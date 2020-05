Nhìn lại lịch sử chiếc quần jean skinny

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 05:15 AM (GMT+7)

Chiếc quần skinny jeans không chỉ nổi tiếng khắp thế giới mà còn gắn liền với nhiều ban nhạc rock nổi tiếng trên thế giới.

Được giới thiệu vào năm 1950, quần jean skinny được mặc đầu tiên bởi các ngôi sao điện ảnh như Roy Rogers, Lone Ranger, Cisco Kid, Zorro, Gene Autry, Marilyn Monroe và Sandra Dee. Được biết đến với việc ôm sát đùi, kiểu dáng quần jean vừa vặn ở mắt cá chân và được công nhận rộng rãi nhờ đường cắt thon gọn, toát lên sự hấp dẫn giới tính.

Đến năm 1960, phụ nữ bắt đầu đẩy mạnh vai trò giới tính bằng cách áp dụng rộng rãi denim cut và các tuyên bố thời trang nam thống trị khác. Skinny jeans như một phương tiện để truyền đạt sự trao quyền và bình đẳng giới thông qua việc phân chia giới tính nữ trong khi thu hút sự chú ý đến những đường cong nữ tính.

Skinny jeans hoành tráng cả về tình dục và sự hấp dẫn giới tính khi Elvis, vua của dòng nhạc rock & roll, bắt đầu mặc chúng trong những show trình diễn của mình vào cuối năm 1950 và đầu năm 1960. Trong thập niên 1970, quần jean skinny trở thành biểu tượng hình ảnh cho một phong cách rock & roll nổi loạn và là một món đồ đồng phục cho các rocker của ngành công nghiệp âm nhạc.

Thập niên 1970 đã tạo ra phong trào nhạc punk rock của Anh - nơi các ban nhạc như The Clash, The Sex Pistols và The Ramones đã tạo ra một vòng xoáy punk khét tiếng và mang theo xu hướng skinny jean phát triển. Thông qua việc kết hợp các bảng màu tối, đồ trang trí bằng da và dây kéo, phong trào punk rock là làn sóng thời trang đầu tiên thực sự cá nhân hóa và cách điệu phong cách slim denim.

Năm 1971, nhà thiết kế thời trang, Vivienne Westwood, đã mở Sex (Boutique), một trong những cửa hàng đầu tiên chuyên về quần áo lấy cảm hứng từ punk. Chưa bao giờ, một cửa hàng bán lẻ chỉ dành riêng cho việc bán quần jean skinny và các trang phục khác mang tính chất gợi dục. Quần áo bó sát như quần jean skinny có chức năng như một hình thức nổi loạn cho những người không tuân thủ ý thức thời trang trong thập niên 1970.

Cuộc nổi dậy thời trang skinny jeans được duy trì tới thập niên 1980 với sự khởi nguồn từ dòng nhạc heavy metal và glam metal. Các ban nhạc như Poison, Mötley Crüe, Bon Jovi, Guns N Roses và Kiss nổi bật trong những năm 1980 và tất cả đều mặc quần skinny jeans cùng với những mẫu quần lửng khác như spandex trong buổi biểu diễn của họ.

Xu hướng skinny jeans giảm mạnh trong năm 1990 với sự tiến bộ của nhạc hip hop và grunge. Cả grunge và hip hop đều cổ súy cho quần áo gồm quần jean rộng thùng thình, áo sơ mi flannel và áo khoác ngoài có kích thước hoàn toàn trái ngược với xu hướng thời trang đáng chú ý của thập niên 1970 và 1980.

Năm 2000, skinny jeans đã trở lại nhờ biểu tượng thời trang với siêu mẫu Kate Moss và sự hình thành của indie rock trong văn hóa âm nhạc nổi tiếng. Moss, người từng hẹn hò với Peter Doherty của The Libertines, chụp ảnh với Doherty mặc quần jean skinny và đi bốt - cho các tín đồ thời trang trên khắp thế giới biết rằng mặc quần jean skinny một lần nữa phù hợp với trang phục hàng ngày.

Xu hướng chồng chéo trong ngành công nghiệp thời trang và âm nhạc là không thể phủ nhận, và lịch sử của skinny jeans thể hiện rất rõ khái niệm phổ biến rộng rãi này. Ngày nay, sức hấp dẫn của skinny jeans đã đến với các ngành công nghiệp khác ít liên quan đến thời trang và âm nhạc. Trong khi nhiều người thấy quần jean skinny khá hạn chế và không thoải mái, những vận động viên ván trượt chuyên nghiệp và người chơi xe đạp BMX thích quần jean skinny thể thao do chất liệu co giãn của chúng có thể di chuyển và linh hoạt.

Những chiếc skinny jeans trở thành biểu tượng gợi cảm của thời trang đường phố.

Nguồn: http://danviet.vn/nhin-lai-lich-su-chiec-quan-jean-skinny-5020202555142259.htmNguồn: http://danviet.vn/nhin-lai-lich-su-chiec-quan-jean-skinny-5020202555142259.htm