Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend

Bộ sưu tập From Moon gồm những thiết kế công sở thanh lịch, có độ ứng dụng cao với hai tông màu đỏ - be phù hợp mùa lễ hội.

Trench coat dáng ngắn là xu hướng mới thịnh hành mùa lạnh năm nay. Thay cho phom dáng dài đến quá gối quen thuộc, áo khoác ngắn tạo sự gọn gàng, phù hợp để ứng dụng hàng ngày.

Phom dáng peplum cùng chi tiết thắt đai siết eo giúp các nàng tôn vòng eo thon, tạo cảm giác thân hình cao ráo, gọn gàng hơn.

Set áo dài tay và quần suông đồng màu mang tinh thần tối giản, được tạo điểm nhấn bằng chi tiết khuy kim loại và thắt lưng da bản mảnh.

Phom quần ống rộng giúp kéo dài đôi chân, trong khi sắc be tạo cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày đi làm cần sự thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu.

Áo khoác da dáng ngắn mang hơi thở hiện đại, trẻ trung. Cách kết hợp cùng chân váy phù hợp cả để đi chơi, dạo phố.

Măng tô dáng dài luôn là lựa chọn sang trọng cho những ngày lạnh. Thiết kế màu đỏ rượu đóng vai trò điểm nhấn cho set đồ gam trắng, giúp diện mạo nổi bật nhưng không phô trương.

Một chiếc khăn lụa họa tiết thắt nhẹ ở cổ giúp giữ ấm, đồng thời hoàn thiện diện mạo đậm chất cổ điển.

Thiết kế váy liền màu be phom ôm nhẹ giúp tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái, phù hợp môi trường công sở cần sự chỉn chu.

Gam be trung tính giúp trang phục dễ phối phụ kiện, chi tiết cổ trắng tạo điểm nhấn để diện mạo tươi sáng hơn.

Áo len dệt kim là món đồ không thể thiếu trong những ngày đông. Thiết kế dáng ôm phối cùng chân váy khaki tạo sự tương phản hài hòa giữa hai gam màu hot trend.

Công thức áo ôm dáng đi cùng chân váy bút chì không bao giờ lỗi mốt, phù hợp môi trường công sở.

Khi muốn có diện mạo nhẹ nhàng, vừa có thể đi làm, vừa đi chơi hay gặp gỡ bạn bè, một chiếc váy liền màu đỏ trầm là đủ nổi bật.

Thiết kế phom xòe nhẹ nhàng tôn eo, thích hợp cả những buổi tiệc year end party.