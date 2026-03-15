Dàn hoa hậu Việt sớm có mặt tại điểm bầu cử, háo hức tham dự "ngày hội non sông"

Ngày 15/3, cử tri trên khắp cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí của "ngày hội non sông", nhiều hoa hậu, á hậu đã chia sẻ sự háo hức cùng niềm tự hào khi được góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trên trang cá nhân, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ: "Tự hào thực hiện quyền công dân tại buổi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi gắm vào tương lai. Cả nhà mình cùng đi bầu để lan tỏa tinh thần đoàn kết nha".

Trước đó, hoa hậu Bảo Ngọc cũng có loạt bài đăng bày tỏ sự háo hức trước ngày bầu cử. Cô viết: "Có những ngày rất đặc biệt, khi mỗi người chúng ta chỉ cần làm một việc nhỏ nhưng lại góp phần vào câu chuyện lớn của đất nước. Ngày 15/3 tới đây chính là một ngày như thế.

Khi mỗi lá phiếu được trao đi không chỉ là quyền của công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và tình yêu dành cho Việt Nam. Ngọc tin rằng khi mỗi người chúng ta chủ động tham gia bầu cử, chúng ta đang cùng nhau góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng văn minh, phát triển và bền vững hơn".

Từ trái sang: Hoa hậu Thiên Ân, hoa hậu Thanh Thủy, hoa hậu Kiều Duy. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Thanh Thủy đăng tải hình ảnh đi bầu cử cùng hoa hậu Thiên Ân, hoa hậu Kiều Duy và các mỹ nhân trong công ty Sen Vàng. Cô diện sơ mi trắng, trang điểm đơn giản, nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cô viết: "Đi bầu cử chưa gia đình mình ơi?".

Hoa hậu Tiểu Vy trong ngày bầu cử. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Tiểu Vy diện chiếc áo truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tới điểm bầu cử. Cô viết: "Hưởng ứng Ngày hội non sông - bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031".

Hoa hậu Lương Thùy Linh bỏ phiếu tại điểm bầu cử. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Lương Thùy Linh đăng tải hình ảnh cô bỏ lá phiếu vào hòm bầu cử. Trước đó, người đẹp đăng clip chia sẻ sự háo hức trước “ngày hội non sông”, mong gặp khán giả tại điểm bỏ phiếu.

Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 7 giờ tối cùng ngày.

Khi đi bầu cử, thẻ cử tri là giấy tờ bắt buộc phải mang theo để thực hiện quyền bỏ phiếu. Đây là giấy tờ được dùng để cử tri xuất trình tại khu vực bỏ phiếu khi tham gia bầu cử.