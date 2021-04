Alessandro Michele và những "nàng thơ" đương đại tuyệt mỹ của Gucci

Mỗi nghệ sĩ đều có suy nghĩ của họ. Alessandro Michele, nhạc trưởng của sự hào nhoáng và Giám đốc sáng tạo của Gucci cũng vậy.

Kỷ nguyên của "Michele's Gucci" hay còn gọi là “the returning of camp” bắt đầu vào năm 2015. Đó là năm Michele, người trước đó đã lãnh đạo nhóm phụ kiện trong 13 năm, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sáng tạo mới của Gucci. Việc bổ nhiệm của ông đã đánh dấu một kỷ nguyên mới, khác với người cố vấn và người tiền nhiệm của ông, Tom Ford. Kỷ nguyên của Ford được biết đến là một trong những thời kỳ mang tính biểu tượng nhất trong di sản của thương hiệu. Tiếp quản nhà mốt vào năm 1994, khi thương hiệu này đang gặp khủng hoảng kinh tế và sáng tạo, Ford đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Ông đã gửi gắm cá tính và cảm giác hấp dẫn giới tính tối giản mạnh mẽ vào thương hiệu. Sự quyến rũ đã trở thành đặc điểm nổi bật của thương hiệu. Một trong những nàng thơ của Ford, Kate Moss, biểu tượng cuối cùng của thập niên 90, đã thể hiện sức hấp dẫn giới tính tối giản đặc trưng đại diện cho hào quang của Gucci. Nhìn cô ấy catwalk trong chiếc váy đen sexy, được phun nước cho thêm phần quyến rũ là đủ hiểu triết lý của Ford.

Khi Michele đến, ông bắt đầu một cuộc cách mạng mà không ai có thể lường trước được. Được Ford thuê vào năm 2002, Michele đã phát triển tầm nhìn độc đáo của mình về chủ nghĩa tối đa cổ điển và cuối cùng được nâng lên vị trí lãnh đạo Gucci với tư cách là nhà lãnh đạo mới. Ông đã đưa ra những thẩm mỹ hoàn toàn mới, một thứ được coi là tiên phong và tiên phong hơn tất cả những thứ khác. Thời đại của Michele đã mô phỏng lại khái niệm ăn mặc theo giới tính tại một nhà mốt sang trọng tôn vinh sự tự do thể hiện bản thân mà không tuân theo những quan niệm áp đảo về nữ tính hay nam tính.

Dưới sự dẫn dắt của Michele, các buổi trình diễn của Gucci đã biến thành những chiếc đầu rồng sang trọng và khác thường của androgynous thay vì phụ kiện. Michele nhìn về quá khứ để lấy cảm hứng tạo nền tảng cho các thiết kế của mình theo phong cách thập niên 70 và 60, ngược lại mang lại cảm giác hiện đại cho nhà mốt như được ưa chuộng bởi những người trẻ Millennials và Gen Z. Trái ngược hoàn toàn với sự khởi đầu của Michele vào năm 2015, Gucci dần trở thành một trong những hãng thời trang cao cấp đầu tiên đổi mới thương hiệu toàn bộ tính thẩm mỹ của mình, tạo tiền đề cho các hãng lâu đời khác theo bước chân của họ.

Michele bắt đầu phát triển tình bạn thân thiết với những người có phong cách cá nhân đặc biệt. Người thợ cả cuối cùng đã tìm thấy nguồn cảm hứng của mình trong các biểu tượng đương đại của thế hệ hiện tại, người đã tham gia vào các chiến dịch sưu tập và nước hoa mới và đại diện cho thương hiệu tại các sự kiện thảm đỏ lớn. Nhưng trở thành một nàng thơ, một đái sứ thời trang của Gucci đôi khi không chỉ đơn thuần là xuất hiện trên áp phích quảng cáo của nhà mốt. Những gì bắt đầu từ sự hợp tác đơn giản nhanh chóng phát triển thành tình bạn và tình đồng hành của nàng thơ và nghệ sĩ, dẫn đến nhiều sự thay đổi về ngoại hình và phong cách đáng nhớ mà chúng ta may mắn được chứng kiến.

Harry Styles

Khi Michele bắt đầu gây ấn tượng với những bộ sưu tập đầu tiên của mình với tư cách là giám đốc sáng tạo, biểu tượng của nhiều thanh niên Gen Z trên khắp thế giới, Harry Styles, vẫn là một phần của ban nhạc One Direction nổi tiếng của Anh. Trong khi Harry Styles hiện mặc đồ Gucci trên hầu hết các thảm đỏ, thì nhạc sĩ lần đầu tiên được nhìn thấy mặc Gucci tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ vào năm 2015, thể hiện bộ sưu tập Xuân/Hè 2016 của nhà mốt. Michele kết bạn với Styled khi thiết kế cho anh ấy bộ đồ hoa bắt mắt đã đánh cắp buổi biểu diễn. Bộ trang phục đó dường như đã đánh dấu bước đột phá cho Styles, khi anh rời ban nhạc ngay sau đó và trở thành nghệ sĩ solo và đại sứ Gucci. Bộ đồ hoa sau đó đã trở thành trang phục yêu thích của Styles, khi anh ấy tiếp tục mặc các biến thể khác nhau của món đồ này vào những dịp khác nhau trong suốt những năm gần đây, khi anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Vào năm 2018, Styles đã phá đảo Internet với chiến dịch Gucci Cruise 2019. Đó cũng là khoảnh khắc anh trở thành “nàng thơ” chính thức của Gucci. Lấy bối cảnh là vùng nông thôn đẹp như tranh vẽ của Anh và được chụp bởi Glen Luchford, chiến dịch có phong cách trong những bộ vest ba mảnh được thiết kế riêng lấy cảm hứng từ cổ điển kết hợp với những món đồ táo bạo hơn như poncho in hình hổ hoặc giày thể thao. Sự pha trộn giữa nét thanh lịch cổ điển và thời trang đường phố đương đại là thứ đã xác định cách tiếp cận của Michele đối với sự khởi đầu mới của thương hiệu.

Sau khi trở thành “nàng thơ” cuối cùng của Michele, hành trình thời trang của Styles đã đạt đến thời điểm đỉnh cao. Phong cách của anh ấy đã trở nên khác biệt và dễ nhận biết ở sự hào nhoáng, quyến rũ không bao giờ có thể đoán trước được. Phong cách cũng đã trở thành một trong những hình tượng văn hóa đại chúng đương đại để thách thức các quan niệm truyền thống về nam tính và vượt qua ranh giới của những gì được cho là có thể chấp nhận được đối với trang phục nam. Kiểu dáng MET Gala 2019 của anh ấy, nổi bật với một chiếc áo cánh trong suốt với một chiếc nơ lớn và đôi giày cao gót buộc bằng sáng chế là một trong những điểm đáng nhớ nhất tại sự kiện.

Billie Eilish

Khi nói đến sự xa hoa hiện đại, phong cách của Billie Eilish chắc chắn là một trong những điều được bàn luận nhiều nhất trong làng thời trang. Eilish đã trở thành người tạo ra xu hướng của thế hệ hiện tại khi kết hợp các kiểu mốt hiện nay như đơn sắc, logomania, pha lê quá mức, sắc thái tối và acid wash một cách thú vị và mới mẻ. Có lẽ, sự nổi tiếng đáng kinh ngạc của cô ấy đối với thế hệ trẻ là điều khiến cô ấy trở thành một nhân vật hấp dẫn để đại diện cho các thương hiệu xa xỉ, những người muốn tiếp cận các nhóm người tiêu dùng mới.

Điều gì đó khiến Eilish trở nên nổi tiếng và được thanh thiếu niên trên toàn thế giới quan tâm là tinh thần tự do và sự độc lập của cô khỏi xã hội và những ranh giới độc hại của nó. Phong cách khác biệt của cô - logomania đơn sắc, kiểu dáng quá khổ, nhiều chi tiết và màu tóc sáng thường bị cho là táo bạo và quá lố. Mặc dù vậy, có lẽ, cá tính mạnh mẽ trong phong cách của cô ấy chính là điểm nhấn với Michele. Mặc dù cô có phần khác với hoài niệm cổ điển của Ý mà Michele thích quay trở lại, nhưng thẩm mỹ của Eilish phù hợp với tâm trạng mà Gucci hướng tới để tạo ra. Thương hiệu đã bắt tay vào khai thác tính thẩm mỹ của cô, biến cô ấy trở thành một trong những đại sứ và người hâm mộ của hãng.

Phong cách đặc biệt của Eilish đã dẫn đến nhiều bài bình luận đánh giá về cô ấy và quan niệm về phong cách trang trí của phụ nữ. Một số người chê cô thiếu nữ tính, số khác khen cô không mặc đồ quá hở hang. Eilish coi phong cách là thứ mà bất cứ ai cũng có thể thử nghiệm và khuyến khích nam giới và phụ nữ thoải mái với cơ thể và quần áo của họ, bất cứ thứ gì họ mặc.

"Tôi luôn ủng hộ và yêu thích và chỉ yêu khi phụ nữ hay đàn ông hoặc bất kỳ ai trên thế giới cảm thấy thoải mái trên làn da, cơ thể của họ, để thể hiện bất cứ điều gì họ muốn", Eilish nói trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi không thích rằng có một thế giới mới kỳ lạ hỗ trợ tôi bằng cách làm xấu mặt những người [có thể] không muốn [ăn mặc như tôi]."

Một trong những lý do tại sao Michele đã chọn Eilish làm một trong những suy nghĩ của mình là sự tự do và can đảm để thử nghiệm quần áo, bất cứ điều gì bất cứ ai nói. Một trong những bộ sưu tập gần đây của Eilish tại giải Grammy năm 2021 nắm bắt được tất cả tinh hoa nghệ thuật của Gucci trong một cái nhìn, được thiết kế riêng cho Eilish và tính cách của cô ấy.

Jared Leto

Nam diễn viên Hollywood đã trở thành một người nổi tiếng được đánh giá cao của thế hệ hiện tại. Với tư cách là người dẫn dắt ban nhạc của mình, 30 Seconds to Mars, anh đã "nuôi" cả một thế hệ người hâm mộ. Cho dù đó là truyền bá thông điệp về tình yêu và sự phát triển tinh thần trong âm nhạc của mình hay chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng tại các buổi gặp gỡ và chào hỏi, với tư cách là một nghệ sĩ, Leto đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Những người khác, những người có thể đã không trang trí cửa tủ quần áo của họ bằng áp phích 30 Seconds To Mars vào đầu những năm 2000, biết anh ấy như một diễn viên từng đoạt giải Oscar và nhớ một số nhân vật mà anh ấy đã đóng, chẳng hạn như Mark David Chapman trong The Killing of John Lennon (2006) hay Joker trong Suicide Squad (2018).

Bên cạnh những ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc, Leto còn được biết đến như một biểu tượng thời trang thực thụ. Mặc dù anh ấy luôn bắt kịp các xu hướng đương đại, nhưng đỉnh cao thực sự trong hành trình thời trang của anh được đánh dấu bằng sự hợp tác của anh với Michele. Sự đồng hành giữa ngôi sao nhạc rock và nhạc trưởng đã cho ra đời nhiều khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng mà tất cả chúng ta may mắn được chứng kiến. Từ hàng ghế đầu ngồi quyến rũ tại Tuần lễ thời trang cho đến những buổi đi chơi siêu thị giản dị nhưng không kém phần hấp dẫn, Leto đã khoác lên mình kiểu dáng mới lạ của Gucci như thể anh sinh ra để dành cho nó, trở thành bậc thầy thực sự trong triết lý của Gucci.

Tại Met Gala, Leto đã thử nhiều bộ trang phục của Gucci, một bộ đồ trắng hoàn toàn giống như một công chúa Hollywood và lấp lánh chiếc vương miện bằng vàng sang trọng bên cạnh Michele và nhạc sĩ Del Rey trong buổi dạ hội theo chủ đề Công giáo. Tuy nhiên, tại Met Gala chủ đề trại 2019, Leto và Michele đã tạo ra một trong những khoảnh khắc đáng chú ý ở chương trình nhất. Leto xuất hiện trong chiếc áo choàng sa tanh màu đỏ với dây chuyền nạm ngọc trên cơ thể và mang theo một bản sao bằng sáp của chính chiếc đầu của mình làm phụ kiện. Động thái này khiến đám đông vô cùng thích thú, khi tất cả mọi người từ Kardashians đến Jeff Bezos đều đến vỗ đầu hoặc hôn Leto. Phụ kiện đầu người đã trở thành một gợi ý cho buổi trình diễn Gucci Thu/Đông 2018 nổi tiếng hiện nay, khi các người mẫu bước trên sàn catwalk với đầu người, rồng con và cự đà. Đối với Michele, buổi dạ tiệc đặc biệt đó là một khoảnh khắc hoàn hảo để xác lập dấu ấn của anh ấy như một biểu tượng và đánh cắp chương trình với khoảnh khắc Gucci hoàn hảo mà tất cả chúng ta sẽ nhớ.

Những lần hợp tác của Gucci của Leto không chỉ giới hạn trong các sự kiện thảm đỏ. Tour diễn của anh với 30 Seconds to Mars là một chương hoàn toàn khác trong cuốn sách phong cách của mình. Thay áo khoác da và quần jean sờn cũ từ thời rock thay thế của mình bằng một chiếc áo poncho in hình con hổ sáng và quần kim loại lấp lánh, Leto đã định nghĩa lại khuôn mẫu của một ngôi sao nhạc rock trông như thế nào.

Quay trở lại những năm 70, cuộc xâm lược của người Anh đã mang văn hóa nam tính thô bạo vào nền nhạc rock. Áo khoác da, áo phông trắng và quần da trở thành bộ đồng phục tối thượng của bất kỳ nhạc sĩ ban nhạc rock nào. Khi Michele tạo kiểu cho một loạt các buổi biểu diễn mới cho các chuyến lưu diễn của Leto với 30 Seconds to Mars, câu chuyện đã thay đổi.

Lana Del Rey

Lana Del Rey thể hiện phong cách của mình như thể được rút ra từ thời kỳ hoàng kim của Hollywood cũ. Giọng hát trầm ấm của cô, mái tóc kiểu thập niên 60 và đôi mắt uể oải - Del Rey đã trở thành một nàng thơ hoàn hảo cho các chiến dịch lấy cảm hứng từ retro của Gucci. Trong nhiều năm, cô đã xuất hiện trong các quảng cáo nước hoa Guilty của Gucci cùng với Jared Leto. Loạt nước hoa được lên ý tưởng xung quanh ý tưởng "Hollyweird" mang lại sự hoài niệm về tính thẩm mỹ mang tính biểu tượng của Hollywood và đưa nó vào vương quốc của phong cách đặc trưng của Gucci.

Del Rey cũng xuất hiện trong buổi ra mắt nước hoa mới nhất năm 2019, Forever Guilty, lấy bối cảnh ở Los Angeles. Chiến dịch có thời gian trôi về những năm 60, cho thấy một cặp vợ chồng đang đi dạo trong siêu thị và dùng bữa tại một quán ăn Mỹ, đôi khi tình cờ bắt gặp những con vật kỳ lạ và khiêu vũ.

Kai

Sự nổi tiếng của ngôi sao K-Pop từ lâu đã mở rộng ra khu vực Đông Á và chinh phục trái tim trên toàn thế giới. Những chàng trai đẹp với làn da và mái tóc đẹp không tỳ vết cùng phong cách đơn giản nhưng lịch lãm thực sự có thể được gọi là biểu tượng nhạc pop hiện đại và thậm chí là biểu tượng tình dục.

Thành viên của nhóm nhạc nam Exo, Kai, đã trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng của Gucci vào năm 2019, khi anh trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Gần đây nhất, Kai và Michele đã hợp tác trong bộ sưu tập mới Kai x Gucci sắp ra mắt vào tháng 4 này. Các mẫu quần áo may sẵn có hình in gấu bông trên các mặt hàng và chữ lồng Gucci. Bộ sưu tập Kai x Gucci đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu hợp tác trong một bộ sưu tập với một nghệ sĩ Hàn Quốc.

