Đến lúc các nàng công sở đổi gu với những cập nhật mới từ sàn diễn thời trang

Phong cách tối giản Eclectic

Chủ nghĩa tối giản ngày nay không hề nhàm chán, đã vậy còn được dẫn dắt bởi các thương hiệu như The Row và các nhà thiết kế như Phoebe Philo, khiến thời trang minimalist đang dần biến đổi để trở nên chú ý và đáng nhớ hơn.

Chìa khóa ở sự điều chỉnh tinh tế, phối đồ nhiều lớp độc đáo, tạo sự bất đối xứng một thông minh, sử dụng tỷ lệ phóng đại đúng chỗ để biến những món đồ tối giản thành điểm nhấn nổi bật.

Tất cả gần như được minh họa trên sàn diễn của các thương hiệu Prada và The Garment. Hãy thử nâng tầm tủ đồ đi làm văn phòng của các nàng, nơi sẵn có một chiếc áo khoác cổ cao, chân váy xếp tầng hoặc xếp ly cùng những món đồ mới vừa cập nhật bên trên.

Phong cách học đường Preppy

Mặc dù phong cách preppy không quá mới mẻ, nhưng những bộ sưu tập đẹp nhất mùa này lại được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ đối tượng không ngờ đến: Sinh viên sau đại học, trợ giảng và trợ lý của các giáo sư. Những items miêu tả về họ chính là áo len chui đầu, áo sơ mi kẻ sọc, quần len, áo len cổ lọ và giày brogue da.

Đây không phải là trang phục để thư giãn hay đọc sách nơi sân trường, chúng liên tưởng đến nàng trợ lý duyên dáng, đang nhâm nhi cà phê và sắp xếp công việc với cuốn sổ tay dày cộm của cô ấy. Rất dễ để kết hợp những món đồ cơ bản như áo len mỏng, áo khoác blazer rộng thùng thình với những biến tấu táo bạo như chân váy xếp ly ngắn, giày lười tua rua và túi xách màu tươi sáng.

Đầm dáng suông kết hợp với chi tiết cấu trúc

Nếu bạn chỉ muốn một vài thay đổi nhẹ trong phong cách thời trang công sở của mình, không gì thích hợp hơn những chiếc đầm dáng suông, bổ sung thêm chi tiết vải gấp hoặc cắt xẻ cấu trúc lạ mắt. Hãy tham khảo sàn diễn mùa thu của Rabanne, Sacai, Zimmermann và Chanel Couture, nơi thể hiện rõ nét những đường cắt may sang trọng, thiết kế mới mẻ nhưng vẫn mang đến cảm giác gần gũi, dễ mặc hằng ngày.