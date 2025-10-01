Quỳnh Châu: 'Bạn trai chờ 5 năm để cưới tôi'

Hôm 23/9, Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí ấm cúng. Người đẹp 31 tuổi nói cô vô cùng hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường cả hai đã đi qua. Dịp này, á hậu chia sẻ với Ngôi Sao cảm xúc từ lúc nhận lời cầu hôn đến hành trình tương lai, cùng quan niệm về tổ ấm hạnh phúc.

- Khoảnh khắc bạn trai cầu hôn, cảm xúc của chị thế nào?

- Thời điểm đó, tôi nhớ lại những ngày đầu hai đứa gặp gỡ. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, anh Phát đã nghiêm túc tặng hoa và nói: "Làm bạn gái anh em nhé". Sau gần 5 năm bên nhau, chúng tôi nhiều lần trao đổi chuyện tương lai nên lời cầu hôn không khiến tôi quá bất ngờ nhưng rất xúc động.

Nhìn lại chặng đường cùng nhau trải qua, từ niềm vui đến khó khăn, để rồi được nghe anh nói: "Làm vợ anh em nhé", tôi vỡ òa hạnh phúc bởi tôi hiểu anh đã chờ mình 5 năm qua. Nếu cứ mải mê công việc, chưa biết bao giờ tôi mới ưu tiên gia đình. Quan trọng là anh không ngăn cản, mà luôn ủng hộ tôi tiếp tục theo đuổi phim ảnh và các hoạt động nghệ thuật.

Quỳnh Châu và chồng chính thức về chung một nhà. Ảnh. NVCC

- Điều gì ở anh khiến chị cảm thấy đây là người đàn ông của đời mình?

- Khoảnh khắc tôi thật sự chắc chắn anh là người đàn ông đời mình là khi thấy anh chăm sóc, quan tâm ba mẹ tôi như cha mẹ ruột.

Với tôi, người đàn ông yêu thương gia đình mới thật sự xứng đáng đi cùng cả đời. May mắn là từ khi quen nhau, hai bên gia đình đều dành cho nhau sự tôn trọng, tình cảm. Ba mẹ tôi xem anh như con, và tôi cũng được gia đình anh yêu thương. Điều đó khiến chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều.

Thú vị là ba mẹ chưa hề hối thúc, nhưng bạn bè tôi thì sốt ruột giùm. Có lần một người anh đến nhà ăn cơm đã càu nhàu: "Trời ơi, sao hai đứa còn chưa cưới?", khiến cả nhà bật cười.

- Đâu là thử thách lớn nhất cả hai đã trải qua?

- Khó khăn nhất là giai đoạn Covid-19, khi ngành khách sạn anh kinh doanh gần như tê liệt. Tôi đã ở bên cạnh, cùng anh vượt qua.

Sau này, khi tôi dự thi Miss Grand Vietnam 2022 với nhiều áp lực, anh lại là người đứng sau động viên, cổ vũ. Cả hai thay phiên làm chỗ dựa cho nhau, nên chúng tôi hay đùa: "Ai gặp sóng gió thì người kia sẽ thành lá chắn".

Nhìn lại, đó cũng là lý do tôi tin tình yêu đủ bền để đi đến hôn nhân. Bí quyết của chúng tôi đơn giản: kiên nhẫn với nhau, và mỗi ngày đều thể hiện những điều nhỏ bé của tình yêu.

Quỳnh Châu nói chồng ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp sau cưới. Ảnh. NVCC

- Chị định nghĩa thế nào về một tổ ấm hạnh phúc?

- Anh từng nói, tổ ấm không cần quá lớn hay xa hoa. Một căn nhà rộng nhưng vắng lặng sẽ rất lạnh lẽo. Hạnh phúc chỉ là nơi có tiếng cười, có cha mẹ, con cái và cả thú cưng. Tôi đồng ý rằng hạnh phúc nằm ở sự sum vầy.

Nếu có con, tôi muốn dạy con sống khiêm nhường. Không thể có tất cả, nhưng biết đủ và trân trọng, con sẽ luôn thấy vui. Tôi cũng muốn giữ tình yêu thương, trách nhiệm mà ba mẹ đã truyền lại, nhưng nuôi dạy con theo hướng cởi mở hơn, để con tự tin chia sẻ và sống đúng với bản thân.

Với tôi, sân khấu hoa hậu có vương miện, nhưng sân khấu đời thường là tổ ấm. Ở đó, vai trò vợ và mẹ chính là "danh hiệu" đẹp nhất mà tôi mong đạt được.

- Mong ước của chị ở tương lai là gì?

- Tôi chỉ ước được làm công việc mình yêu và về chung nhà với người thương - đó là điều vô giá mà tôi đã và đang có. Tôi mong khán giả vẫn thấy một Quỳnh Châu đầy năng lượng, đam mê, nghiêm túc và tử tế với nghề, nhưng thêm một chút trưởng thành, ấm áp của người phụ nữ gia đình.