'Bom sex hết thời' Diệp Tử My bị đả kích vì mặc lố

Đầu tháng ba, Tiểu My xuất hiện tại một trung tâm mua sắm với mái tóc vàng, áo bó không tay và chân váy màu xanh neon, kết hợp với đôi bốt cao gót màu trắng. Vóc dáng cô gầy, chân nhỏ nhưng ngực vẫn "khủng", gây ra những bàn tán. Các bình luận nói: "Gu thời trang của cô ấy thật tệ", "Quần áo, giày dép và kiểu tóc của cô ấy đều rất quê mùa", "Chính vì vòng một lớn mà cô ấy trông quê kệch, phụ nữ có vòng một lớn khó mà trông thời trang được", "Đây có phải là cách cô ấy ăn mặc 20 năm trước không?", "Tôi không nhận ra cô ấy, cô ấy đã hết thời dù từng là bom sex", "Kiểu tóc và gu thời trang của cô ấy không thể diễn tả được"...

Diệp Tử My đi sự kiện. Ảnh: Weibo

Vài tuần trước đó, khi hát trong một show, Diệp Tử My cũng bị đả kích lố lăng vì để lộ bộ ngực khủng trong khi thân hình gầy gò và trang phục bó sát. Các bình luận nói cô "trông khó coi", "không biết giới hạn tuổi tác"...

Diệp Tử My diễn tại một sự kiện ở Hong Kong. Ảnh: Weibo

Trước bình luận tiêu cực, Diệp Tử My giữ im lặng.

Ở tuổi 59, ngôi sao nổi tiếng một thời hiện sống một mình, thi thoảng đi sự kiện hoặc tụ tập bạn bè.

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến gần đây với MC kỳ cựu Tra Tiểu Hân, diễn viên nói thời trẻ cô từng bị chú ý nhiều vì vòng một ngoại cỡ. Thậm chí, cô từng bị một thành viên băng đảng xã hội đen đe dọa, ép phải đóng cảnh lộ "điểm nhạy cảm" nhưng cuối cùng vẫn giữ được nguyên tắc "không lộ ba điểm". Cô kể: "Tôi rất may mắn vì có các tiền bối đứng ra giúp đỡ và giải quyết giúp tôi chuyện đó".

Khi đề cập đến đánh giá phụ nữ "ngực to thì không có não", Diệp Tử My phản bác. Cô cho biết: "Rất nhiều người nói với tôi: 'Không ngờ cô lại thông minh như vậy'". Cô cho rằng việc nhận được những lời khen đó vì bản thân luôn kiên trì với nguyên tắc riêng.

Ngoài ra, khi nhà báo Tra Tiểu Hân hỏi lúc trước cô có từng so sánh mình với những nữ minh tinh gợi cảm như Bành Đan, Diệp Ngọc Khanh, Lợi Trí hay không, Diệp Tử My trả lời: "Tôi không có đối thủ vì từ trước đến nay chưa từng đem mình ra so sánh với các nữ diễn viên khác". Cô cũng nói bản thân thực ra không hẳn là ngực khủng: "Thực ra có rất nhiều cô gái có thân hình giống như tôi, chỉ là tỷ lệ cơ thể của tôi trông hơi nổi bật hơn một chút thôi".

Là nữ minh tinh gợi cảm, Diệp Tử My trải qua ba mối tình thời trẻ. Từ năm 1992, cô hẹn hò với bác sĩ Lữ Tích Chiếu nhưng anh qua đời vì bệnh tim vào năm 2018. Từ đó đến nay, cô độc thân. Khi nhà báo Tra Tiểu Hân hỏi liệu cô có muốn tìm một người bạn đồng hành hay không, Diệp Tử My cho biết yêu đương có thể khiến cuộc sống vui vẻ hơn nhưng khi chọn bạn đời thì cần có cảm tình và người đó phải có phong độ. Cô nói: "Rất khó để quen biết đàn ông chân tình. Có thể người đàn ông đó chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của tôi để nổi tiếng hơn. Người thật sự giàu có lại sợ tôi vì chắc chắn sẽ bị người khác đào bới thông tin. Tôi cũng lo sợ nếu quá thân thiết với người khác sẽ bị lừa tiền, vì vậy hiện tại tôi không nghĩ quá nhiều và cứ thuận theo tự nhiên".

Diệp Tử My thời trẻ. Ảnh: Weibo

Nữ diễn viên Diệp Tử My gia nhập lớp đào tạo diễn xuất của đài ATV năm 1985 và sau đó ký hợp đồng với Công ty Điện ảnh Kim Quỹ. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn trong Sex and Zen II và được mệnh danh là Người đẹp ngực khủng nhờ vòng một ấn tượng. Với danh đó, cô trở thành một ngôi sao phim hạng III nổi tiếng thế hệ 6X. Thập niên 90, cô từng đóng chính trong nhiều phim cấp ba mang tính gợi cảm, bao gồm Liêu Trai Diễm Đàm, Nữ Người Máy, Ngọc Bồ Đoàn Chi Thâu Tình Bảo Giám... Thời nổi tiếng, có năm cô từng đóng 13 bộ phim trong một năm và liên tục biểu diễn trên sân khấu.