Ai đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025

Đại diện Peru - Nathie Quijano đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện. Trong bán kết hôm 24/11, cô có hai phần thi áo tắm, dạ hội ấn tượng. Nathie Quijano 23 tuổi, là người mẫu, có bằng cử nhân báo chí. Người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng tham dự Miss Teen Model Puno 2016, Miss Peru 2023. Peru hiện có thành tích ấn tượng ở Hoa hậu Quốc tế với nhiều năm liền giành giải Á hậu. Khán giả quê nhà kỳ vọng Nathie có thể đem về chiếc vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên về Peru.

Đại diện Tây Ban Nha - Idayra Tena là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Âu. Người đẹp năm nay 22 tuổi, là người mẫu. Idayra Tena được đánh giá thuộc nhóm thí sinh có gương mặt xinh đẹp nhất Hoa hậu Quốc tế 2025. Tây Ban Nha từng có ba lần đăng quang Hoa hậu Quốc tế vào các năm 1977, 1990 và 2008.

Đại diện Colombia - Catalina Duque là ứng viên được yêu thích cho vương miện. Catalina Duque sinh năm 1999, có chiều cao ấn tượng và vóc dáng nóng bỏng. Catalina tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Những năm qua, Colombia có thành tích ấn tượng tại Hoa hậu Quốc tế. Năm 2023, đại diện Colombia là người đẹp Sofía Osío giành ngôi Á hậu 1.

Đại diện Ấn Độ - Roosh Sindhu là thí sinh nổi bật của châu Á. Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Roosh Sindhu là người mẫu, từng đại diện bang Gujarat tại Miss Universe India 2024 nhưng không lọt vào vòng chung kết. Năm 2025, cô quay trở lại Miss Universe India và lọt vào top 6 chung cuộc, được bổ nhiệm thành Miss International India 2025. Người đẹp có vẻ đẹp thanh lịch với gương mặt lai cuốn hút.

Đại diện Indonesia - Melliza Yulian được nhiều khán giả kỳ vọng đăng quang. Người đẹp 26 tuổi, cao 1,74 m, có nhan sắc hiện đại, quyến rũ. Cô là Á hậu 1 của cuộc thi cấp quốc gia lâu đời, uy tín - Puteri Indonesia 2025. Lần gần đây nhất Indonesia đăng quang Hoa hậu Quốc tế là năm 2017.

Người đẹp Philippines - được nhận xét là đối thủ đáng gờm của khu vực châu Á. Người đẹp năm nay 22 tuổi, là người mẫu, có vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo. Myrna Esguerra từng đăng quang Binibining Pilipinas 2024 - cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia có tuổi đời 60 năm ở Philippines. Philippines là sash mạnh tại Hoa hậu Quốc tế với 6 lần đăng quang.

Đại diện Cộng hòa Czech - Simona Procházková là ứng viên nổi bật của châu Âu. Cô 25 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tiếp thị. Người đẹp dự định học tiếp ngành Đổi mới và Khởi nghiệp ở Đan Mạch. Cộng hòa Czech chưa từng đăng quang ở sân chơi Hoa hậu Quốc tế.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Anita Maspons được đánh giá cao ở khu vực châu Mỹ. Người đẹp 22 tuổi, là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2025 và dừng chân ở top 6. Anita Maspons có gương mặt yêu kiều cùng thần thái thanh lịch, sang trọng.

Đại diện Angola - Lauriela Martins là ứng viên sáng giá của châu Phi. Người đẹp 27 tuổi, có chiều cao nổi trội, vóc dáng nóng bỏng. Lauriela từng đại diện Angola tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng không giành thành tích. Sau 8 năm quay trở lại đường đua sắc đẹp, Lauriela được nhận xét là đối thủ khiến các thí sinh phải dè chừng.

Đại diện Hà Lan - Serena Darder là một trong những ứng viên sáng giá của châu Âu. Serena từng tham dự Miss Cosmo tại Việt Nam và lọt vào top 21. Cô được nhận xét có gương mặt thanh lịch, phong thái sang trọng. Trong quá trình tham gia Hoa hậu Quốc tế 2025 ở Nhật Bản, Serena ghi điểm với những bộ váy áo lộng lẫy, chuyên nghiệp.

Hai đại diện Bolivia và Guatemala là những ứng viên tiềm năng của khu vực châu Mỹ.

Hai người đẹp Thái Lan và Myanmar được đánh giá là những thí sinh có khả năng gây bất ngờ ở châu Á.

Đại diện Tanzania - Efrazia Makene được nhận xét là thí sinh tiềm năng của châu Phi, có khả năng gây bất ngờ trong chung kết.