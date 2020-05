Hè nóng thế này, sơ mi cộc tay mới thực sự lên ngôi!

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 00:41 AM (GMT+7)

Những chiếc áo sơ mi ngắn tay là item không thể thiếu cho mùa hè.

Áo sơ mi ngắn tay trước kia không phổ biến bằng áo sơ mi dài tay, nhưng giờ đây ai cũng yêu thích chúng, có thể do trái đất ngày càng nóng lên. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng phong trào áo sơ mi ngắn tay đã được thúc đẩy bởi xu hướng áo in đậm gần đây theo phong cách Hawaii.

Dù với lý do gì thì chúng ta cũng nên bỏ túi loạt tips mặc đẹp áo sơ mi cộc tay để cơ thể mát mẻ hơn trong mùa hè đổ lửa năm nay:

Cách dễ dàng để mặc đẹp áo sơ mi ngắn tay

Bỏ qua tất cả những tips thời trang vô dụng, có một nghệ thuật mặc áo sơ mi ngắn tay và chúng tôi phải tiết lộ ngay vì nó đáp ứng nhu cầu của bạn cho dù đó là trong văn phòng, trong một đêm đi dạo trong thành phố hay trên bãi biển. Áo sơ mi tay ngắn không còn đơn giản nữa, vì vậy hãy chú ý nếu bạn muốn thành công trong việc mặc chúng.

Áo sơ mi ngắn tay & quần short

Khi thời tiết ấm lên, đây là kiểu áo rất phù hợp để đi làm và đi đến bãi biển. Kỳ thực cách phối áo sơ mi cộc tay trong tiết trời hè rất đơn giản. Chỉ cần bất kỳ chiếc áo sơ mi tay ngắn nào cũng sẽ đi cùng với một chiếc quần trắng và một chiếc quần short dài đến từ các nhãn hiệu thời trang nam có chất lượng tốt. Đi cùng set đồ là đôi giày thể thao màu trắng và một cặp kính râm và bạn đã sẵn sàng để sở hữu diện mạo bãi biển nhưng cũng đậm chất sành điệu, thành phố.

Áo ngắn tay & Chinos

Bạn có thể trở thành anh chàng mặc đỏm nhất trong quán cà phê với cách phối đồ này. Kết hợp chiếc áo cộc tay với denim skinny (không có rách hoặc xước), quần chinos hoặc quần vừa vặn và bạn đã có một diện mạo mùa hè tinh túy vừa mát mẻ và cũng rất thanh lịch, cả hai tính chất này cùng một lúc.

Mặc áo sơ mi phụ thuộc vào nơi làm việc của bạn nhưng nguyên tắc chung là phối nó phải thực sự an toàn bằng cách theo hướng công sở, văn phòng. Khi bạn đã xác định rằng quy tắc trang phục là bình thường, bạn có thể tiến hành hủy bỏ.

Và đừng quên một chiếc ba lô đi cùng cũng rất hợp với phong cách này.

Áo sơ mi và quần jean ngắn tay

Trong trường hợp bạn yêu thích những chiếc sơ mi cộc tay in họa tiết như Harry Styles thì cũng có một số cách phối dành riêng cho bạn. Đối với nhiệm vụ để mặc đi chơi cuối tuần, về cơ bản, nó có thể được kết hợp với bất cứ thứ gì, từ denim đến quần dài phù hợp thoải mái hơn hoặc quần chinos. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn loại quần có đũng thoải mái, phù hợp với mọi dịp của bạn vì cuối tuần có thể ngồi ở bất cứ đâu, có thể là giữa văn phòng hoặc bãi biển. Khi thời tiết trở nên ấm hơn, hãy nhớ kết hợp nó với áo phông trắng bên dưới và giày dép phù hợp. Như thường lệ, giày thể thao màu trắng sẽ phù hợp nhất.

Quy tắc mặc áo sơ mi ngắn tay

Phù hợp: Phù hợp là điều quan trọng với bất kỳ áo sơ mi, nhưng nó có thể còn quan trọng hơn khi áo của bạn có tay áo ngắn. Hãy chắc chắn rằng nó phù hợp chính xác nếu đo khoảng cách ngực và cơ thể, cũng như chiều dài và chiều rộng tay áo. Tay áo nên kết thúc giữa bắp tay, và bạn chỉ có thể vừa với một ngón tay giữa nó và cánh tay của bạn. Và hãy nhớ, có thể buộc, cuộn chúng lên trừ khi bạn đang ở bãi biển.

In: Áo sơ mi tay ngắn là một cơ hội tuyệt vời để chơi với mẫu in hoạt tiết. Vì chúng giản dị hơn so với các đồng nghiệp tay dài của chúng, hãy thoải mái bỏ đi những màu sắc đơn điệu và tinh tế mà bạn sẽ mặc đến công sở. Táo bạo hơn với các mẫu như gingham, hoa, sọc chéo, kẻ sọc ngang dọc hoặc bất cứ thứ gì bạn cảm thấy đủ can đảm để thử.

Vải: Nếu bạn không muốn quá sáng tạo với các mẫu áo in, bạn có thể sử dụng áo sơ mi ngắn tay của mình như một cơ hội để thử nghiệm với vải và họa tiết. Nhìn thấy nó chủ yếu là một món đồ trong tủ quần áo mùa hè, có lẽ bạn sẽ muốn một cái gì đó nhẹ hơn. Mùa hè có thể chọn loại vải cotton, lanh hoặc poplin.

