổ áo thay vì tách rời, tạo nên những thiết kế tối giản mà vẫn bắt mắt.

Sau Toteme, Bottega Veneta và The Row cũng lăng xê kiểu dáng này trong bộ sưu tập Thu Đông 2024. Theo Vogue, vẻ thanh lịch của chiếc áo khoác nằm ở kiểu dáng bất đối xứng và độ rủ của khăn quàng. Tất cả tạo nên tổng thể sang trọng, ấm áp.

Siêu mẫu Kendall Jenner là fan ruột của mẫu áo này. Trong một lần đi ăn tối, cô diện áo da dáng trench coat màu nâu, phối quần tất và giày mũi nhọn. Ảnh: GC Images

Tủ đồ của cô còn có chiếc áo dạ màu xanh với chi tiết khăn quàng quá khổ, áo và khăn len đen của The Row, áo khoác da kèm khăn dáng ngắn. Ảnh: GC Images

Tháng 4, trong chuyến đi Thụy Sĩ, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng cập nhật mốt mới với bộ quần áo màu xám kèm khăn len to bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với những người thích sự gọn gàng hoặc thấp bé, khi diện áo này, hãy dùng thắt lưng, giúp tạo tỷ lệ cân đối và dáng người cao ráo hơn.

Theo WWW, mẫu áo được nhiều người lựa chọn vì độ rộng tạo sự thoải mái, chất liệu dày dặn giữ ấm tốt, không cần tốn nhiều thời gian phối đồ mà vẫn có diện mạo trông giàu có.

Bạn có thể kết hợp chúng với quần vải dáng baggy, quần jeans ống đứng, bên trong mặc áo giữ nhiệt, áo len cổ lọ đơn giản.

Kính mắt, bốt hoặc giày cao gót và vài món trang sức mạ vàng là những phụ kiện hỗ trợ đắc lực để tạo nên vẻ ngoài sang trọng.

Ngoài các loại quần, bạn cũng có thể phối chúng với chân váy midi. Trong trường hợp này, nên chọn áo dáng ngắn, dài ngang đùi. Kiểu áo này không phù hợp với váy ngắn hoặc maxi vì có thể khiến bạn trông luộm thuộm.

Những cô gái tự tin với chiều cao có thể chọn giày loafer để thay thế các loại cao gót.

Theo WWW, trên thị trường châu Âu và Mỹ, hiện nhiều mẫu áo theo mốt này "cháy hàng" kể từ đầu thu.

Nhiều thương hiệu địa phương của Trung Quốc, Hàn Quốc "ăn theo" kiểu dáng này và mở bán từ cuối năm 2023 đến nay. Các thiết kế dao động từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng.

Một trong những lý do khiến áo kèm khăn được ưa chuộng là tính ứng dụng cao, phù hợp trong nhiều dịp như đi làm, dự sự kiện, tiệc tùng.