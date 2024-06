"Nàng thơ của Lý Hải" đi biển diện đồ bó khoe đường cong

Diệp Bảo Ngọc là một trong những nữ diễn viên nhận được nhiều chú ý của công chúng. Cô nàng từng khiến khán giả khóc, cười và hồi hộp theo dõi khi hóa thân thành nhân vật Liên trong Lật Mặt 6 của đạo diễn Lý Hải. Ngoài đời cô nàng vẫn giữ được vóc dáng cuốn hút, gương mặt xinh đẹp dù đã là mẹ 1 con.

Diệp Bảo Ngọc nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Mùa hè đang đến và mọi người thường chọn cho mình những chuyến du lịch, đi biển để "giải nhiệt", Diêp Bảo Ngọc cũng không phải ngoại lệ. Trên trang cá nhân, cô nàng thường cập nhật hình ảnh bản thân khi đi du lịch và nhận được rất nhiều lời khen, bình luận từ phía khán giả hâm mộ. Đặc biệt, mẹ bỉm sữa hầu như không mặc bikini, áo tắm gợi cảm như những người đẹp khác mà cô ưu ái các thiết kế dáng đồ lặn, swimsuit ôm sát, chất liệu co giãn cao, không thấm nước để thoải mái hoạt động.

Cô ưu ái các thiết kế ôm sát khi đi biển.

Nữ nghệ sĩ không chỉ bơi lội mà còn tham gia nhiều hoạt động như chèo sub, đi tàu...

Trang phục cô chọn đảm bảo sự thoải mái khi vận động.

Ngoài việc bơi lội, những hoạt động như chèo sub, chạy ca-nô cũng thường được nhiều người lựa chọn khi đi biển, lúc ấy trang phục có chất liệu co giãn, không thấm nước sẽ giúp người mặc dễ dàng thao tác thực hiện những chuyển động theo từng bộ môn. Ngoài ra các kiểu đồ này cũng thường được may rất ôm nên hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu khoe dáng của người mặc.

Các kiểu đồ lặn giúp đảm bảo an toàn khi chơi các môn thể theo dưới nước.

Ngoài ra, Diệp Bảo Ngọc cũng chuộng các kiểu áo hai dây, váy cúp khi đi biển, trang phục đơn giản mang đến sự thoải mái, dễ dàng vận động trong những chuyến đi chơi. Bên cạnh đó, các tông màu rực rỡ sẽ giúp người mặc có tấm hình đẹp cũng như hoàn toàn phù hợp với không khí mùa hè.

Cô nàng có gu ăn mặc tôn dáng, không cầu kỳ.

