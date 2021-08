Top smartphone 10 triệu "ngon", khỏe nhất hiện nay

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 19:21 PM (GMT+7)

Nếu chỉ có 10 triệu nhưng vẫn muốn có những trải nghiệm tốt thì người dùng có thể lựa chọn những điện thoại dưới đây.

Dưới đây là top 5 điện thoại giá 10 triệu tốt nhất, có tốc độ xử lý nhanh, camera tốt, người dùng có thể tham khảo.

1. Oppo Reno6 Z 5G

Giá bán lẻ đề nghị : 9,49 triệu đồng

Sản phẩm đầu tiên mà người dùng có thể tham khảo là Oppo Reno6 Z 5G mới được bán ra tại Việt Nam thời gian gần đây. Chiếc smartphone 5G này ghi điểm với nhiều tính năng mới và kế thừa nhiều ưu điểm của thế hệ Reno5 trước đó.

Oppo Reno6 Z 5G đang cho phép đặt hàng trước.

Cụ thể, điện thoại có sức mạnh xử lý "trâu" hơn phiên bản tiền nhiệm nhờ tích hợp chip MediaTek Dimensity 800U 5G ; RAM 8GB ; ROM 256GB. Dù chỉ có pin 4300 mAh khiêm tốn nhưng nhà sản xuất lại trang bị cho máy khả năng sạc nhanh pin ở công suất 33W. Đó là chưa kể thiết lập camera 64MP + 8MP + 2MP hứa hẹn đem lại ảnh chụp sắc nét, sống động.

2. Galaxy A52 5G

Giá bán lẻ đề nghị: 9,49 triệu đồng

So với thời điểm mới được “lên kệ”, Galaxy A52 5G đã được giảm giá khá nhiều, hiện đã vừa tầm tay của nhiều người dùng. Chiếc điện thoại 5G này có sức xử lý khá ổn với chip Snapdragon 750G cùng RAM 8GB + ROM 128GB. Không chỉ vậy, thiết bị có màn hình lớn – 6,5 inch và pin to hơn - 4500 mAh so với “đối thủ” Oppo.

Galaxy A52 5G.

Về nhiếp ảnh, thiết lập 4 camera sau với độ phân giải cao – 64MP, 12MP, 5MP, 5MP cũng đem tới nhiều chế chụp phổ biến (ảnh chân dung, ảnh góc rộng, ảnh cận cảnh) đẹp mắt. Phía trước, camera selfie 32MP trong thiết kế “đục lỗ” cũng phục vụ người dùng trẻ chụp ảnh “sống ảo” tốt.

3. Oppo Reno5 5G

Giá bán lẻ đề nghị : 10,66 triệu đồng

Mặc dù là thế hệ cũ hơn Reno6 nhưng Reno5 5G cũng có cấu hình khá "ngon". Con chip Snapdragon 765G + RAM 8GB + ROM 128GB có thể xử lý tốt các game nặng hay ứng dụng đồ họa phức tạp. Cùng có viên pin 4300 mAh nhưng thiết bị có khả năng sạc nhanh lên tới 65W.

Oppo Reno 5 5G.

Thêm vào đó, chiếc điện thoại Oppo còn có cụm camera sau với 4 cảm biến, xịn không kém phiên bản kế nhiệm – 64MP, 8MP, 2MP, 2MP. Màn hình 6,4 inch với thiết kế camera selfie “xu hướng” chứa cảm biến 32MP chắc chắn sẽ không làm người dùng thất vọng.

4. Galaxy A72

Giá bán lẻ đề nghị : 10,18 triệu đồng

Là chiếc Galaxy A lớn nhất của Samsung, Galaxy A72 chắc chắn sẽ làm thỏa mãn bất cứ ai sở hữu. Không chỉ có màn hình to – 6,7 inch và pin khủng – 5000 mAh, cụm camera sau 64MP + 12MP + 8MP + 5MP sẽ đáp ứng mọi yêu cầu chụp ảnh của chủ nhân.

Galaxy A72.

Tuy con chip Snapdragon 720 có phần yếu hơn một chút so với các sản phẩm đồng giá nhưng máy vẫn có thể chơi tốt các trò chơi phổ biến cũng như ứng dụng nặng, trải nghiệm chơi phim cũng "đã" hơn so với những sản phẩm khác.

5. iPhone SE 64GB

Giá bán lẻ đề nghị: 10,49 triệu đồng

Chiếc iPhone duy nhất trong danh sách này cũng là chiếc điện thoại có kích cỡ màn hình nhỏ nhất – 4,7 inch. Dù vậy, thiết bị vẫn có sức mạnh xử lý khá “trâu” nhờ được tích hợp chip A13 Bionic, có thể đảm nhiệm mọi nhiệm vụ.

iPhone SE 2020.

Nhìn chung, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách cũ của iPhone vì có thể thời gian tới, Apple sẽ không còn tung sản phẩm nào có phong cách thiết kế này. Cùng với đó, camera sau đơn 12MP của máy cũng đem lại ảnh chụp khá chất lượng. Nhược điểm của điện thoại chủ yếu nằm ở pin – 1821 mAh, trụ được khoảng 1 ngày.

*Lưu ý: Giá bán của một số sản phẩm trong bài chỉ áp dụng tới hết ngày 15/8.

