Bỏ thói quen uống trà sữa, bà mẹ 41 tuổi giảm 30 kg sau 4 tháng

Jiang cho biết mức cân quá nặng trước đây không chỉ khiến cô tự ti về ngoại hình mà còn đối mặt nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có huyết áp cao. Cô cũng được bác sĩ khuyên giảm cân càng sớm càng tốt.

Quyết tâm thay đổi bản thân, Jiang điều chỉnh lại các thói quen sinh hoạt. Trong một năm, cô kiên trì với việc tập thể dục hàng ngày, gồm cả cardio lẫn các bài tập nâng tạ. Song song đó, Jiang cắt bỏ hoàn toàn thức uống yêu thích: trà sữa và các loại đồ uống có đường. Chế độ ăn của cô tập trung vào nguyên tắc nhiều chất xơ, ít chất béo và hạn chế ngọt. Mọi bữa ăn của bà mẹ tuổi tứ tuần luôn có nhiều loại trái cây, rau củ.

Jiang trước và sau khi giảm cân.

Sau 4 tháng đầu tiên, Jiang giảm thành công 30 kg, huyết áp trở về mức ổn định. Dù cân nặng và huyết áp đã ổn, cô vẫn duy trì kỷ luật trong việc tập thể dục và kiểm soát chế độ ăn uống nhằm giữ gìn kết quả đã đạt được. Điều khiến cô hạnh phúc nhất là được nghe con gái nói "mẹ xinh đẹp nhất".