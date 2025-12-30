Người mẫu Lý Công Chiều – nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật xe ở Lào Cai hiện ra sao?

Thông tin mới nhất về tình trạng của người mẫu Lý Công Chiều

Thông tin từ anh Bùi Huy Tùng – bạn thân của người mẫu Lý Công Chiều cho biết, nam người mẫu hiện đã tạm qua cơn nguy kịch, đã được phẫu thuật và tỉnh táo đôi phần. Tuy nhiên, vì bị đa chấn thương nên bác sĩ vẫn đang theo dõi và chưa dám nói trước điều gì.

Hình ảnh người mẫu Lý Công Chiều lúc mới được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVVĐ

Theo anh Bùi Huy Tùng, hiện người mẫu Lý Công Chiều đang nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, hạn chế người nhà vào thăm nên bạn bè chưa thể tiếp cận. Tuy nhiên, ngày nào mọi người cũng đến bệnh viện để nghe ngóng tình hình, chờ được vào thăm Lý Công Chiều để động viên bạn mình.

Đặng Anh Quân - một người bạn khác của người mẫu Lý Công Chiều cũng cho biết: “Mấy ngày qua tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm về tình hình của anh Chiều, tuy nhiên, tôi không thể trả lời hết nên cập nhật thông tin cho mọi người yên tâm.

Anh Chiều đã phẫu thuật thành công, đã qua cơn nguy kịch và đang theo dõi sau phẫu thuật. Hiện nay chỉ có người nhà gặp được thôi, bệnh viện chưa cho thăm gặp nên chưa ai có mặt trực tiếp trong bệnh viện để nắm chắc tình hình”.

Người mẫu Lý Công Chiều hiện đã được phẫu thuật, tiến triển tốt. Ảnh: FBNV

Trao đổi với Dân Việt, Ths. Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa – trực tiếp thực hiện ca phẫu cho người mẫu Lý Công Chiều cho biết, sau ca phẫu thuật, nam người mẫu đã hồi phục và có tiến triển tốt. Đặc biệt, anh đã tỉnh táo hoàn toàn và đã nhận biết được mọi thứ xung quanh. Hiện bác sĩ đang theo dõi thêm, nếu các chỉ số ổn định, có thể sẽ cho bệnh nhân xuất viện trong vài ba ngày tới.

Trước đó, trang fanpage của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đăng tải thông tin cho biết, vào khoảng 18h ngày 27/12, bệnh viện đã kịp thời tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (Trường Mầm non Họa Mi), xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương triển khai các kíp trực, tập trung nhân lực và phương tiện để cấp cứu, xử trí cho các nạn nhân, bảo đảm công tác cứu chữa được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Trong số 7 bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện, trường hợp bệnh nhân Lý Công Chiều trong tình trạng đa chấn thương nặng. Cụ thể, anh bị chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn, tràn máu và tràn khí màng phổi, đụng dập phổi hai bên; đồng thời bị chấn thương cột sống, gãy nhiều đốt sống và có vết thương phức tạp tầng sinh môn.

“Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được dẫn lưu màng phổi và phẫu thuật xử lý vết thương tầng sinh môn. Hiện bệnh nhân đang được thở máy, tiếp tục hồi sức tích cực và theo dõi sát bệnh viện”, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.

Lý Công Chiều là người mẫu nhiều tiềm năng trong làng người mẫu. Ảnh: FBNV

Tối 27/12, Công an tỉnh Lào Cai đã công bố kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong và 9 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương có người mẫu Lý Công Chiều.

Theo thông tin sơ bộ, chiếc xe khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 29B-614.06 khi di chuyển xuống dốc tại Km 35 Quốc lộ 32, đoạn nối với tỉnh lộ 174 thuộc xã Phình Hồ (Lào Cai) đã xuất hiện dấu hiệu mất phanh dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Vụ việc gây chấn động và để lại nỗi đau xót lớn trong dư luận.

Lý Công Chiều sinh năm 1996, quê quán tại Hà Nội, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78. Anh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia một chương trình thực tế về người mẫu. Với ngoại hình điển trai cùng tính cách gần gũi, hài hước, anh nhanh chóng xây dựng được cộng đồng người hâm mộ và nhận được sự yêu mến từ đồng nghiệp trong giới giải trí.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, hình ảnh cuối cùng được anh chia sẻ trên trang cá nhân là vào ngày 21/12, ghi lại khoảnh khắc vui vẻ đón Giáng sinh cùng nhóm bạn. Hiện tại, rất nhiều đồng nghiệp và khán giả vẫn đang gửi lời cầu chúc, mong nam người mẫu sớm vượt qua biến cố để trở lại với công việc.