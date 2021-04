Tiền nhiều khó kiếm nhưng đơn giản để có phong cách quý ông sang trọng

Thứ Năm, ngày 22/04/2021 11:18 AM (GMT+7)

Với những bí quyết này các quý ông sẽ đẹp và sang trọng hơn.

Bạn không thể lúc nào cũng trông sang trọng, nhất là khi bạn không có trong tay nhiều tiền. Tuy nhiên, các quý ông hãy lắng nghe một số mẹo nhỏ sau đây, chúng sẽ khiến bạn có vẻ ngoài trông "giàu sang" hơn mà không chi bộn.

Dưới đây là 6 bí mật đó có thể giúp bạn nâng cấp bản thân, ngay cả khi bạn chưa phải là một triệu phú!

Phải biết những trang phục phù hợp

Một thao tác chỉnh sửa may mặc nhanh chóng có thể khiến chiếc áo sơ mi của bạn vừa vặn theo yêu cầu. Mặc một món đồ vừa in sẽ khiến bạn trông gọn ghẽ và sắc sảo hơn, phong cách và sự thanh lịch sẽ toát ra từ bạn. Thêm một mẹo nữa có lợi cho bạn, trang phục càng đơn giản thì càng dễ may và rẻ.

Đơn giản là chính sách tốt nhất

Đơn giản là phong cách trường tồn. Đừng quấn mình với quá nhiều phụ kiện và trang phục màu neon hay phụ kiện phức tạp để làm cho vẻ ngoài của bạn trở nên ấn tượng và lạ mắt hơn. Mang những phụ kiện đơn giản nhất là một thứ gì đó đơn giản và trang nhã như một chiếc đồng hồ dây da đơn giản. Nó sẽ trông rõ ràng và tuyên bố phong cách dễ dàng. Và trong trang phục, áo sơ mi trắng hoặc áo thun trơn cùng với quần chinos đen là sự kết hợp tinh tế hoàn hảo cho bất kỳ dịp nào.

Luôn mặc quần áo được ủi kỹ và sạch sẽ

Để có quần áo đẹp là điều quan trọng, nhưng việc giữ chúng sạch sẽ và là ủi cũng rất quan trọng. Nhưng không phải tất cả các loại vải đều được xử lý theo cách giống nhau như len, nhung và lụa đều cần được giặt khô. Vải cotton và cashmere có thể giặt tại nhà. Đừng giặt chúng thường xuyên, hãy làm điều đó khi được yêu cầu. Hãy để độ tươi của hàng may mặc được lâu hơn.

Cổ điển không bao giờ lỗi thời

Khi bạn không thể quyết định xem nên mặc gì, hãy tin tưởng một cách mù quáng vào những màu cổ điển như đen và trắng. Màu đen luôn là biểu tượng của quyền lực và sự sang trọng. Và mặt khác, màu trắng tượng trưng cho hòa bình và sự tinh khiết. Vì vậy, hãy yêu 2 màu sắc này, và biết cách dùng chúng như một vũ khí giúp bạn có được phong cách thanh lịch và cuốn hút.

Chú ý các deal tốt

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta khi chúng ta nghe đến thuật ngữ giảm giá là 'chiết khấu'. Và, đây là lúc bạn có thể tiết kiệm được kha khá túi tiền của mình bằng cách đầu tư vào việc tìm kiếm những bộ trang phục hoàn hảo của mình. Bạn có thể không phải lúc nào cũng may mắn để tìm thấy được một số deal tốt khi mua sắm, nhưng bằng việc biết kiềm chế mua những thứ quá đắt và biết chờ đợi cho đến khi chúng nó giá tốt hơn, bạn sẽ bảo vệ thành công ví tiền của mình.

Thơm phức

Ngay trước khi bạn giới thiệu mình với bất kỳ ai; hãy chắc chắn rằng bạn đã xịt lên người một mùi hương tinh tế và phức tạp. Như người ta nói rằng nước hoa hoàn hảo là cách để hoàn hảo các cuộc trò chuyện, tất cả những gì bạn cần làm là có mùi thơm để tạo ra tác động thêm vào tâm lý của người đối diện bạn.

Thực tế thì mọi người cũng thường có cảm nhận riêng về tính cách hay cá tính của người khác thông qua mùi thơm trên cơ thể đối phương. Một chai nước hoa cũng sử dụng được rất lâu, vì thế hãy đầu tư thay vì chọn các nhãn nước hoa fake, rẻ tiền, hàng chợ, mùi thơm nhân tạo nồng nặc, kém sang.