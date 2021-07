Tuổi thọ pin smartphone thực tế có "trâu" như quảng cáo?

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Ngoài hiệu năng, camera, khía cạnh thứ ba được người dùng quan tâm khi mua smartphone là tuổi thọ pin.

Sau nhiều thế hệ, điện thoại thông minh ngày càng mạnh mẽ và có nhiều tính năng hơn, nhưng có một khía cạnh rất quan trọng bị tụt lại phía sau - tuổi thọ pin. Trong khi đó, trước đây, những chiếc điện thoại “cục gạch” có thể sử dụng trong nhiều tuần.

Ảnh minh họa.

Kể từ khi smartphone xuất hiện cho tới nay, thời lượng pin không thay đổi nhiều. Cách đây nhiều năm, các công ty sản xuất điện thoại thông minh đã quảng cáo sản phẩm của mình cung cấp thời lượng pin hai ngày. Nhưng tuổi thọ pin thực tế có kéo dài như vậy hay không?

Trang tin công nghệ Phone Arena đã tiến hành một cuộc thăm dò với hàng triệu độc giả, cho kết quả giống nhau. Đa số người dùng sẽ dùng hết pin smartphone trong hơn một ngày. Tình trạng này vẫn không thay đổi sau nhiều năm.

Đa phần smartphone trụ được khoảng hơn 1 ngày.

Thực tế, dung lượng pin trung bình của điện thoại thông minh đã tăng lên nhưng tuổi thọ pin trung bình trên một lần sạc không tăng lên nhiều. Nguyên nhân một phần cũng do thời gian người dùng dành cho smartphone quá nhiều trong ngày, lý do khác cũng liên quan tới các ứng dụng – ngày một tốn năng lượng hơn do có đồ họa phức tạp và nhiều tính năng đi kèm hơn.

Galaxy M51 đang là một trong những smartphone pin "trâu" trên thị trường.

Do không gian bên trong smartphone khá nhỏ nên việc tích hợp những viên pin to vào thiết bị cũng bị giới hạn. Trong khi loạt iPhone vẫn chưa chạm ngưỡng pin 4000 mAh thì chiếc Galaxy M51 (pin 7000 mAh) đang là điện thoại pin "trâu" được nhiều người yêu thích hiện nay. Ngoài ra, thị trường cũng có nhiều smartphone tầm trung với pin 5000 mAh, có thể sử dụng tới 2 ngày, nhưng chúng đa phần không có hiệu năng mạnh.

Do đó, giới công nghệ chỉ có thể kỳ vọng vào việc các nhà sản xuất sẽ tối ưu hóa hơn nữa khả năng xử lý và tiết kiệm năng lượng để điện thoại tương lai có tuổi thọ pin lớn hơn mà không cần tăng dung lượng pin.

Nguồn: http://danviet.vn/tuoi-tho-pin-smartphone-thuc-te-co-trau-nhu-quang-cao-5020212479593240.htmNguồn: http://danviet.vn/tuoi-tho-pin-smartphone-thuc-te-co-trau-nhu-quang-cao-5020212479593240.htm