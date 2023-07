Tuổi thọ pin của iPhone 15 Pro Max sẽ "đè bẹp" mọi đối thủ?

Còn khoảng hai tháng nữa, dòng iPhone 15 của Apple sẽ được ra mắt chính thức. Dự đoán, bộ tứ iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có pin lớn hơn đáng kể so với iPhone 14 và iPhone 13 Series.

Ảnh minh hoạ.

Dung lượng pin dự kiến của “gia đình” iPhone 15:

● iPhone 15 - 3.877 mAh (tăng từ 3.279 mAh trên iPhone 14)

● iPhone 15 Pro - 3.650 mAh (tăng từ 3.200 mAh trên iPhone 14 Pro)

● iPhone 15 Plus - 4.912 mAh (tăng từ 4.325 mAh trên iPhone 14 Plus)

● iPhone 15 Pro Max - 4.852 mAh (tăng từ 4.323 mAh trên iPhone 14 Pro Max)

Đồng thời, cặp iPhone 15 Pro mới của Apple sẽ trang bị chip 3nm đầu tiên trong ngành, được chế tạo với sự hợp tác của “gã khổng lồ” bán dẫn Đài Loan TSMC - A17 Bionic. Hiệu quả cao hơn của chip A17 đột phá và pin lớn hơn trong tất cả các mẫu iPhone 15 hứa hẹn sẽ đem lại tuổi thọ pin cực ấn tượng.

Dung lượng pin dự kiến của dòng iPhone 15.

Nói cách khác, Apple sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian này!

Thời lượng pin của iPhone 15 Series sẽ tốt hơn 20-30% so với iPhone 14 Series

Theo các bài kiểm tra pin, nhà vô địch về pin hiện tại của Apple, iPhone 14 Pro Max ngang ngửa với Galaxy S23 Ultra khi duyệt web - khoảng 19 giờ. Tuy nhiên, iPhone 14 Pro Max "trâu" hơn khoảng 2 giờ khi phát trực tuyến video YouTube và dài hơn 1,5 giờ khi chơi game 3D so với "đối thủ".

Ảnh concept iPhone 15 Series.

● Pin trong iPhone 15 lớn hơn 18% so với pin trong iPhone 14

● Pin trong iPhone 15 Plus lớn hơn 14% so với pin trong iPhone 14 Plus

● Pin trong iPhone 15 Pro lớn hơn 14% so với pin trong iPhone 14 Pro

● Pin trong iPhone 15 Pro Max lớn hơn 12% so với pin trong iPhone 14 Pro Max

Đó là chưa kể những hiệu quả đi kèm các chip được nâng cấp trong iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

So sánh thời thời gian sạc pin của 2 flagship.

Dự kiến, việc tăng đáng kể dung lượng pin và chuyển sang chip 3nm có thể mang lại thời lượng pin tốt hơn 20-30% trên toàn bộ dòng iPhone 15.

So sánh thời lượng pin duyệt web.

Trước đó, iPhone 13 Pro Max có pin lớn hơn 18% so với iPhone 12 Pro Max và mặc dù cả hai flagship đều đi kèm chip 5nm nhưng iPhone 13 Pro Max có thời lượng pin tốt hơn 2,5 giờ.

So sánh thời lượng chơi game của 2 smartphone cao cấp.

Pin lớn hơn đáng kể và hiệu suất xử lý tăng vọt sẽ góp phần tăng thời lượng pin tổng thể trên các mẫu iPhone 15 so với các iPhone trước đó cũng như các flagship Android như Galaxy và Pixel.

iPhone 15 sẽ có khả năng sạc có dây/không dây nhanh hơn, Sạc ngược không dây tốt hơn

Dự đoán, khả năng sạc có dây/MagSafe trên bộ tứ iPhone 15 sẽ nhanh hơn so với dòng iPhone 14. USB-C đã được xác nhận sẽ xuất hiện trên bộ tứ iPhone 15, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tốc độ sạc iPhone.

Tốc độ sạc của dòng iPhone 15 có thể được nâng cấp theo sự gia tăng kích thước pin một cách vừa đủ.

Một nâng cấp Apple có thể mang đến một số mẫu iPhone 15 là Sạc không dây ngược, cho phép người dùng sạc các phụ kiện như tai nghe không dây AirPods ở mặt sau.

Thêm vào đó, “Nhà Táo” có thể chế tạo bộ pin MagSafe với kích cỡ lớn hơn - có thể lớn bằng mặt sau của iPhone 15 (có màn hình 6,1 inch) hoặc iPhone 16 (sẽ có màn hình 6,3 inch).

Thế hệ iPhone 15 sẽ có khả năng sạc pin nhanh hơn.

Tóm lại, viên pin dung lượng lớn hơn, tuổi thọ pin dài hơn và khả năng sạc pin cải tiến sẽ là 3 điểm cộng giúp “gia đình” iPhone 15 vượt mặt nhiều smartphone cao cấp khác khi ra mắt vào cuối năm nay.

Đặc biệt, iPhone 15 Pro Max với viên pin lớn nhất, chip mạnh nhất được kỳ vọng là "nhà vô địch" về pin khi được trình làng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tuoi-tho-pin-cua-iphone-15-pro-max-se-de-bep-moi-doi-thu-1482628.ngn