Cha đẻ của phong cách phản thời trang nhiều năm vẫn được trọng vọng

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 14:33 PM (GMT+7)

Nhắc tới Margiela, người ta nhắc tới những gì cá tính nhất!

Nhà thiết kế người Bỉ hiếm khi nói về bản thân, tất cả những hiểu biết về vị giám đốc sáng tạo được ca ngợi đều đến từ những câu chuyện truyền kỳ hoặc những cuộc phỏng vấn ngắn ngủi, chỉ có một lần trong đời. Hoạt động ẩn danh trong lĩnh vực thời trang - hoàn toàn là nghịch lý đối với một ngành quá bị ám ảnh bởi việc coi trọng hình thức bên ngoài – Margiela đã trở thành một yếu tố quan trọng trong diễn ngôn phong cách hiện tại của chúng ta. Có lẽ bản chất bí ẩn là điều đã làm nên thành công của ông.

Nhà thiết kế 64 tuổi sinh ra ở Genk, một thị trấn công nghiệp ở miền bắc Bỉ. Sau khi hoàn thành khóa học cơ sở về thời trang, nhà sáng tạo trẻ đã đăng ký vào Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp, chắc chắn là có uy tín nếu bạn quen thuộc với các cựu sinh viên danh tiếng của trường như Dries Van Noten, Raf Simons, Walter Van Beirendonck và Ann Demeulemeester, và những người khác. Margiela là người kế cận của Antwerp Six, tốt nghiệp năm 1980 cùng với một số thành viên.

Ông tiếp tục làm trợ lý thiết kế 5 năm sau khi tốt nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Jean-Paul Gaultier, Margiela đã tiếp thu những phức tạp của thời trang cao cấp kỳ lạ và khác của thế giới. Gaultier đã trở thành một người cha và một người bạn, gọi nhà thiết kế mới tốt nghiệp là trợ lý tốt nhất mà ông từng có.

Cũng giống như người cố vấn của mình, tâm trí của Margiela tràn ngập tầm nhìn về việc đi ngược lại hệ thống phân cấp cứng nhắc mà ngành công nghiệp thời trang luôn bị thúc đẩy.

Năm 1988, ông thành lập nhãn hiệu cùng tên của mình, nhà mốt Martin Margiela, có trụ sở chính tại Paris. Theo bước chân của NTK Jean Paul Gaultier, cách tiếp cận thiết kế của Margiela là khác thường, ít nhất phải nói rằng như thế. Trong khi Gaultier yêu thích làm nổi bật hình dáng phụ nữ xinh đẹp, siêu gợi dục, thì Margiela lại suy nghĩ theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Nhà thiết kế bắt đầu may bằng cách độc đáo hơn người bình thường, đó là phá hủy, không tạo ra. Các kiểu dáng phóng đại, lỏng lẻo nhằm mục đích che chắn hình dạng của một người mẫu khỏi thế giới dưới các lớp vải. Không giống như những người gác cổng của thời trang, androgynous không chỉ là một từ được Margiela chọn mà còn là một phần cố ý trong các thiết kế của ông. Các đường may, lởm chởm và lệch lạc có chủ ý, được để lộ ra ngoài cùng với các cấu trúc nối và may để giải cấu trúc khái niệm về một chiếc áo sơ mi truyền thống hoặc một chiếc quần slack sẽ như thế nào. Các vật liệu không chính thống như dây an toàn xe hơi, găng tay thể thao và bịt mắt đều được tích hợp vào kiểu dáng.

Bản chất tiến bộ và kích thích tư duy của nhãn hiệu này còn vượt xa các mặt hàng có thể mặc được.

Trong một trong những buổi trình diễn củng cố vị trí của Margiela như một nhân vật đáng chú ý trong lịch sử thời trang, bộ sưu tập Xuân/Hè 1990 của thương hiệu tại một công viên dành cho trẻ em ở ngoại ô Paris với đầy những bức tường vẽ graffiti đã nói lên tất cả những gì bạn cần biết về nhãn hiệu này.

Mặt trời đang lặn trên những ngôi nhà di sản kiêu kỳ, nổi bật với những bộ quần áo vô trùng và không tồn tại. Bình minh mới đã đến, do chính Margiela dàn dựng trên nền tảng những trang phục không phải ai cũng dám mặc.

Khả năng thẩm mỹ được sắp xếp một cách hỗn loạn của Margiela, dựa trên sự tái sinh của cá tính và phong cách cho những đứa trẻ theo phong cách grunge thập niên 90 sắp trưởng thành trong một xã hội hư vô, là cái mà ngày nay chúng ta gọi là phản thời trang. Phong trào hướng tới việc từ bỏ các hệ thống cấu trúc và chế độ tân gia truyền thống để thay thế bằng quần áo tối màu được dệt bằng những gam màu dữ tợn nghe có vẻ ngớ ngẩn hơn rất nhiều so với thực tế. Chắc chắn, những người ủng hộ lớn nhất của phản thời trang là những người bị xã hội ruồng bỏ điển hình, họ yêu áo khoác đen và tất cả trang phục ảm đạm, bị phá hủy không có ý nghĩa nhiều nếu không có thái độ thích hợp.

Về cốt lõi, việc Margiela khai sinh ra thể loại phản thời trang là thể loại phản tư bản. Phong trào này là một sự từ chối lớn của chủ nghĩa tiêu dùng thời hiện đại, tính thẩm mỹ và xu hướng thị trường trong ngành. Đó là sự chống đối lớn đối với các tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la, lịch trình sản xuất nghiêm ngặt và độ bóng cao cấp cung cấp một quy tắc nghiêm ngặt về cái gì là "vào" và cái gì là "ra". Việc bên ngoài từ chối tuân thủ các tiêu chuẩn này chính là nền tảng của phong trào phản thời trang.

Phản thời trang không bao gồm những chiếc váy dạ hội quét ngang hay những bộ đồ ba mảnh được may đo đẹp mắt, mà là những chiếc mũ đội đầu khổng lồ giống bồn tắm và những chiếc áo có năm kích thước quá lớn mang một nét tương đồng nổi bật với nghệ thuật điêu khắc.

Sau nhiều năm làm việc tại nhãn hiệu của mình, Margiela đã nhận lời đề nghị gia nhập nhóm Hermès với tư cách là giám đốc sáng tạo của hãng. Từ năm 1997 đến năm 2003, nhà thiết kế đã tạo ra một kiểu dáng sang trọng, hiện đại và nữ tính tại nhà mốt di sản Pháp. Nguồn cảm hứng? Để làm cho phụ nữ cảm thấy thoải mái trong trang phục của họ, tương tự như cách ông làm cho những người mặc đồ lệch lạc vẫn phù hợp. Công việc của ông là của một thiên tài trầm lặng, một lần nữa làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận sự thoải mái trong ngay chính những mảnh vải mà chúng ta chọn để mặc. Margiela là một người đàn ông, nhưng quan trọng hơn, là một huyền thoại đối với quần chúng yêu thời trang bởi cá tính độc đáo không có ai bắt chước nổi!

Với chiêu bài giấu tên, người ta có thể lập luận rằng sự bí mật của Margiela đã góp phần vào sự phát triển của nhà mốt của ông. Cả vô danh và không tên (như thông cáo báo chí của thương hiệu sử dụng "chúng tôi" thay vì "tôi"), nhà thiết kế không trả lời cho bất kỳ ai. Trong khi các nhà phê bình đôi khi chỉ trích tác phẩm của ông, công chúng yêu thích nó. Không có cá tính để tiếp cận thế giới, trọng tâm duy nhất của Margiela là quản lý từng bộ sưu tập, chứ không phải hình ảnh đại chúng của ông mà ngành công nghiệp rất muốn chọn lọc.

Sau nhiều thập kỷ thử nghiệm triệt để và những sản phẩm may mặc bất chấp phong cách, Martin Margiela từ giã thời trang vào năm 2008, với lý do ngày càng thất vọng về tình trạng của ngành công nghiệp này.

Trong một lá thư được công bố sau khi nhà thiết kế giành được Giải thưởng của Ban giám khảo tại Lễ trao giải Thời trang Bỉ, Margiela đã phản ánh về lựa chọn ra đi của mình. "... Tôi cảm thấy rằng tôi không thể đối phó với áp lực ngày càng tăng trên toàn thế giới và nhu cầu thương mại phát triển quá mức", nhà thiết kế viết. "Tôi cũng lấy làm tiếc về việc truyền tải thông tin quá liều lượng trên mạng xã hội, phá hủy 'cảm giác hồi hộp khi chờ đợi' và hủy bỏ mọi hiệu ứng của sự ngạc nhiên, điều rất cơ bản đối với tôi".

Sau khi từ bỏ vai trò là người đứng đầu nhà mốt của mình, nhãn hiệu của Margiela bắt đầu hoạt động dưới sự điều hành của một tập thể các nhà thiết kế vô danh, khôi phục lại bản chất hợp tác của nhà mốt và chính ông. Sau đó, John Galliano gia nhập nhãn hiệu này vào năm 2014, ba năm ngắn ngủi sau khi rời Dior và gần sáu năm kể từ khi Margiela rời đi. Với nỗ lực đáp lại sự yêu mến của công chúng, công việc của Galliano tại Margiela một lần nữa bắt đầu cho cả thế giới thấy khả năng của ông.

Giống như người tiền nhiệm của mình, công việc của Galliano tại nhà mốt là tiếp tục đổi mới và truyền cảm hứng. Các show diễn đầy màu sắc một lần nữa chứng tỏ có một thiên tài thiết kế. Tuy nhiên, Galliano là người của công chúng, thay đổi của ông thống trị giới thời trang, giống như cách ông đã làm trong nhiệm kỳ Dior của mình.

Giống như những lời chỉ trích ngày nay đối với punk, những gì tốt đẹp nhất của thời trang có thể cáo buộc thế giới phản thời trang hiện tại của chúng ta là một phiên bản nhỏ giọt của bản gốc. Nhưng thời trang không ngừng phát minh lại chính nó.

Cho dù có một nhân vật làm lu mờ thiên tài Martin Margiela hay không trong bối cảnh hiện tại của chúng ta, huyền thoại thời trang đã truyền cảm hứng cho vô số người khác. Những ngôi sao sáng khác đang trong sự thức tỉnh của mình như Raf Simons, một nhà thiết kế đồ nội thất trẻ, đã chuyển sang may mặc sau khi xem show diễn của Margiela. Marc Jacobs, một trong những nhà thiết kế có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ, liên tục khẳng định tình yêu của mình đối với tác động của Margiela đối với thời trang cao cấp tiên phong.

Nguồn: http://danviet.vn/cha-de-cua-phong-cach-phan-thoi-trang-nhieu-nam-van-duoc-trong-vong-5020211341...Nguồn: http://danviet.vn/cha-de-cua-phong-cach-phan-thoi-trang-nhieu-nam-van-duoc-trong-vong-502021134143418281.htm