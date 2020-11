5 nhà mốt thiết kế veston nam đình đám nhất thế giới

Thứ Hai, ngày 26/10/2020 09:19 AM (GMT+7)

Cùng tìm hiểu về 5 nhà mốt được coi là đứng đầu trong lĩnh vực veston cho nam.

1. Burberry

Được thành lập vào năm 1856, Burberry nhanh chóng trở nên nổi tiếng với trang phục ngoài trời, áo trenchcoat cổ điển và họa tiết kẻ sọc đặc trưng. Sau hơn một thế kỷ trôi qua, nhà mốt sang trọng của Anh đã giới thiệu những bộ veston vào đế chế kinh doanh của họ. Pha trộn giữa thế giới cũ và mới, những bộ veston của Burberry lấy cảm hứng từ những trang phục truyền thống khi nói đến chất liệu vải và kỹ thuật, đồng thời kết hợp kiểu may và kiểu dáng hiện đại.

2. Dolce & Gabbana

Vào giữa những năm 1980, hai nhà thiết kế người Ý đầy tham vọng đã thành lập công ty mà sau này trở thành một trong những hãng thời trang sang trọng nổi tiếng nhất đất nước. Bảy năm sau, Dolce và Gabbana trình làng bộ sưu tập thời trang nam đầu tiên của họ và kể từ đó đã tạo ra những bộ veston đáng mơ ước. Cho dù bạn đang tìm kiếm những hoạ tiết in jacquard đậm, lụa thêu hay một bộ veston tối màu với kiểu dáng sắc xảo, Dolce và Gabbana đều là những bậc thầy về thiết kế và may đo veston.

3. Gucci

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ vest có màu sắc đậm hoặc hoạ tiết jacquard, Gucci là lựa chọn của bạn. Chiết trung, xa hoa và luôn đi đầu trong lĩnh vực thời trang cao cấp, thương hiệu Ý bán chạy nhất thế giới là những bậc thầy trong lĩnh vực thiết kế và may veston. Tuy nhiên, nếu bạn theo đuổi những gì truyền thống hơn một chút, họ cũng thiết kế những bộ quần áo với nhiều màu sắc và đường cắt kiểu dáng đẹp, cổ điển.

4. Brioni

Một bộ veston Brioni được cho là tối thượng trong ngành thiết kế veston cho nam. Có sẵn trong các kiểu may sẵn được cắt may tinh xảo hoặc các mẫu đặt làm riêng hoàn toàn, những bộ veston này luôn toát lên sự sang trọng, lịch lãm của một quý ông. Được thành lập tại Rome vào năm 1945, Brioni đã may trang phục veston cho Daniel Craig và Pierce Brosnan trong phim James Bonds, giới thiệu bộ sưu tập của họ tại các buổi trình diễn thời trang dành cho nam giới, sàn diễn thời trang Haute Couture và ready-to-wear. Với hàng nghìn giờ làm việc dành cho mỗi bộ veston, những thiết kế veston vượt thời gian này trở thành biểu tượng thời trang cao cấp của nam giới.

5. Saint Laurent

Đối với những quý ông đang tìm kiếm một bộ veston slim-cut với vòng eo vừa vặn và một chiếc áo khoác mỏng có ve, hãy đến Saint Laurent. Thương hiệu mang tính biểu tượng của Pháp này được thành lập bởi thiên tài sáng tạo quá cố Yves Saint Laurent vào những năm 60. Kể từ đó, họ đã cung cấp cho nam giới những sản phẩm may mặc sang trọng và kiểu dáng đẹp không nơi nào có. Mặc dù các bộ veston của Saint Laurent theo truyền thống luôn hướng đến kiểu dáng slim-cut, nhưng nhà mốt này không ngại thử nghiệm với các loại vải sáng tạo và hoạ tiết mới.

