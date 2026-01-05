Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend

Sự kiện: Tư vấn mặc đẹp

Tông màu đỏ và be phù hợp với mùa thu đông mang đến diện mạo thanh lịch nhưng vẫn nổi bật cho chị em công sở.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 1

Bộ sưu tập From Moon gồm những thiết kế công sở thanh lịch, có độ ứng dụng cao với hai tông màu đỏ - be phù hợp mùa lễ hội.

Trench coat dáng ngắn là xu hướng mới thịnh hành mùa lạnh năm nay. Thay cho phom dáng dài đến quá gối quen thuộc, áo khoác ngắn tạo sự gọn gàng, phù hợp để ứng dụng hàng ngày.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 2

Phom dáng peplum cùng chi tiết thắt đai siết eo giúp các nàng tôn vòng eo thon, tạo cảm giác thân hình cao ráo, gọn gàng hơn.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 3

Set áo dài tay và quần suông đồng màu mang tinh thần tối giản, được tạo điểm nhấn bằng chi tiết khuy kim loại và thắt lưng da bản mảnh.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 4

Phom quần ống rộng giúp kéo dài đôi chân, trong khi sắc be tạo cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày đi làm cần sự thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 5

Áo khoác da dáng ngắn mang hơi thở hiện đại, trẻ trung. Cách kết hợp cùng chân váy phù hợp cả để đi chơi, dạo phố.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 6

Măng tô dáng dài luôn là lựa chọn sang trọng cho những ngày lạnh. Thiết kế màu đỏ rượu đóng vai trò điểm nhấn cho set đồ gam trắng, giúp diện mạo nổi bật nhưng không phô trương.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 7

Một chiếc khăn lụa họa tiết thắt nhẹ ở cổ giúp giữ ấm, đồng thời hoàn thiện diện mạo đậm chất cổ điển.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 8

Thiết kế váy liền màu be phom ôm nhẹ giúp tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái, phù hợp môi trường công sở cần sự chỉn chu.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 9

Gam be trung tính giúp trang phục dễ phối phụ kiện, chi tiết cổ trắng tạo điểm nhấn để diện mạo tươi sáng hơn.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 10

Áo len dệt kim là món đồ không thể thiếu trong những ngày đông. Thiết kế dáng ôm phối cùng chân váy khaki tạo sự tương phản hài hòa giữa hai gam màu hot trend.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 11

Công thức áo ôm dáng đi cùng chân váy bút chì không bao giờ lỗi mốt, phù hợp môi trường công sở.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 12

Khi muốn có diện mạo nhẹ nhàng, vừa có thể đi làm, vừa đi chơi hay gặp gỡ bạn bè, một chiếc váy liền màu đỏ trầm là đủ nổi bật.

Mix đồ công sở dễ ứng dụng với hai màu đỏ - be hot trend - 13

Thiết kế phom xòe nhẹ nhàng tôn eo, thích hợp cả những buổi tiệc year end party.

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc
Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

BTV Mai Ngọc không chỉ mặc đẹp trên truyền hình mà cả ở ngoài đời, cô mix đồ cũng rất tinh tế và phong cách.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/12/2025 21:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tư vấn mặc đẹp Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN