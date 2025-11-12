Á hậu Tâm Như: 'Tôi sẵn sàng làm vợ, làm mẹ'

Trước hôn lễ gần một tuần diễn ra tại TP HCM, người đẹp bật mí về chuyện tình gần hai năm. Tâm Như nói ông xã là người mang đến cho cô sự tự tin và năng lượng tích cực, dù có lúc tưởng chừng cả hai không thể tiếp tục bên nhau.

Tâm Như cho biết đã sẵn sàng cho bước ngoặt mới trong đời. "Là người phụ nữ hướng về gia đình, tôi háo hức được làm vợ, làm mẹ. Những điều chưa giỏi, tôi tin mình sẽ học được, nhờ sự thấu hiểu và nhẹ nhàng từ chồng".

Tâm Như sẵn sàng làm mẹ, lùi về sau chăm lo cho gia đình nhỏ. Ảnh: NVCC

Tâm Như kể lại lần đầu gặp Đức Ân: "Anh ấy ít nói, hơi khô khan, có vẻ khó gần vì làm trong lĩnh vực công nghệ". Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, cô nhận ra người đàn ông này rất thú vị: thích tặng hoa, tạo sự lãng mạn, luôn mang đến cho cô niềm vui bằng vẻ hài hước và sự chiều chuộng.

Á hậu cho biết điều khiến cô cảm nhận đây là người muốn ở cạnh suốt đời, chính là sự đồng điệu trong lối sống: "Anh sống tình cảm, thiên về gia đình giống tôi. Cùng nhau chia sẻ một giá trị hạnh phúc, là bình yên và thấu hiểu".

Trong hai năm yêu, cả hai từng đối mặt không ít thử thách. Sự khác biệt trong công việc và quỹ thời gian ít ỏi tưởng chừng khiến họ khó ở cạnh. Nhưng thay vì để khoảng cách làm nguội tình cảm, họ chọn đồng hành và chăm sóc nhau. "Chúng tôi học cách hiểu và hỗ trợ nhau, dành cho đối phương nhiều động lực nhất có thể. Ba từ để miêu tả tình yêu của chúng tôi là thấu hiểu - đồng hành - trân trọng", Tâm Như nói.

Tâm Như thấy an toàn khi có ông xã đồng hành. Ảnh: NVCC

Sau những sóng gió, Tâm Như cảm thấy vững lòng hơn khi có chồng bên cạnh, cùng sẻ chia cả công việc lẫn cuộc sống. Sau khi đăng quang Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023, cô nói chịu nhiều áp lực với danh hiệu và chiếc vương miện. Có lúc cô đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi cuộc sống showbiz đôi khi quá ngột ngạt với vô số bình luận và nhận xét đa chiều.

Tuy nhiên, từ khi gặp Đức Ân, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. "Anh luôn lắng nghe và cho tôi lời khuyên từ kinh nghiệm sống, dạy tôi cách tạo năng lượng tích cực, sống vui vẻ. Nhờ vậy, tôi ít khi buồn hay yếu đuối như trước", cô nói.

Á hậu cho biết cô dần trở thành phiên bản mà bản thân mong muốn. Cô thấy trưởng thành hơn, hiểu rõ mình cần gì, biết yêu thương bản thân. "Dù tâm hồn vẫn còn nhiều e ngại, giờ tôi sống chủ động, biết cách vun đắp các mối quan hệ hơn. Nếu khép mình quá, ta sẽ khó kết nối và xây dựng được điều bền chặt", á hậu cho biết.

Ba mẹ Tâm Như không nghĩ con gái sẽ cưới chồng thời điểm này. Ảnh: NVCC

Không chỉ nhận được sự đồng hành từ ông xã, Tâm Như còn được hai bên gia đình ủng hộ. "Ba mẹ tôi ban đầu khá bất ngờ vì không nghĩ tôi kết hôn ở tuổi 26, bởi vốn ít chia sẻ chuyện tình cảm. Mẹ là người luôn dạy tôi về sự yêu thương, chu toàn trong gia đình, khi thấy tôi tìm được người phù hợp, bà rất vui", cô kể.

Với ba mẹ chồng tương lai, Tâm Như ấn tượng bởi sự gần gũi, hiền hòa ngay lần gặp đầu. Á hậu nói: "Ba mẹ luôn xem tôi như con gái ruột, quan tâm sức khỏe và theo dõi hoạt động nghệ thuật. Hai bên gia đình thường xuyên gặp gỡ, rất tình cảm, cho tôi thêm động lực vun đắp hạnh phúc".

Trước ngày cưới, Á hậu xúc động khi nhìn lại hành trình chuẩn bị gần một năm qua. Trước đây cô chưa từng nghĩ về đám cưới sẽ ra sao. Bản thân chỉ chăm lo công việc, cô cũng ít hình dung mình trông như thế nào khi làm cô dâu. "Chỉ đến khi được cầu hôn, tôi mới bắt đầu mường tượng và dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị. Giờ mọi thứ đã vượt ngoài mong đợi. Tôi chờ ngày 16/11 để mọi điều được trọn vẹn", Tâm Như nói.

Ngày 18/4, Tâm Như và ông xã hơn 9 tuổi - doanh nhân công nghệ - tổ chức lễ ăn hỏi theo phong tục truyền thống ở Huế. Lễ cưới của cô dự có sự góp mặt của hàng loạt hoa, á hậu như Thiên Ân, Thanh Thủy, Hoàng Phương, Lâm Bích Tuyền, Phương Anh, Mai Ngô, Tuyết Như... Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô là Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023, từng là sinh viên Đại học Văn Lang ngành Thiết kế đồ họa, vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và tham gia nhiều show thời trang.