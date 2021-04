Yêu thời trang bạn nên biết nhà thiết kế của các đệ nhất phu nhân, minh tinh màn bạc

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 08:36 AM (GMT+7)

Nếu bạn là thế hệ Millennial hoặc Gen Z và biết nhà thiết kế thời trang Oleg Cassini là ai, thì bạn sẽ phải ngả mũ thán phục.

Nếu bạn là thế hệ Millennial hoặc Gen Z và biết nhà thiết kế thời trang Oleg Cassini là ai, thì bạn sẽ phải ngả mũ thán phục. Di sản của nhà thiết kế quá cố đã bị tiêu hao bởi xung đột giữa nhiều “cô gái hàng đầu” đã trở thành vợ của ông. Một câu hỏi hay hơn "Oleg Cassini là ai?" thực sự có thể là "Oleg Cassini đã kết hôn với ai?" Danh sách sở thích lãng mạn của ông ấy trải dài từ Grace Kelly đến Marilyn Monroe, Anika Ekberg, Gene Tierny, ... Nhìn vào danh sách này, thật dễ dàng để viết Cassini là một tay chơi nổi tiếng tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng những người phụ nữ mà ông ấy vây quanh trên thực tế là chìa khóa để hiểu quan điểm mà ông ấy thiết kế thời trang. Và vì Cassini là bộ óc sáng tạo đằng sau Đệ nhất phu nhân và biểu tượng phong cách Jacqueline Kennedy, quan điểm của ông là điều bạn muốn hiểu.

Oleg Aleksandrovich Cassini sinh năm 1913 tại Paris, Pháp với Bá tước Nga và Nữ bá tước Loiewski-Cassini. Cha của ông, Bá tước, trung thành với Sa hoàng, dẫn đến việc gia đình ông mất tất cả trong cuộc Cách mạng Bolshevik năm 1917. Gia đình nghèo khó chạy đến Florence, Ý, nơi gia đình lấy họ là Cassini để hòa nhập. Mẹ của ông cũng thành lập một cửa hàng quần áo để hỗ trợ gia đình và khơi dậy niềm yêu thích của con trai bà đối với thời trang.

Khi còn trẻ, Cassini học khoa học chính trị tại Đại học Florence, mỹ thuật tại Accademia di Belle Arti Firenze dưới sự chỉ đạo của họa sĩ Giorgio de Chirico, và học việc cho nhà thiết kế người Pháp Jean Patou. Ông đã sử dụng các kỹ năng của mình để tham gia một loạt các cuộc thi thời trang quốc tế ở Turin. Ông đã giành được các giải thưởng bao gồm 5 giải nhất trong Mostra Della Moda cho chiếc váy dạ hội bằng giấy bạc do ông vẽ tay. Số tiền thưởng là 5.000 lire, đủ để mở cửa hàng đầu tiên của mình ở Rome.

Năm 1936, ông và anh trai Ghighi Cassini chuyển đến thành phố New York, nơi Oleg bắt đầu làm việc cho nhiều cửa hàng khác nhau. Khi ở thành phố New York, Cassini kết hôn với người vợ đầu tiên Merry Fahrney. Fahrney là người thừa kế tài sản của một đế chế ý khoa, nhưng Cassini tuyên bố rằng bà đã kết hôn với ông (một người nhập cư không xu dính túi làm việc trong lĩnh vực bán lẻ) vì danh hiệu của ông. Không có gì ngạc nhiên khi cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn chỉ bốn năm sau đó. Cùng năm hai người chia tay, nhà thiết kế trẻ cũng chuyển đến Hollywood. Tại đây, Cassini bắt đầu công việc thiết kế phác thảo trong bộ phận trang phục của 20th Century Fox. Công việc này là cách ông gặp và cuối cùng sẽ kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Gene Tierney một năm sau đó vào năm 1941.

Cuộc hôn nhân của Cassini với Tierny đã cho phép ông thiết kế quần áo cho bà trên màn ảnh và ngoài màn ảnh trong 12 năm đầy biến động mà họ ở bên nhau. Đến năm 1943, mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt, sau khi cô con gái Daria của họ sinh ra bị thiểu năng trí tuệ nặng và mù do Tierny mắc bệnh sởi trong ba tháng đầu của thai kỳ. Tình trạng của Daria là nguồn gốc của nỗi đau và sự bất ổn về mặt cảm xúc đối với Tierny, người bắt đầu rời bỏ Cassini với nhiều người đàn ông khác nhau. Trong khoảng thời gian xa cách vào năm 1947, Tierney thậm chí còn nói với Cassini rằng cô đã yêu điên cuồng một sĩ quan hải quân, người hóa ra không ai khác chính là Tổng thống tương lai John F. Kennedy. Như đã viết trong cuốn tự truyện của Cassini trong In my own fashion: Tự truyện, Cassini và Tierny đã hòa giải một thời gian ngắn vào năm 1948 và có con gái thứ hai, Christina. Nhưng không lâu sau đó mọi chuyện tan vỡ, hai người chính thức ly hôn vào năm 1953.

Tuy nhiên, Tierny không phải là ngôi sao nổi tiếng duy nhất của Cassini. Công việc đầu tiên của ông thực sự là thiết kế trang phục cho diễn viên Veronica Lake cho bộ phim I Wanted Wings. Sau thành công này, không lâu trước khi Cassini thiết kế cho các ngôi sao như Jayne Mansfield, Audrey Hepburn, Rita Hayworth, ... Bản chất tán tỉnh tương tự trên phim trường đã khiến ông chiếm được trái tim của Tierny cũng đã chiến thắng Lana Turner, Marilyn Monroe và Grace Kelly, tất cả những người mà ông thiết kế cho. Cassini thậm chí đã đính hôn một thời gian ngắn với Kelly, trước khi cô có mối quan hệ với công chúa Rainier của Monaco.

Cassini cũng gặp nàng thơ quan trọng nhất của mình vào năm 1953: Jacqueline Bouvier. Phong cách siêu nữ tính nhưng phù hợp với thập niên 50 của Cassini đã được nhiều người biết đến và yêu thích vào thời điểm hai người gặp nhau, và Bouvier, một tín đồ thời trang ưa chuộng phong cách francophile, nhanh chóng thích Cassini. Bouvier kết hôn với John F. Kennedy vào năm đó và khi ông được bầu làm Tổng thống năm 1960, Cassini được bổ nhiệm làm người thiết kế trang phục riêng cho Bouvier. Bà gọi ông là thư ký phong cách của mình, và đổi lại ông đã mang lại cho Bouvier danh hiệu Đệ nhất phu nhân thời trang. Cùng nhau, cặp đôi này đã tạo nên một hình ảnh của sự thanh lịch và hiện được gọi là “Jackie Look”. Đó là một di sản lãng mạn hóa trường tồn giống như Camelot của JFK.

Bí quyết thành công của bộ đôi ở Washington là lịch sử của Cassini ở Hollywood. Vào thời điểm Kennedy đắc cử, hầu hết các gia đình ở Hoa Kỳ đều có TV trong nhà và có thể xem Đệ nhất phu nhân trên đó. Cassini nhận thức rõ thực tế này và sử dụng kỹ năng thiết kế trang phục của mình để làm lợi thế, thậm chí còn gọi Jackie Kennedy là “ngôi sao trong một bộ phim lớn”, trong đó bà đóng vai Đệ nhất phu nhân. Dù bà Kennedy có diễn xuất hay không, bà ấy trông rất ổn làm như thế. Cassini khoác lên người bà Kennedy những loại vải đầy cảm xúc như voan và ren. Ông cách điệu chiếc áo khoác ngoài của bà bằng những chiếc cúc ngoại cỡ trông ngây thơ. Đáng chú ý nhất, có lẽ, ông đã trang điểm cho bà bằng chiếc mũ pillbox trứ danh.

Cassini đã tạo ra tổng cộng 300 kiểu dáng cho Jackie Kennedy và làm nhà thiết kế thời trang trong 70 năm. Cho đến nay, Cassini đã có sự nghiệp lâu dài nhất so với bất kỳ nhà thiết kế thời trang nào từ trước đến nay. Những chiếc váy của Kennedy, bao gồm cả chiếc váy satin đôi màu trắng của Thụy Sĩ mà Đệ nhất phu nhân mặc tới Dạ tiệc nhậm chức năm 1961 và được Bảo tàng Thiết kế ở Anh đặt tên là một trong 50 chiếc váy đã thay đổi thế giới, được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vào tháng Tư. của năm 2020. Nếu bạn có cơ hội xem trực tiếp một hoặc nhiều thiết kế của ông ngày nay, hãy tận dụng. Cassini có thể là một casanova, nhưng những thiết kế và khả năng thay đổi xu hướng của ông đã đứng trước thử thách của thời gian, khiến ông (và tất cả những người phụ nữ mà ông thiết kế trang phục) trở thành một biểu tượng phong cách thực sự.

