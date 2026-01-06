Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Sau phim "Quán Kỳ Nam" vừa công chiếu trên hệ thống rạp cả nước, diễn viên Đỗ Hải Yến tiếp tục gây chú ý với vai Hoàng hậu Dương Vân Nga phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh" (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình).

Đây là lần đầu tiên Đỗ Hải Yến đảm nhận một nhân vật lịch sử, lại quá nổi tiếng nên cô khá thận trọng. Ngoài đầu tư cho diễn xuất, cô còn về cố đô Hoa Lư – Ninh Bình để làm lễ cầu nguyện, đồng thời tìm hiểu lịch sử để có thêm chất liệu cho vai diễn.

Sau phim "Quán Kỳ Nam" vừa công chiếu trên hệ thống rạp cả nước, diễn viên Đỗ Hải Yến tiếp tục gây chú ý với vai Hoàng hậu Dương Vân Nga phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh" (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình). Ảnh: KIM BÁNH TRÔI NƯỚC

Chia sẻ về nhân vật, Hải Yến nói: "Hoàng hậu họ Dương là một vai diễn rất đặc biệt với tôi. Khi đọc kịch bản, tôi vừa thấy thương, vừa dành cho bà một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Tôi không cố gắng thể hiện nhân vật thật "vĩ đại", mà chỉ mong giữ được cảm xúc chân thật nhất.

Mỗi khán giả sẽ có một hình dung riêng về Hoàng hậu Dương Vân Nga, nhưng tôi tin rằng, nếu mình thực sự tin và hiểu nhân vật, khán giả cũng sẽ cảm nhận được điều đó".

Đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương, Đỗ Hải Yến cho biết, cô không cố gắng thể hiện nhân vật thật "vĩ đại", mà chỉ mong giữ được cảm xúc chân thật nhất. Ảnh: KIM BÁNH TRÔI NƯỚC

"Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh" lấy bối cảnh cuối triều Đinh - khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng. Cuộc hành trình đưa linh cữu vua về an táng tại long mạch quốc gia trở thành một cuộc chạy đua sinh tử, nơi lòng trung nghĩa và niềm tin vào vận nước được thử thách. Phim quay tại vùng đất cổ kính Ninh Bình, dự kiến ra rạp vào năm 2026. Ngoài Đỗ Hải Yến, phim còn có sự tham gia của NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn...

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ: "Đây không chỉ là một câu chuyện huyền sử, mà là lời nhắc nhớ về cội nguồn - nơi lòng trung thành và nghĩa khí trở thành sức mạnh của dân tộc Việt".

