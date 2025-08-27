Á hậu Siêu quốc gia nhận trái đắng khi từ bỏ danh hiệu

Trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, người đẹp đại diện Bangkok - Praew Praewwanich Ruangthong - đã giành ngôi vị á hậu 1. Đây là lần thứ sáu, Praew Praewwanich Ruangthong thi sắc đẹp và lần thứ ba dừng chân ở vị trí á hậu 1 khiến nhiều người tiếc nuối.

Praew Praewwanich Ruangthong là một trong những thí sinh nổi bật ngay từ đầu cuộc thi nhờ kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Thành tích gần đây nhất của cô là Á hậu 1 tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Với kinh nghiệm dày dặn, Praew Praewwanich Ruangthong luôn tỏa sáng tại các vòng thi của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Người đẹp được đánh giá cao với chiều cao 1,72 m, làn da nâu khỏe khoắn, gương mặt sắc sảo và thân hình quyến rũ.

Tuy được đánh giá cao nhưng Praew Praewwanich Ruangthong vẫn thất bại trước người đẹp đại diện tỉnh Saraburi - Praveenar Singh. Theo đánh giá của các chuyên gia, Praveenar Singh chiếm ưu thế vì có sức ảnh hưởng lớn với các fan sắc đẹp Thái Lan cùng khả năng livestream bán hàng ấn tượng.

Praew Praewwanich Ruangthong đã có gần một thập kỷ theo đuổi các cuộc thi nhan sắc. Cô đã ba lần giành ngôi Á hậu 1 tại các cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 và Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Bên cạnh đó, người đẹp từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 và dừng chân ở vị trí Á hậu 3.

Praew Praewwanich Ruangthong có hai lần đăng quang hoa hậu là khi giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2022 và Hoa hậu Hoàn vũ Bangkok 2025.

Trả lời sau khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, Praew Praewwanich Ruangthong khẳng định đây là lần cuối cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Praew Praewwanich Ruangthong còn đùa rằng cô hy vọng tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Praveenar Singh sẽ đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11 và nhờ đó, cô sẽ có cơ hội được đôn lên làm Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Theo quy định, nếu người đẹp đang nắm giữ danh hiệu cấp quốc gia đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ thì Á hậu 1 sẽ được đôn lên thay thế vị trí.

Trong khi đó, nhiều fan sắc đẹp vẫn bày tỏ hy vọng Praew Praewwanich Ruangthong tiếp tục thi nhan sắc vì tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Praveenar Singh cũng phải thi tới bốn lần mới đăng quang danh hiệu cao nhất.

Praew Praewwanich Ruangthong được fan yêu thích nhờ có hình thể nóng bỏng và gương mặt ấn tượng.

Praewwanich Ruangthong năm nay 31 tuổi, sinh ra ở tỉnh Chumphon trong gia đình có hoàn cảnh không khá giả. Sau khi tốt nghiệp ngành Nghệ thuật và Quản lý của Đại học Prince of Songkla, cô theo đuổi nghề người mẫu, MC truyền hình.

Mang vẻ đẹp đậm chất Thái, Ruangthong gây ấn tượng với gương mặt có đường nét hài hòa, nụ cười rạng rỡ, làn da bánh mật khỏe khoắn và vóc dáng cân đối. Người đẹp theo đuổi hình ảnh gợi cảm và phóng khoáng.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, Praew Praewwanich Ruangthong giành giải thưởng Trình diễn áo tắm đẹp nhất. Tại Hoa hậu Siêu quốc gia Thái Lan 2022, Ruangthong cũng nhận giải thưởng phụ Supra Factor - thí sinh trình diễn bikini quyến rũ nhất.