Bật mí thứ vải của dân thượng lưu, người có tiền

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 10:08 AM (GMT+7)

Vải Tweed được sử dụng bởi giới thượng lưu xưa và vẫn còn được tồn tại đến ngày nay bởi tính thực dụng và phong cách khác biệt của chúng

Vải Tweed làm từ gì?

Có rất nhiều biến thể và kỹ thuật khi nói đến chất liệu Tweed. Nói chung, Tweed hay còn gọi là tuýt xi là một loại vải len được dệt và thường được sản xuất cho các sản phẩm may mặc nặng như áo khoác, áo veston, áo ghi lê, mũ phẳng, v.v. Có nhiều loại Tweed khác nhau về tỷ lệ len được sử dụng tùy thuộc vào kỹ thuật được áp dụng khi chế tạo vải. Ví dụ, Derby Tweed bao gồm 50% len với sự pha trộn của acrylic và các loại sợi khác, Keepers Tweed là sự pha trộn của 85% len và bông, và Harris Tweed nổi tiếng và có thương hiệu nhất được làm từ len dệt thủ công 100%.

Lịch sử của vải tweed

Bạn có biết rằng vật liệu phổ biến và lạ mắt này chưa bao giờ được gọi là Tweed? Tuy nhiên, thương nhân London vào năm 1831 đã viết sai chữ viết tay từ một nhà cung cấp và công nhận nó là 'Tweed' thay vì 'Tweels, và cho rằng đó là tên thương mại của một loại vật liệu lấy từ sông Tweed ở Scotland. Hàng hóa làm từ vải len này được quảng cáo là Tweed kể từ đó.

Tweed thường được sử dụng cho quần áo đồng quê và có liên quan nhiều với trang phục giải trí của giới thượng lưu. Chất liệu Tweed dành cho những người đam mê hoạt động ngoài trời ở thời đại Victoria và Edward giống như vải Lycra cho người đi xe đạp ngày nay. Vì Tweed bền và chống ẩm, vật liệu này rất phổ biến trong giới thợ săn, người chơi golf, những người đam mê bắn súng và cưỡi ngựa. Bạn có thể tưởng tượng một quý ông thời Victoria đi dạo quanh khu đất của họ mà không có áo khoác Tweed không? Điều đó có nghĩa rằng chúng thực sự gắn bó mật thiết với giới thượng lưu.

Vải Tweed ngày nay

Ngày nay, Tweed được mặc tự do hơn so với trước đây. Mặc dù hình ảnh một quý ông mặc áo blazer Tweed cưỡi ngựa và một khẩu súng ngắn chắc chắn sẽ gây chú ý, nhưng ngày nay, việc kết hợp Tweed với các giải pháp giản dị hơn như áo phông và quần jean đơn giản. Tweed là thiết thực và bền bỉ như tất cả những năm trước đây, vì vậy nó sẽ không biến mất sớm. Có vô số khả năng và cách để mặc nó bất kể thời tiết và dịp nào, đặc biệt nếu bạn muốn mang sự sang trọng đến giản dị. Trên tất cả, chắc chắn có một lý do tại sao vật liệu này thịnh từ thế kỷ 19 và vẫn còn phổ biến hơn bao giờ hết. Tính thực tế, độ bền và vẻ ngoài vượt thời gian của Tweed là lý do tại sao nó vẫn có một vị trí rất đặc biệt trong tủ quần áo của chúng ta ngày nay.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-mi-thu-vai-cua-dan-thuong-luu-nguoi-co-tien-5020202551092440.htmNguồn: http://danviet.vn/bat-mi-thu-vai-cua-dan-thuong-luu-nguoi-co-tien-5020202551092440.htm