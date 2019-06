Dành cho đàn ông sành mốt: 12 bộ sưu tập nam đẹp nhất tuần lễ Xuân 2020

Thứ Năm, ngày 27/06/2019 10:22 AM (GMT+7)

Cùng điểm qua những bộ sưu tập nam xuất sắc nhất của tuần lễ Menswear 2020.

Quần áo thời trang nam Sự kiện:

Celine

Sự trở lại của thời thơ ấu là một chủ đề lặp đi lặp lại trong các bộ sưu tập nam giới mùa này. Anh ấy đã tạo ra những thiết kế mang hơi thở thời trang nam giới của một thế hệ mới gói gọn trong đủ loại những chiếc quần như quần jeans ống rộng có khóa, quần bó sát, áo khoác bomber. Bộ sưu tập mang nét phóng khoáng tuổi trẻ pha trộn cùng phong cách quý tộc yêu thích của thương hiệu.

Loewe

Có một sự sâu sắc trong suy nghĩ của Jonathan Anderson khi thực hiện bộ sưu tập nam 2020. Nó cũng bắt đầu từ hoài niệm. Khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của Loewe là ở những năm 70. Đó là trước khi anh được sinh ra, nhưng gia đình Anderson đã có kỳ nghỉ của họ ở Ibiza, một trung tâm của lối sống hippie tân thời cho đến ngày nay. Do đó, NTK Anderson đã chú trọng vào phong cách mang đậm màu sắc thủ công, du mục.

Dior

Kim Jones rõ ràng tin rằng những người đàn ông ở thế kỷ 21 thấy được sự phân hóa rõ ràng giới tính là cứng nhắc. Anh ta thấy các khách hàng của Millennials và Gen-Z ở Los Angeles, New York, Thượng Hải và Seoul sẵn sàng chấp nhận bỏ cả núi tiền mua những bộ áo liền quần in hình của Toile de Jouy, hoặc máy bay ném bom làm từ lụa organza, được thêu tinh xảo với các họa tiết xoáy tay màu xanh. Nhưng anh ấy cũng cho rằng những chàng trai trẻ này nhìn thấy được giá trị của những kiểu mẫu cổ điển của bộ đồ may đo. Cái nhìn sâu sắc của Jones là người đàn ông Dior có thể tiến về phía trước bằng cách tiếp cận sự thanh lịch của quá khứ.

Dries Van Noten

Có những nét chấm phá quá mức, như quần soóc ngắn với dây đai, áo khoác bằng da hoặc lưới, và quần bó sát quân đội (đôi khi bằng vải denim), nhưng các chi tiết này được đưa ra một cách hạn chế. Bộ đồ bó sát tôn nét mạnh mẽ, thắt lưng đầy nam tính, hoàn toàn là một khuynh hướng hấp dẫn nhất trong việc may đo.

Louis Vuitton

Show diễn thời trang đã chỉ ra NTK Virgil Abloh đã chọn ý tưởng về những bông hoa dại, như một phép ẩn dụ cho sự đa dạng. Anh ấy đã mang đến một người bán hoa để trang trí một dây đay và vành bên trong của mũ rơm với hoa tươi.

Show diễn như một câu chuyện ngây thơ, ngây thơ đến nỗi một trong những điểm kết nối giữa mùa này giữa nghề thủ công phổ biến và công việc của những người lành nghề làm việc trong ngành hàng xa xỉ. Khán giả có thể cảm nhận được sự thích thú của NTK trong việc chăm chút các hiệu ứng siêu tinh vi, như thêu hoa leo lên áo khoác vải tuyn, và một vài lần lặp lại vô cùng xa xỉ của những chiếc áo hoodie, được làm từ voan xếp nếp.

Rick Owens

Đây là một bộ sưu tập của Rick Owens với cách ghép mảnh trang phục độc đáo như mọi khi. Sự kết hợp trong nghệ thuật may đo trên trang phục quá khổ đơn săc đơn màu và trông nhếch nhác một cách dễ chịu hay những chiếc áo khoác ngoài bằng kim loại là dấu ấn của bộ sưu tập. Áo liền quần và những kiểu trang phục vặn xoắn phức tạp cũng rất ấn tượng trong bộ sưu tập rất nghệ thuật này. Để tạo những trang phục mang tính siêu tưởng, chỉ có thể là Rick Owens chứ không ai khác.

JW Anderson

Jonathan Anderson đem tới thiết kế tôn vinh thủ công. Đó là một tiêu chí mà anh ấy yêu thích khi bắt đầu sự nghiệp. Nhà thiết kế tài năng này bị ám ảnh bởi các kỹ thuật thủ công, có xu hướng tìm về những giá trị thẩm mỹ bị mất tích trong thời đại toàn cầu hóa và thời trang nhanh.

Trong bộ sưu tập này, anh ta đã kết nối với bộ dụng cụ tự làm bằng tay, tự làm. Các hiệu ứng họa tiết xuất phát từ ký ức của em gái tuổi teen của anh tên là Chloe, ở nhà NTK tại Bắc Ireland, cô bé từng nghịch ngợm với áo phông vụn và xâu chúng bằng hạt nhựa. Anderson nâng tầm ngành thủ công. Đó là chìa khóa cho sự thành công mà anh ấy đã mang đến cho nhãn hiệu Loewe do LVMH sở hữu, nơi anh ấy là giám đốc sáng tạo. Trong bộ sưu tập của riêng mình, thương hiệu cá nhân được xem như cội nguồn, nó còn độc đáo hơn.

Fendi

Khi đi dạo ở quê hương bên ngoại thành Rome, Silvia Venturini Fendi thể hiện tình yêu thích làm vườn. Cô ấy cũng trồng rau, hoa hồng, và nuôi những con chim và chăm đám cây không có quả. Hôm nay Fendi đã ghép thứ trò tiêu khiển hấp dẫn nhất này vào bộ sưu tập thời trang nam mùa hè tới của cô. Để thêm phần khởi sắc, cô đã áp dụng một loại “phân bón sáng tạo” dưới hình thức hợp tác với nghệ sĩ khách mời mùa này, đạo diễn phim Luca Guadagnino.

Versace

Một điểm nhấn Versace cổ điển xa hoa ở đây là các bản in amphora và vải dệt kim của Lurex. In quảng cáo nước hoa Versace cổ điển trên áo phông và denim là một sáng tạo mới mẹ. Có một sự gợi cảm thú vị, đầy khiêu khích trong chiếc quần jersey, được may bằng màu đen hoặc da báo và phiên bản in hoa theo chiều dọc.Tràn đầy năng lượng và hoa mỹ đến mức lộng lẫy, trang phục nam mùa này

Craig Green

Craig Green, nhà thiết kế có tư duy tạo mẫu kết hợp cả yếu tố thể chất của cơ thể và sự phức tạp sâu sắc của tâm trí con người. Đôi khi, sự sáng tạo của anh ấy được Vogue ca ngợi đạt đến điểm siêu việt khi cả hai thứ trên được chạm làm 1. Gần đây bộ sưu tập Green Trance kết hợp kỳ lạ được tạo ra từ ý ưởng giải phẫu nam, da người và màng tế bào liên kết con người với nhau qua các nền văn hóa.

Stefan Cooke

Stefan Cooke và cộng sự Jake Burt đã rất được hoan nghênh kể từ khi họ bước lên sân khấu thời trang. Sự chú ý dành cho Cooke và Burt là xứng đáng: Họ có những kiểu mốt tôn vinh sự nam tính trẻ trung đáng tin cậy, phá vỡ cấu trúc của quần áo quen thuộc.

Saint Laurent

Quần soóc, vốn là sản phẩm chủ đạo trong các bộ sưu tập phụ nữ của Saint Laurent đã được áp dụng với cả đàn ông. Khi những đường cắt denim rách rưới kết hợp với một chiếc áo khoác sọc nhỏ hoặc một chiếc quần quá khổ, đó là công thức tạo nên set đồ được yêu thích của mùa này.

Ngoài ra người ta cũng ấn tượng với những quần đen siêu rộng, có chút "lỏng lẻo", thiết kế len mỏng manh hoặc một tấm lụa xếp nếp, cuồn cuộn và chảy từ trên cao được giữ lại bởi chiếc thắt lưng.