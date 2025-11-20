Ca sĩ cao 1,81 m đăng quang hoa hậu

Chung kết cuộc thi Seronita Colombia 2025-2026 đã diễn ra ngày 18/11 với chiến thắng thuộc về người đẹp Tutu Mosquera đến từ vùng Valle del Cauca. Cô giành quyền đại diện Colombia tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026 tại Nhật Bản.

Tutu Mosquera đã vượt qua 25 thí sinh để giành danh hiệu cao nhất. Seronita Colombia là cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời ở Colombia với nhiều hoa hậu từng đăng quang ở các cuộc thi như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế...

Tân Hoa hậu năm nay 24 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,81 m và thân hình thanh mảnh, quyến rũ. Cô có bằng quản trị kinh doanh chuyên sâu về phát triển bền vững, đồng thời là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sáng tạo nội dung.

Bên cạnh đó, cô đã nuôi dưỡng tình yêu dành cho âm nhạc và khiêu vũ từ nhỏ, đặc biệt là salsa, một trong những nét văn hóa đặc trưng của vùng Valle del Cauca.

Ngoài sắc vóc ấn tượng, người đẹp còn được đánh giá cao ở khả năng giao tiếp, ứng xử. Cô thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Đây được xem là lợi thế của người đẹp khi đại diện quốc gia trên đấu trường quốc tế.

Cô cũng đam mê thời trang, đặc biệt là thời trang tuần hoàn và thời trang bền vững.

Tutu Mosquera có vóc dáng mảnh mai nhưng khỏe khoắn, quyến rũ đậm chất Latinh.

Trên trang cá nhân có hơn 32.000 người theo dõi, người đẹp thường đăng tải những hình ảnh áo tắm, truyền cảm hứng về lối sống năng động, khỏe mạnh.

Mosquera tự nhận mình là người đồng cảm, chân thành và khiêm tốn. Theo cô, những phẩm chất này đã cho phép cô kết nối và thấu hiểu những người xung quanh. Cô cam kết sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm và coi đây là công cụ để thông tin, giáo dục và thúc đẩy hạnh phúc trong cộng đồng.

"Tôi khuyến khích việc sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức, vì đó có thể là cách để thông tin, giáo dục và tạo ra hạnh phúc trong cộng đồng", người đẹp chia sẻ.

Năm ngoái, người đẹp đăng quang Seronita Colombia là Catalina Duque. Cô đại diện Colombia giành quyền tham dự Hoa hậu Quốc tế 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản. Người đẹp Colombia đang được nhận xét là ứng viên sáng giá cho vương miện.

Trước đây, Seronita Colombia nắm bản quyền cử đại diện tham dự các cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới. Sau khi mất bản quyền, ban tổ chức Seronita Colombia cử hoa hậu của họ tham dự Hoa hậu Quốc tế và đều giành thành tích cao. Năm 2023, người đẹp Sofia Osio Luna đại diện Colombia tham dự Hoa hậu Quốc tế và giành ngôi Á hậu 1.