Dàn hoa hậu mặc đồ đen tưởng niệm Vương hậu Thái Lan

Đại diện Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé đã có mặt ở Thái Lan để tham dự các sự kiện bên lề trước khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô đã có buổi gặp gỡ bà Sabeeda Thaiseth - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan. Người đẹp cũng tích cực tham dự nhiều hoạt động ngoại giao, gặp gỡ các quan chức địa phương trước khi nhập cuộc.

Olivia Yacé mặc trang phục màu đen để tưởng nhớ Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93. Sau khi Vương thái hậu Sirikit qua đời, Nhà vua đã ban hành thời gian quốc tang kéo dài một năm dành cho Hoàng gia và các quan chức thuộc Hoàng triều, bắt đầu từ ngày 24/10. Trong thời gian này, chính phủ khuyến khích công dân mặc trang phục tông màu đen, trắng, tránh các trang phục có màu sắc sặc sỡ để thể hiện sự tri ân với Vương thái hậu.

Nhiều thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã có mặt ở Thái Lan để chờ nhập cuộc. Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay, các người đẹp tinh tế chọn trang phục tông màu đen. Đại diện Puerto Rico - Zashely Alicea mặc trang phục màu đen thanh lịch, kín đáo trong một hoạt động.

Đại diện Paraguay - Yanina Gómez mặc bộ váy ren kín đáo tông màu đen. Cô búi tóc sang trọng, khoe thần thái rạng rỡ.

Yanina Gómez được đánh giá là thí sinh sáng giá của khu vực châu Mỹ tại cuộc thi năm nay.

Đại diện Canada - Jaime VandenBerg mặc váy ren kín đáo. Cô 28 tuổi, là người mẫu, diễn viên. Người đẹp có sắc vóc nổi bật, được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán có khả năng gây bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Đại diện Cuba - Lina Luaces mặc váy ren khi ra sân bay đi Thái Lan. Cô là ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Mỹ. Cô 23 tuổi, là người mẫu, mang hai dòng máu Cuba và Lebanon. Cô là con gái của người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Lili Estefan và doanh nhân Lorenzo Luaces. Tại Cuba, Lina Luaces gây chú ý vì là con nhà tiểu thư danh giá.

Đại diện Venezuela gây ấn tượng với trang phục màu đen phong cách cổ điển, thanh lịch. Cô là ứng viên sáng giá cho vương miện. Người đẹp năm nay 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2024, Abasali thi Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Du lịch Thế giới.

Người đẹp Martinique - Célya Abatucci mặc vest đen xẻ sâu kết hợp cùng quần ren khi ra sân bay. Cô được khen ngợi vẻ ngoài cá tính, thời trang.

Đại diện Honduras mặc trang phục tông đen thanh lịch khi tham dự các sự kiện bên lề ở Thái Lan. Cô 31 tuổi, đã có bằng Quan hệ Quốc tế và bằng thạc sĩ Truyền thông Doanh nghiệp.

Người đẹp Paraguay - Yanina Gómez diện trang phục kín đáo khi tham gia một buổi phỏng vấn với ê-kíp của ban tổ chức.

Nhiều người đẹp khác cũng tinh tế chọn trang phục đen để tham dự các hoạt động. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra từ đầu tháng 11 đến 21/11 với chung kết tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Cuộc thi được điều chỉnh lại về quy mô sau khi Vương thái hậu Sirikit qua đời và Thái Lan công bố quốc tang. Ông Nawat - Giám đốc điều hành cuộc thi Miss Universe - cho biết các phần thi của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được điều chỉnh để phù hợp với tình hình của đất nước.