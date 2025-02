Cận cảnh nhan sắc bạn thân Đỗ Thị Hà vừa lên xe hoa, vẻ đẹp một chín một mười với nàng hậu

Trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đăng tải hình ảnh đi ăn cưới cô bạn thân, đó chính là Nguyễn Hà My. Nhan sắc của cô dâu trong bức ảnh đã thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp sắc sảo nhưng vẫn dịu dàng, đúng chuẩn của phái đẹp Việt Nam.

Được biết, cô bạn thân của Đỗ Thị Hà cũng là người đẹp từng tham gia Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Cả hai thân thiết và quen nhau từ thời điểm ấy, gắn bó cho đến ngày hôm nay. Thời điểm thi nhan sắc, Hà My là một trong những thí sinh được nhận xét có ngoại hình nổi bật ở cuộc thi nhan sắc.

Hà My cũng từng được xem là ứng cử viên sáng giá cạnh tranh chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam, song may mắn chưa mỉm cười với cô thời điểm ấy. Hà My chỉ lọt Top 35 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2020 và không có giải thưởng phụ làm người hâm mộ nhan sắc khá tiếc nuối.

Cô nàng chia sẻ về hành trình thi nhan sắc lớn trong đời: “Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi lớn, là môi trường tốt để mỗi thí sinh có thể rèn luyện và phát triển. Bản thân My cảm thấy không có gì nuối tiếc sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 bởi chặng đường tham gia cuộc thi, mình đã làm hết sức và học hỏi được rất nhiều điều. My đã có được những người bạn, người chị, có được những bài học về kĩ năng sống, tính bền bỉ, không bỏ cuộc khi đi một chặng đường dài. Và quan trọng nhất, mình đã trưởng thành hơn sau cuộc thi. Đó là kỉ niệm và là một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong tuổi thanh xuân của mình”.

Nguyễn Hà My làm cô dâu xinh đẹp bên hội bạn thân.

Hà My đọ sắc cùng cô bạn thân thiết là hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Hà My là một cô gái xinh đẹp, học giỏi nhưng chưa may mắn đạt danh hiệu tại các cuộc thi Hoa hậu.

Gương mặt xinh tươi cùng ánh mắt long lanh giúp cô tỏa sáng.

Nguyễn Hà My sinh năm 1999, quê Phú Thọ. Cô đăng quang cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương năm 2019. Không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo, thân hình cân đối, Hà My còn khiến nhiều người trầm trồ bởi thành tích học tập “khủng”. Theo đó, Hà My đạt 29 điểm tổ hợp xét tuyển vào Đại học Ngoại thương.

Trước những nhận xét tích cực về ngoại hình và mong muốn được thấy cô có danh hiệu, Hà My cũng cho biết: “Tôi hài lòng với những gì mình đang có. Tôi yêu cơ thể, yêu chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng vẻ đẹp của một người con gái là sự hội tụ của nhiều yếu tố, vì thế tôi không nghĩ rằng đâu là điểm mạnh của mình. Tôi cũng không kỳ vọng rằng bản thân sẽ phải dành được ngôi vị này hay vị trí kia, quan trọng nhất là sau cuộc thi, tôi sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Hà My đẹp mơ màng với tà áo dài trắng.

Cô là hoa khôi khi còn ngồi trên giảng đường.

Nguyễn Hà My sở hữu chiều cao 1m66 và số đo ba vòng: 75-59-88.

Hình thể đẹp và săn chắc của cô nàng vừa mới lên xe hoa.