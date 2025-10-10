Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Diện đồ đơn giản nhưng nhờ mặt xinh nên "cân tất"

Bảo Thanh không có chiều cao như người mẫu hay hoa hậu nhưng cô lại có gương mặt xinh đẹp, sáng màn hình. Nhờ sở hữu vẻ đẹp như vậy nên nữ diễn viên "cân" trang phục rất tốt. Trong hình, người đẹp quê Bắc Ninh diện chân váy trắng và áo dáng polo nhẹ nhàng.

Trong hình, cô chỉ diện áo đen, đội mũ lưỡi trai đơn giản.

Không sở hữu chân dài nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối đã giúp Bảo Thanh diện trang phục nào cũng xinh đẹp. Ở khoảnh khắc này, người đẹp khéo léo diện chân váy ngắn màu đen kết hợp cùng áo trắng sơ mi bánh bèo dịu dàng.

Có lúc cô "hack tuổi" với quần jeans rách và áo thun cùng giày sneaker.

Hoặc khi diện đồ mùa đông, Bảo Thanh rất thông minh khi "hack dáng" với trang phục sáng màu đơn giản, năng động.

Trang phục đi chơi thể thao năng động

Bảo Thanh cũng là những mỹ nhân Việt mê bộ môn pickleball và cô khá quan tâm đến thời trang khi đi chơi thể thao. Diễn viên ưa sự năng động nên cô chọn trang phục gọn gàng mà vẫn không kém phần nữ tính.

Người đẹp khi thì cá tính với trang phục đồng màu đen.

Khi lại tươi trẻ với áo cam và chân váy trắng.

Có lúc cô giản dị với bộ trang phục chơi thể thao thoải mái với áo dáng polo cam và quần gọn gàng.

Bảo Thanh trong trang phục này tạo điểm nhấn với giày hồng nữ tính mang đậm phong cách "black - pink".

Dịu dàng và gợi cảm

Sở hữu vòng một nảy nở, Bảo Thanh không ngại diện những bộ đầm cúp ngực khoe được vẻ đẹp căng tràn, gợi cảm.

Có thể nói, nữ diễn viên rất khéo léo khi khoe trọn sự gợi cảm, sang chảnh trong việc mix đồ như trong hình. Với đầm 2 dây gợi cảm, cô khoác thêm áo lông cách điệu tinh tế.

Hoặc với đầm sequin màu đen, Bảo Thanh khoe khéo được vòng một nảy nở cùng đôi chân nuột nà.

Trong một chiếc đầm voan đính đá, Bảo Thanh ngọt ngào tựa như nàng công chúa xinh đẹp.

Hay ở một sự kiện khác, nữ diễn viên quê Bắc Ninh như nàng thơ với đầm trắng muốt tinh tế. Những hình ảnh của Bảo Thanh cho thấy dù bạn không sở hữu đôi chân dài như siêu mẫu nhưng bạn vẫn mặc đẹp nhờ mix đồ hợp lý và thông minh như nữ diễn viên.

Ảnh: FBNV