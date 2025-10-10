Victoria Beckham từng bị chê ngoại hình, không thích soi gương

Trong phim tài liệu Victoria Beckham ra mắt vào ngày 9/10 trên Netflix, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girl thú nhận rằng cô không thích những gì mình nhìn thấy trong gương nên đã kiểm soát cân nặng theo cách mà cô miêu tả là "vô cùng không lành mạnh".

Sự tự ti về ngoại hình của Victoria bắt đầu từ thời thiếu niên, khi cô giành suất học tại Trường Sân khấu Laine ở Epsom, Surrey - nơi cha mẹ phải thế chấp ngôi nhà ở Goffs Oak, Hertfordshire để có tiền cho con theo học.

Victoria Beckham tự thấy bản thân không giống bạn bè trong lớp, tự ti về ngoại hình, cân nặng của mình từ thời thiếu niên.

Vic kể rằng dù luôn nỗ lực, cô không phải là người nhảy giỏi hay hát hay nhất và thường cảm thấy khác biệt so với bạn bè. "Tôi trông không giống nhiều cô gái khác. Đó là lý do tôi bắt đầu nhận được rất nhiều lời dèm pha về ngoại hình và cân nặng", bà mẹ nổi tiếng nhắc lại thời niên thiếu.

Một lần, cô được hiệu trưởng yêu cầu đứng phía sau màn trình diễn và Vic cho rằng điều này đến từ lý do cô thừa cân. "Tôi thực sự nghi ngờ bản thân và không thích chính mình. Vì để những điều đó ảnh hưởng, tôi không muốn nhìn mình trong gương. Tôi có béo không, có gầy không? Tôi không biết nữa, tôi như mất hết cảm giác thực tế, tự chỉ trích bản thân rất nhiều. Tôi đã từng trải qua đủ mọi kiểu, từ béo ú đến gầy gò và điều đó thật khó khăn", bà mẹ 4 con trải lòng.

Vic cho biết cô từng trải qua quãng thời gian không thích nhìn mình trong gương, luôn băn khoăn về ngoại hình, cân nặng của bản thân.

Cô còn thú nhận đã kiểm soát cân nặng theo cách cực đoan và điều đó kéo theo những lời nói dối cha mẹ. "Khi mắc chứng rối loạn ăn uống, bạn sẽ rất giỏi nói dối. Tôi chưa bao giờ thành thật về điều đó với bố mẹ. Tôi chưa bao giờ nói về chuyện này trước công chúng, nó thực sự ảnh hưởng. Khi bạn liên tục bị nói rằng mình không đủ tốt và điều đó đã theo tôi suốt cuộc đời", bà xã danh thủ David Beckham nói.

Vic cũng nhớ lại khoảnh khắc cô được Chris Evans cân trực tiếp trên truyền hình trong chương trình TFI Friday trên kênh Channel 4 để xem liệu cô đã lấy lại được vóc dáng sau khi sinh cậu con trai cả Brooklyn vào năm 1999 hay chưa. Thời điểm đó, Vic vui vẻ cười nói trên truyền hình nhưng trong phim tài liệu mới cô thú nhận sự việc đó khiến cô đau lòng. "Tôi đã được cân trước truyền hình quốc gia. Chúng tôi cười đùa về chuyện đó, nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ và điều đó thật đau lòng", Vic nói.

Vic bước lên cân kiểm tra trọng lượng cơ thể sau khi sinh con cả trong chương trình TFI Friday năm 1999.

Phim tài liệu Victoria Beckham dài ba tập, theo chân cuộc đời và sự nghiệp của Victoria từ ngôi sao nhạc pop đến nhà thiết kế, điều hành doanh nghiệp thời trang và làm đẹp mang tên mình. Phim ra mắt hai năm sau khi phim tài liệu riêng về David Beckham gây tiếng vang.

Victoria Beckham sinh năm 1974, nổi tiếng với tư cách là một trong những thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời tại Anh - Spice Girls. Sau khi nhóm tan rã, Victoria hoạt động solo và lấn sân sang mảng thời trang, hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm. Năm 1999, Victoria làm đám cưới với cựu tiền vệ David Beckham sau hai năm hẹn hò. Cặp sao người Anh có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Gần đây, gia đình nhà Becks cũng thu hút sự chú ý truyền thông bởi rạn nứt với vợ chồng con trai cả.

Vợ chồng bà Becks tại buổi quảng bá phim tài liệu 'Victoria Beckham' ở London, ngày 8/10.