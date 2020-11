Những thế lực mới nổi sắp trở thành người khổng lồ trong thế giới sneaker

Thứ Hai, ngày 09/11/2020 11:31 AM (GMT+7)

Nike là ông vua của thế giới giày thể thao với bề dày lịch sử mà khó có ông lớn trong ngành nào có thể vượt qua. Tuy nhiên có một số hãng giày trẻ hơn đang thách thức vị thế của gã khổng lồ này.

Dù là trang phục bình thường, trang phục tập gym hay trang phục dạ hội, giày thể thao đã trở thành thành phần thiết yếu cho bộ đồng phục hiện đại. Trong nhiều thập kỷ, giày thể thao đã được thống trị bởi Nike, với những chiếc Air Force 1 và những đôi giày Jordan mang tính biểu tượng được săn đón bởi những người yêu thích giày thể thao cũng như những người mua sắm thông thường. Để tạo ra một chút thay đổi cho giày dép hàng ngày của bạn, chúng ta hãy thử tìm hiểu các thương hiệu khác độc đáo tiếp tục thách thức những gã khổng lồ toàn cầu trong ngành công nghiệp giày thể thao đang phát triển mạnh mẽ.

Từ sự hợp tác của họ với siêu sao NBA Dwayne Wade 'Way of Wade' cho đến ngôi sao võ thuật Thành Long, Li-Ning đã có được sự tín nhiệm và lan tỏa ngay lập tức. Công ty quần áo thể thao cùng tên được thành lập đúng 30 năm trước, bởi Li Ning - một vận động viên thể dục dụng cụ đã nghỉ hưu và từng đoạt huy chương vàng Olympic - với mục tiêu cung cấp cho các vận động viên Trung Quốc một thương hiệu quốc gia để mặc tại Thế vận hội. Những đợt giảm giá giày dép tràn lan của Li-Ning đã làm khuynh đảo thế giới Kung Fu. Các thương hiệu giày sneaker kết nối phong cách với sự kết hợp liền mạch giữa kiểu dáng phương Tây và di sản văn hóaTrung Quốc trong khi vẫn duy trì mức giá phải chăng.

Được xếp hạng theo doanh thu là công ty đồ thể thao lớn thứ ba thế giới, Anta đang tiếp tục phát triển thương hiệu giày của mình. Được biết đến với những kiểu dáng kỹ thuật, ý tưởng và cổ điển, các thiết kế giày thể thao của thương hiệu mang tinh thần thể thao vào cuộc sống hàng ngày, đồng thời cổ súy văn hóa Trung Quốc thông qua các thiết kế sáng tạo. Những hợp tác gần đây và nổi bật của Anta với Salahe Bembur - Phó chủ tịch phụ trách giày thể thao & giày nam tại Versace - đã nâng tầm thương hiệu lên vị thế có nhu cầu cao đối với giới thể thao và người nổi tiếng. Các vận động viên NBA công khai ưa chuộng giày thể thao Trung Quốc hơn các thương hiệu lớn như Nike và Adidas; bạn có thể nhìn thoáng qua giày dép của Anta trên những cầu thủ như Klay Thompson, Gordon Hayward và Kevon Looney. Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008 đã dẫn đến sự tăng trưởng mạnh về doanh số bán hàng và hình ảnh, Anta đã được chỉ định làm đối tác trang phục thể thao chính thức cho Thế vận hội Olympic và Paralympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh.

Giày thể thao Saucony là món đồ được yêu thích từ lâu trong nền văn hóa hip-hop underground, đặc biệt là đối với những chàng trai B-boy, những người ưa chuộng phong cách toàn màu đen và nổi tiếng với công nghệ đệm "lưới" đã được cấp bằng sáng chế. Kể từ khi nhà sản xuất giày thể thao của Mỹ hình thành vào năm 1989, công ty đã mang lại một loạt hợp tác giày độc đáo, từ "Space Race Pack" lấy cảm hứng từ Nasa và đôi giày đặc trưng của rapper Wale, cho đến một cuộc gặp gỡ với AFEW đã tạo ra Shadow 5000 "Thời gian & Không gian." Tuy nhiên, đôi giày trainer Jazz của Saucony được tuyên bố là giày trainer "chất lượng nhất" của những năm 1980 ", được nhìn thấy dưới chân của những người nổi tiếng chẳng hạn như Pippa Middleton, Miley Cyrus và Jennifer Lawrence. Mối quan hệ hợp tác gần đây nhất của hãng giày với xưởng in chính trị tại Prinkshop và tổ chức phi lợi nhuận She Should Run có lẽ là hoạt động có ý nghĩa và thú vị nhất. Bộ đôi đã hợp lực để hỗ trợ và tôn vinh những phụ nữ tranh cử "vì thể thao hoặc vì văn phòng chính trị", bộ sưu tập bao gồm hai kiểu giày thể thao kiểu dáng đẹp kết hợp biểu tượng giới tính nữ vào thiết kế của mình. Đối với mỗi sản phẩm bán được, thương hiệu sẽ tặng 10% cho She Should Run, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ nữ lãnh đạo chính trị bằng cách khuyến khích phụ nữ tranh cử và cung cấp họ với các công cụ cần thiết để đến vạch xuất phát.

Chỉ hơn 10 năm trước, Hoka One One đã bắt đầu giới thiệu với thế giới bằng các thiết kế theo chủ nghĩa tối đa, tung ra những đôi giày thể thao hoạt hình đế lớn vào thị trường đang ưa chuộng các thiết kế tối giản. Thương hiệu có trụ sở tại Pháp và tại California, đã phát triển xu hướng kết hợp đệm tối đa với trọng lượng tối thiểu. Tính linh hoạt của hãng giày đã khiến họ trở thành một trong những thương hiệu có tư duy tiến bộ nhất khi nói đến đổi mới phong cách thể thao.

